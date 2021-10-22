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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России
16:56 22.10.2021 |
Госбюро расследований проверяет причастность Виктора Медведчука к импорту дизеля из России по заниженным ценам. О каком криминале нам говорит ГБР?
Государственное бюро расследований выступило с сенсационным заявлением о разоблачении николаевским теруправлением в порту Николаева фирм Виктора Медведчука, которые завозили дизельное топливо из России по заниженным ценам.
Итак, ГБР пишет про два танкера по 30 000 т, которые пришли в Николаев в начале октября. Имен силовики не называют, но поставщик таких партий в порту один - международный трейдер Coral Energy. Он работает уже несколько лет и является крупнейшим поставщиком дизтоплива и сжиженного газа в Украину по морю. Имеет азербайджанские корни, работает по всему миру.
Два танкера, о которых идет речь, привезли дизтопливо из Италии. Об этом говорят как контракты, так и куча логистических сервисов, которые показывают, что грузились они в Аугусте, что проходили турецкие проливы.
Здесь также надо понимать, что такое международный нефтетрейдинг: это банки, хеджинговые и страховые компании, сюрвейеры. По любой из этих линий можно узнать, откуда топливо. И играться там никто не рискует, одна ошибка и тебя на этом рынке больше нет. Но дело даже не в этом.
Даже если предположить невероятное, например, что Coral всех обхитрил и привез российский продукт, то с точки зрения украинского закона в этом нет нарушения. Потому что ИМПОРТ РОССИЙСКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В УКРАИНУ НЕ ЗАПРЕЩЕН! О каком криминале нам говорит ГБР?
Ежемесячно в страну без каких-либо проблем поступает более 250 000 т российского дизтоплива - это эквивалент восьми таких танкеров.
Далее. Прием судов из России тоже не запрещен. Если были в Крыму - проблема, но в России - нет, разрешено. Про Крым ГБР ничего не пишет. Я еще не проверял, но учитывая "осведомленность" ГБР, не удивлюсь, что эти два корабля не были и в российских портах.
"Суда доставили нефтепродукты в адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с Виктором Медведчуком". Это что за терминология от государственного органа?! Что значит связывают? Какие критерии принадлежности к упомянутому нардепу? Факты, доказательства, имя компании хоть скажите! В противном случае любого можно заклеймить "врагом народа" со всеми вытекающими.
Собственно, так уже и происходит: минувшим летом нас с братом прокуроры и следователи обвинили в преступлении, инсталлировав в старое уголовное дело, где фигурируют десятки неизвестных мне компаний, с которыми мы никогда не работали.
Теперь по сути
Coral Energy привозит топливо в Николаев и размещает его на временном лицензионном складе, после чего любой может купить и растаможить необходимый объем. Крупнейшими получателями "николаевского" ДТ являются ОККО, WOG, Сокар, Алпен Трейд, Кворум Нафта, Фидея и другие. Нет какой-то одной ООО-шки, о которой пишут ГБР, которое бы получало ВЕСЬ груз.
Теперь самое вкусное
"Установлено, что задекларированная поставщиком цена была почти в два раза ниже рыночной. Это позволило минимизировать оплату обязательных платежей на миллионы гривен".
При импорте ДТ платится два налога - акциз и НДС. Акциз имеет единую фиксированную ставку, ее минимизировать невозможно. Что касается НДС, то его объем действительно будет зависеть от таможенной цены. Ее таможенники устанавливают на основе контрактов и по нашим данным (а их правдивость проверена годами) таможенная стоимость морских партий была полностью рыночной - $741/т. Мало того, поскольку растамаживают частями, стоимость ежедневно корректируется поставщиком, последняя цена на 13 октября была уже $765/т, что полностью отвечает мировым тенденциям.
Более того, задекларировать стоимость вдвое ниже рынка не даст таможня. Для таможенника такой зашквар - это автоматически статья. Следят друг за другом и участники рынка, вариант занижения на 10% уже будет поводом для скандала.
Вопрос: о каком занижении цен вдвое говорит ГБР, если данные таможни говорят об объективной картине?
Ну и главный вопрос: что это было? Это работа силового ведомства? Вы там думаете, если сказали "Медведчук" и "Россия", это индульгенция для любого беспредела?
Ведомство, которое мы содержим за свои деньги, генерирует абсолютный вздор, нарушая все законы и логику, которые только могут быть.
Это плевок в лицо бизнесу, которому теперь придется объяснять, что они не верблюды.
Это новый гвоздь в репутацию Украины, о работе с которой международные банки и так не хотят слышать.
Это новая "зрада" и разочарование общества в работе государственных органов, в частности Энерготаможни, где тьху-тьху-тьху сегодня все работает ровно, несмотря на массу нюансов нашего пресловутого законодательства.
Это новая уверенность в том, что слушать и доверять госорганам вообще не нужно.
Но глубина позора, на который себя обрекло ГБР, лично меня заставляет вспомнить другой случай.
В 2019 году, сразу после выборов президента, один известный прокурор Крыма устроил шоу: в открытом море пограничники и спецназ захватывали "крымский" танкер "Мрия" с тем же российским контрабандным топливом, а затем таскали его частными буксирами по всему побережью в поисках, где бы пришвартовать. По моим расчетам, это кино обошлось налогоплательщикам в сотни тысяч державных долларов.
Единственным результатом в итоге стало повышение прокурора до замгенпрокурора. И танкер, и топливо спустя время тихо пришлось вернуть владельцам.
Это я о чем?
Может, кто-то в ГБР решил выслужиться или напомнить о себе высокому начальству? Мол, посмотрите, не только ГФС и СБУ, еще и мы с Медведчуком боремся!
Как бы там ни было, беру процесс под контроль и буду отслеживать ход этого "расследования". И я вас уверяю, в финале будет очень смешно и очень грустно.
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