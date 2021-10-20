Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику

Юрий Васильченко / Depo.ua

Верховная Рада выполнила одно из требований западных партнеров - урегулировала деятельность Национального антикоррупционного бюро. Теперь руководитель НАБУ будет назначаться Кабмином, а не президентом. После открытого конкурса. Разбираем, повлияет ли это на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.

Парламент отстранил противоречия между законом о НАБУ и Конституцией. Ею не предусмотрено, что директора этого антикоррупционного органа назначает президент (Артема Сытника на должность, по результатам конкурса, назначил президент Петр Порошенко). Что абсолютно понятно, учитывая, когда принималась Конституция. Отныне НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который будет подчиняться Кабинету Министров, но только формально. То есть правительство не будет иметь права вмешиваться в работу НАБУ и отменять его акты. Конкурсный отбор на должность директора этого органа организует и проводит комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три человека определяются Кабмином и три - правительством на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции. То есть принцип подбора членов комиссии будет напоминать тот, который сейчас действует при отборе руководителя САП. И сопровождается скандалами. Нечто похожее вполне прогнозируемо и при отборе нового директора НАБУ. Но об этом позже.

Нормирование деятельности Антикоррупционного бюро не только улучшает настроение международных кредиторов Украины, но и открывает прямой путь к старту кастинга на нового директора НАБУ. Полномочия Сытника завершаются, напомним, 16 апреля следующего года, поэтому для отбора преемника остается полгода. Но до тех пор, пока нового директора не изберут, нынешний еще сможет занимать эту должность.

Коротко о процедуре. Решение комиссии будет считаться принятым, если за него проголосуют четыре человека из шести, в том числе двое международных экспертов. Если будет три на три, будут голосовать повторно, и когда и это голосование не определит победителей, тогда принятым считается то решение, за которое проголосовали минимум два международных эксперта. Иными словами, следующим директором НАБУ будет либо человек, которого будет лоббировать Запад, либо согласованный партнерами и нашей властью. Проще говоря, человек, который рвется на должность директора НАБУ, чтобы держать на крючке всех без исключения, эту должность, скорее всего, не получит.

В итоге комиссия отбирает трех. Далее глава правительства вносит одного из них на утверждение Кабмина. Если чиновники не согласны с поданной кандидатурой, тогда вносятся три отобранные комиссией. Когда же министры отказывают всему трио, директором НАБУ назначается человек, который наберет больше всего голосов во время рейтингового голосования членов правительства. При такой схеме все же остается лазейка, когда чиновники поддержат фигуру, которую в президентском офисе будут считать лояльной.

Какие опасности кроются в новом законе о НАБУ

Кто пролезет в конкурсную комиссию и перечень кандидатов

Теперь о самом интересном - рисках и опасностях. О затягивании конкурса, как в ситуации с отбором руководителя САП, упоминалось выше. То есть одно дело - на бумаге прописать процедуру, совсем другое - провести все без скандалов. Они начнутся еще с отбора членов конкурсной комиссии. Каждый из них окажется под прицелом медиакиллеров и расследователей, у каждого будут искать скелеты в шкафу, чтобы дискредитировать сам конкурс. И пропихнуть в комиссию нужных людей.

Что касается претендентов на должность главы НАБУ, не исключено, что кто-то пойдет на конкурс только для того, чтобы его сорвать или затянуть судебными исками. Также прогнозируемо, что отдельных конкурсантов, не обязательно плохих, но для кого-то неудобных, будут сбивать компроматом.

Бюро будут торопить с результатами

Следующий риск - слишком активное лоббирование нашими общественными активистами тех или иных фигур. А после назначения директора НАБУ - давление на него с требованием громких антикоррупционных расследований. Собственно, такая тактика была у активистов в 2015 году. На Сытника и Антикоррупционное бюро возлагались очень большие ожидания, и вспомните, сколько было громких дел в первые годы деятельности ведомства. Но когда расследования НАБУ доходили до САП, оказывалось, что в следственных действиях и результатах - куча недостатков. И идти с этим в суд - это заведомо проигрыш. Даже после запуска Высшего антикоррупционного суда, в котором активисты видели панацею, мало что изменилось. Никто из тех, против кого НАБУ возбудило и расследовало очень громкие дела, к ответственности привлечен так и не был. Если эти гиперактивные ребята с девушками повторят с новым директором бюро тот же финт, в конце концов получим такой же результат. Ведь антикоррупционные расследования, учитывая их сложность и влиятельность фигурантов, должны вестись без лишней огласки. Главное - судебный приговор, а не пиар.

Лояльный директор может сделать власти сюрприз

И последний момент. То, на кого будет охотиться НАБУ и его новый директор, во многом будет зависеть от поведения президента, правительства и "слуг". В ОП могут надеяться, что, идя на уступки западным партнерам в вопросах антикоррупционных структур и выбрав лояльного к офису "нового Сытника", они не будут попадать в зону внимания его детективов. И наоборот, бюро будет охотиться на предшественников или врагов нынешней власти. А может и зря, ведь, во-первых, от нового директора НАБУ западные партнеры будут требовать беспристрастности. А во-вторых, многое будет зависеть от того, какой будет расстановка сил, когда изберут нового директора. Небольшой шанс, что власть будет вспоминать Сытника с ностальгией, все же есть.