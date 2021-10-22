Очень толстая красная линия. Почему западные послы написали Зеленскому статью о реформе КСУ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Запад требует провести реформу КСУ в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. У Зеленского на этот счет другие планы.

Похоже, для Запада это уже не просто красная линия, а очень толстая красная линия. Потому что форма для выдвижения требования была выбрана особенная. 20 октября на "Украинской правде" вышла большая статья "Пора трансформировать Украину", которую подписали временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Понятно, что выход такой статьи - это экстраординарное событие. В переводе с дипломатического языка ее появление означает, что руководители трех посольств видят невозможность достучаться до Зеленского обычными методами и решили сделать это публично, через медиа.

От дифирамбов до порицания

Впрочем, начинается статья не с критики Зеленского, а с дифирамбов в адрес принятых в июле законов о реформе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Высшего совета правосудия (ВСП). Эта похвала помогла западным послам напомнить Зеленскому о своем видении правильной реформы. Они подчеркнули, что "украинские законодатели, которые разрабатывали реформу, ввели проверки добропорядочности, которые были одобрены Венецианской комиссией, с целью обеспечения того, что все действующие и новые члены ВККСУ и ВСП не имеют необъяснимых расхождений между своим доходом и имуществом и не демонстрируют какой-то иной возможной вовлеченности в коррумпированные действия".

Подробно осветив тему реформы ВККСУ и ВСП, главы трех посольств перешли к теме реформы КСУ. Авторы напомнили о том, что год назад КСУ признал реестр электронных деклараций неконституционным и отменил действие ключевых положений закона "О предотвращении коррупции".

Это решение, отметили послы, подверглось масштабной критике. Оно осветило насущную необходимость реформировать КСУ и стало основанием для заявления президента Зеленского о том, что кроме судебной реформы одной из его приоритетных задач является реформа КСУ.

И дальше - главные три предложения, ради которых, собственно, и писалась статья: "Президент правильно осознает, что введение прозрачной меритократической процедуры отбора судей в Конституционный суд является ключевой предпосылкой для обеспечения постепенного обновления этого противоречивого суда. Этот шаг вместе с временным увеличением требований кворума для принятия решений являются одними из важнейших рекомендаций Венецианской комиссии и, на наш взгляд, они определяют правильный курс движения вперед. К сожалению, мы не увидели никакого прогресса в реализации этой реформы с момента предоставления в декабре 2020 года Венецианской комиссией своего вывода по этому поводу".

Таким образом, если в деле реформирования ВККСУ и ВСП Зеленский выглядит молодцом, то в реформировании КСУ - совсем наоборот.

Против чего протестуют послы

Но все-таки остается вопрос: почему руководители трех посольств вдруг сочли ситуацию настолько критической, что были вынуждены заявлять об этом с помощью совместной статьи?

Непосредственным поводом для этого стало интервью Зеленского телеканалу ICTV 18 октября. "Будет перезагрузка Конституционного суда, как только полностью будет обновлен его состав. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет", - сообщил он.

Это означает, что в ближайшие недели Зеленский намерен провести через Верховную Раду такой вариант реформы КСУ, который категорически не устраивает западных партнеров. Причем об этом своем намерении он публично объявил сам. Уже нельзя сказать, что, дескать, он ничего не знает, это самодеятельность кого-то из чиновников его офиса и парламентских "слуг народа".

В том варианте реформы КСУ, о котором объявил Зеленский, западных партнеров категорически не устраивают два пункта. Первый - это то, что Верховная Рада назначит конституционного судью по своей квоте, руководствуясь старой процедурой, вместо того чтобы сначала принять закон о новой процедуре отбора кандидатур судей. Второй пункт - это то, что, как анонсировал Зеленский, "затем будет проголосован закон о КСУ". Этот закон совершенно не устраивает западных партнеров.

Речь идет о законопроекте №4533 "О конституционной процедуре", который был зарегистрирован 21 декабря прошлого года. Сейчас он называется "О конституционном производстве". Его инициатором стала представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря вместе с рядом других депутатов. 22 марта Венецианская комиссия утвердила выводы по этому проекту, где отметила ряд позитивов, а среди негативов указала отсутствие положений о новой системе конкурсного отбора судей КСУ, которая бы включала международную компоненту, как это рекомендовалось в декабрьских выводах "Венецианки".

После этого парламент 15 апреля принял проект №4533 в первом чтении, а профильный комитет (по вопросам правовой политики) во главе с Андреем Костиным пообещал учесть замечания "Венецианки" при подготовке проекта ко второму чтению. Ко второму чтению проект был подготовлен на заседании профильного комитета 17 июня. Новая редакция проекта в самом деле учла пожелания "Венецианки". Там было сказано, что отбор кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе осуществляет Специальная квалификационная комиссия в составе семи человек. Верховная Рада своим постановлением должна была утвердить первый состав Специальной квалификационной комиссии в составе семи лиц, из которых четыре кандидата - от собрания судей КСУ в отставке, три кандидата - от международных организаций. Предполагалось, что для принятия решения будут нужны две трети голосов. То есть каждого кандидата в судьи КСУ должны одобрить не менее пяти из семи членов комиссии.

Однако 2 сентября профильный комитет по настоянию Костина провел еще одно заседание (в режиме видеоконференции). В результате повторной "доработки" из проекта вообще исчез конкурсный отбор конституционных судей, вместе с ним исчезла за ненадобностью и Специальная квалификационная комиссия. Несомненно, это было сделано по указанию с Банковой.

7 сентября проект №4533 был включен в повестку дня сессии, а 13 сентября были обнародованы новый текст проекта ко второму чтению и новая таблица поправок. 23 сентября послы стран G7 сообщили в своем Twitter-аккаунте, что они "обеспокоены законопроектом №4533", и подчеркнули: "Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

Ответ "слуг народа" выглядел как дипломатическая пощечина. 24 сентября законопроект №4533 был включен в повестку дня пленарного заседания. Правда, в тот день до него не дошла очередь. Но Зеленский в интервью ICTV четко дал понять, что он от своих намерений не отказался и вскоре закон будет проголосован.

Подарок от ОАСК

В этой связи заслуживает внимания еще один интересный момент. 8 октября Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным участие иностранцев в формировании органов государственной власти Украины. В решении ОАСК речь идет о формировании органов прокуратуры, но те же формулировки могут быть применены к НАБУ, САП, ВККСУ, ВСП, КСУ.

ОАСК удовлетворил иск прокурора Тараса Карпюка к Первой кадровой комиссии и Офису генпрокурора о признании противоправным решения о неуспешном прохождении аттестации и восстановил его в должности. В числе оснований для удовлетворения иска суд назвал то, что в формировании Первой кадровой комиссии принимали участие иностранцы.

По мнению ОАСК, участие лиц, определенных дипломатическими миссиями, международными организациями, в аттестации прокуроров нарушает основополагающие конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, неделимость государственной власти, поскольку посольства иностранных государств и международные организации как субъекты делегирования представителей в конкурсную комиссию не является представителями народа Украины, не относятся к народу Украины, а потому не являются носителями государственной власти в Украине.

"Делегирование в состав кадровых комиссий представителей иностранных государств и международных организаций является посягательством на государственный суверенитет Украины, нарушением требований Декларации о государственном суверенитете Украины и статей 1, 5, 8, 19, 38 Конституции Украины", - говорится в решении ОАСК.

Понятно, что это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Однако удивительно, что мы до сих пор не слышим гневной реакции ни от Офиса генпрокурора, ни от Офиса президента. А ведь это решение принял тот самый ОАСК, с которым Зеленский якобы очень сильно воюет. Еще 13 февраля, более восьми месяцев назад, Зеленский пообещал, что "все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, будут убраны из исключительной подсудности ОАСК и переданы Верховному Суду как суду первой инстанции". А 13 апреля, более шести месяцев назад, он внес как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.

Однако ОАСК до сих пор не ликвидирован. Злые языки говорят о договоренностях между ОАСК и Банковой. Основанием для таких слухов стало, например, то, что ОАСК рассматривает иски, в которых оспаривается конкурс на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Банковая продвигала на должность руководителя САП Андрея Костина - того самого главу профильного комитета Верховной Рады, который выбросил из законопроекта №4533 конкурсную комиссию с участием представителей международных организаций. Если ОАСК отменит конкурс, то это откроет возможность Офису генпрокурора создать новую конкурсную комиссию для проведения нового конкурса.

В общем, сейчас нет никаких гарантий, что Банковая будет выполнять свои обязательства перед западными партнерами. История с законопроектом №4533 показала, что возможны любые сюрпризы. Статья глав посольств США, ЕС и Великобритании - это предупреждение от Запада. В ближайший месяц мы увидим, услышал ли его Зеленский. И если нет, то прибегнут ли западные партнеры к каким-то воспитательным мерам.