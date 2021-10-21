Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах

Ігор Петренко / Depo.ua

Год назад, 25 октября 2020-го, в Украине состоялись местные выборы. На них избирались более 35 тыс. депутатов местных советов всех уровней - областных, городских, районных, поселковых и сельских, 31 420 городских, поселковых и сельских председателей. За 365 дней в политических раскладах на местном уровне состоялся ряд скандалов и произошли изменения, иногда существенные.

Depo.ua анализирует, как изменились политические расклады в регионах после местных выборов - 2020.

Результаты той кампании дали основания заявить о своей победе сразу нескольким политическим силам:

Информация: Центризбирком.

А дальше в советах начали складываться различные политические пасьянсы, возникали и распадались объединения по деловым интересам их членов. Партия власти "Слуга народа" самостоятельно или посредством коалиций взяла под контроль значительную часть ключевых, областных и городских советов. Но не все планы партии Владимира Зеленского на местном уровне становятся реальностью.

Война за Киев и его ресурсы: Банковая год раскачивает Кличко

Притчей во языцех стал конфликт Банковой с выбранной киевлянами властью столицы и персонально мэром Виталием Кличко. О перипетиях этих событий неоднократно рассказывал Depo.ua. Начало перетягивания властных полномочий в Киеве лежит в 2019 году, и начался этот процесс сразу после смены государственной власти в стране. Ничего не изменилось с переизбранием бывшего боксера мэром на очередной срок в октябре 2020 года. Кличко критикует действия Банковой, делает в том числе политические заявления, которые еще более раздражают команду Зеленского, так как заставляют видеть в Кличко конкурента действующему гаранту на следующих президентских выборах.

После нескольких месяцев перемирия конфликт между мэром и Офисом президента обострился весной 2021 года: силовики провели десятки обысков в коммунальных предприятиях и департаментах городской госадминистрации. Кличко назвал это спецоперацией против него. Далее волны улеглись до осени, а сейчас "боевые действия" существенно активизировались.

Последним по хронологии ходом команды Кличко стало его заявление о намерении восстановить в городе районные советы. Городской голова призвал депутатов Киевсовета поддержать решение. Это заявление является попыткой закрепить за собой власть в канун рассмотрения парламентским "зеленым" монобольшинством нового закона №2143-3 "О городе Киев - столице Украины", который после двухлетней паузы внесут в сессионный зал для рассмотрения во втором чтении (в первом чтении закон приняли в октябре 2019-го). Профильный комитет вчера его одобрил.

Ранее председатель партии "Слуга народа", свежеиспеченный первый вице-председатель парламента Александр Корниенко рассказывал о планах "центра" относительно Кличко. Мол, ему суждено работать мэром с новым законом о столице, который распределит должности городского головы и председателя столичной госадминистрации (КГГА). Реалистичность этого прогноза подтвердил и снятый с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков. 7 октября, уже после увольнения, он заявил, что Кличко может быть следующим.

И действительно, принятие упомянутого закона откроет путь к увольнению Кличко с должности председателя КГГА. После его принятия киевляне "вдруг" обнаружат, что отныне в городе два руководителя, один избран жителями города, другой назначен президентом. При этом, по мнению аналитиков, закон приведет и к полной перезагрузке власти в столице - назначение выборов восстановленных райсоветов и, не исключено, досрочных выборов городского совета. Ведь нынешние его депутаты год назад избирались под определенный набор полномочий, а восстановление райсоветов эти полномочия прогнозируемо сузит.

Конечно, будет еще рассмотрение этого вопроса в Конституционном Суде, но продолжительность процесса здесь спрогнозировать сложно, учитывая кризис, который продолжается в этом институте. И сдаваться на милость Банковой столичный мэр не планирует. А это обещает новые и новые серии этого политического блокбастера, где главным призом является доступ к финансовым потокам в Киеве и принятие экономических решений, прежде всего в интересах тех или иных групп застройщиков.

По данным источников Depo.ua, наиболее реальным по состоянию на сейчас претендентом на пост главы КГГА остается министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Кривой Рог вернулся к Вилкулу: "Слуги" потеряли контроль над родным городом президента

15 августа этого года СМИ сообщили о смерти мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Мэра малой родины президента Украины нашли с огнестрельным ранением в селе Вольное Криворожского района.

Глава государства Владимир Зеленский пообещал держать дело на личном контроле. В МВД сообщили, что открыли по факту уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Не исключено и самоубийство или неосторожное обращение с оружием. Версию о самоубийстве Павлова опровергают его соратники, намекая на убийство.

В начале сентября министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что следствие все-таки склоняется к мысли о самоубийстве мэра Кривого Рога. Кроме того, по его словам, аудит бюджета города обнаружил "серьезные злоупотребления" городской власти.

Павлов, напомним, выиграл выборы мэра как представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его трагический уход не помог "слугам" взять в свои руки власть в Кривом Роге. Исполняющим обязанности городского головы после этих событий должен был стать секретарь горсовета от "слуг" Александр Котляр, но неожиданно он вышел из фракции "Слуги народа", ушел в отставку и сложил мандат депутата горсовета. Партия назвала этот поступок Котляра предательством.

А власть в Кривом Роге снова олицетворяет "вечный мэр" Юрий Вилкул, возглавлявший город в 2010-2020 гг. Несмотря на то, что на местных выборах - 2020 он вышел во второй тур и имел высокие шансы в очередной раз победить, Вилкул год назад вдруг сделал заявление об отказе от баллотирования в пользу Павлова. Что стало решающим фактором победы последнего.

После смерти Павлова исполняющий обязанности мэра Вилкул направил в Верховную Раду ходатайство о проведении внеочередных выборов городского головы. Такие выборы монобольшинство назначило на 27 марта 2022 года. Возьмут ли в них первенство "слуги", будет зависеть от их отношений с Ахметовым, чьи предприятия являются одними из крупнейших работодателей в Кривом Роге.

Запорожье осталось без Буряка

Городские власти в Запорожье начало штормить сразу после выборов, и в конце концов 29 сентября этого года мэр города Владимир Буряк, которого связывают с тем же Ахметовым, объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

Перед этим городские народные избранники восстановили в должности уволенного решением мэра 25 июня этого года секретаря совета Анатолия Куртева - представителя фракции "Слуги народа". Именно его увольнение положило начало блокированию работы совета депутатским большинством. Члены всех фракций городского совета, кроме близкой к Буряку партии "Еднання", не раз отказывались участвовать в созванных Буряком заседаниях совета. Во фракции "Слуги народа" называли действия городского головы незаконными, а Куртев подавал заявление в полицию о незаконном увольнении. И вообще с начала 2021 года в городском совете Запорожья не раз меняли заместителей мэра и не могли определить состав депутатских комиссий.

Со своей стороны, в июле 2021 года Буряк обратился в Верховную Раду относительно роспуска Запорожского городского совета из-за бездеятельности. Эта инициатива остается на рассмотрении профильного комитета Рады. 19 августа в запорожской мэрии прошли обыски. Мэр Буряк назвал их проявлением давления со стороны центральной власти, "которого не было со времен Януковича".

На сентябрьском заседании городского совета, где Буряк объявил о своей отставке, оппозиционное к мэру большинство фракций избрало новых заместителей городского головы и управляющего делами исполкома горсовета, причем две из трех позиций достались выходцам из ахметовского "Метинвеста". Можно предположить, что с уходом Буряка центральная власть попытается найти консолидирующую кандидатуру руководителя ключевого города, чтобы взять Запорожье под свой контроль. Вопрос - согласятся ли на это другие игроки на городском политико-деловом поле.

Не обошли скандалы и Запорожский областной совет. Здесь в декабре 2020 года конфликтом и заявлениями оппозиции (фракций ОПЗЖ и "ЕС") о захвате власти сопровождалось избрание председателем областного совета представителя "Слуги народа" Виталия Боговина, которого поддерживали "Батькивщина", партия Владимира Буряка "Еднання" и "Оппозиционный блок ". При этом четверо "слуг" заявили о выходе из фракции под зеленым флагом и создали новое депутатское объединение - "Зе-фракцию".

Боговина "выбирали" председателем дважды, но все-таки не выбрали. "Спикериада" в Запорожском областном совете продолжалась две недели и все же завершилась избранием председателя от "слуг": совет возглавила депутат из фракции "Слуги народа" Елена Жук - доверенное лицо Боговина. А перебежчиков из числа бывших "слуг" в новой коалиции заменили депутатами из партии "За будущее". Сейчас страсти в Запорожском областном совете улеглись.

Харьков. Как за мэрство борются "дети" Кернеса

Избранный харьковчанами мэр Геннадий Кернес 17 декабря 2020 года умер от осложнений коронавируса. Новые выборы пройдут 31 октября. Главным претендентом называют секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова: в последние месяцы без него не обходится ни одно более-менее заметное мероприятие в городе.

До определенного электорального уровня конкуренцию Терехову может составить Михаил Добкин, бывший приятель Кернеса, экс-мэр Харькова, руководитель областной администрации, ранее нардеп- "регионал", которого во время нынешней кампании поддерживает "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Среди 13 кандидатов в мэры есть и председатель фракции "Европейской солидарности" в Харьковском облсовете Александр Скорик (национал-демократы и здесь не смогли выдвинуть единого кандидата), и депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева. Которая идет сама. Но не они играют первую скрипку в этой пьесе. Скорее всего, Банковая рассчитывает сохранить свое влияние на стратегически важный город-миллионник. А вот если победит Добкин, это станет для "слуг" испытанием для взятого Зеленским курса на патриотический поворот.