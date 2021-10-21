Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов

В сети обнародовали кадры собеседования с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда. На записях собеседований члены комиссий подсказывают одному из кандидатов Погорецкому, другой кандидат Евграфова не объясняет происхождения своего состояния и не знает ответ на элементарные вопросы.

Об этом рассказал глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вы это просто должны увидеть! Господи, как же стыдно. Судья Конституционного Суда - это вершина юридической карьеры. Нет ничего выше. Для юриста - КСУ это карьерный Олимп. Во всем мире в КСУ попадают лучшие юристы нации, а после окончания срока - становятся старейшинами народа, пишут книги и выступают в лучших университетах. А у нас Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов (которые, казалось бы, всякое видели). На видео ниже КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос! И при этом "конкурсная" комиссия пафосно называет его "одним из самых известных специалистов", - рассказал Шабунин.

"Следующая претендентка на судью КСУ не знает значения латинского выражения ... "Dura lex sed lex" (Закон суров, но он закон). Но этому на первом курсе в университете учат! Кстати, и сама комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму. Клоуны в комиссии даже не спросили об этом!", - добавил он.

"А что такого удивительного, что кандидаты в судьи КСУ - или КГБшники, или имеют заоблачные состояния, или не знают элементарных вещей фейспалм? Главное, что они от Татарова / Ермака. Какой же позор ... Бесспорно сегодняшний председатель КСУ Тупицкий - зашкваренная, продажная тварь. Но люди, которых Офис Зеленского пихает на его место, ничем не лучше. Более того, Тупицкому осталось меньше года, а людей Татаров запихают в КСУ на девять лет. То есть вместо решить проблему с Конституционным Судом - команда президента делает ее значительно-значительно хуже. Зеленский уже и президентом не будет, а заведенные им в КСУ чудовища будут угрожать национальной безопасности. Мне трудно представить, что Зеленский не в курсе этого трэша", - резюмировал Шабунин.