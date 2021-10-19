Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин

Владислав Гирман, Максим Михайленко / Деловая столица

Министр обороны США прибыл в Украину подтвердить неизменность украинской политики администрации Джо Байдена.

Глава Пентагона Ллойд Остин выполнил обещание приехать в Киев, данное президенту Украины Владимиру Зеленского во время визита того в Вашингтон 1 сентября.

Первым Остин встретился со своим коллегой Андреем Тараном, затем направился в "гости" к Зеленскому.

Основным же месседжем, который американский генерал артикулировал во время обеих встреч и первым делом по прибытии в Украину, стало заверение в "непоколебимой" поддержке Киева со стороны Соединенных Штатов в войне с россиянами и укреплении "способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России".

Во-вторых, как самим своим визитом, так и в словесной форме, Ллойд Остин подтвердил, что договоренности, достигнутые в Вашингтоне полтора месяца назад, остаются в силе и администрация Джо Байдена не отступит от своих обещаний.

В ходе переговоров Остина с Тараном и Зеленским обсуждалась, в частности, работа над дорожной картой осуществления положений Рамочного соглашения относительно стратегических основ оборонного партнерства США и Украины, которое было подписано в сентябре.

Примечательна и риторика президента и министра обороны Украины касаемо интеграции в НАТО. Вместо ставших уже привычными едва ли не требований ускорить процесс вступления Украины в Альянс, акцент в беседах был на ранее утвержденных параметрах евроатлантической интеграции.

Да, Вашингтон поддерживает соответствующие устремления Украины. Однако выпрашивание членства в Альянсе неэффективно: нужно делать домашнюю работу - привести армию в соответствие с критериями НАТО.

Вот тот путь, который должна пройти Украина, чтобы влиться в североатлантическую семью.

Хотя путь этот не близкий. И не только потому, что домашняя работа еще не выполнена, но и потому, что среди союзников есть те, кто не поддерживают интеграцию Украины. К примеру, Франция и Германия, блокировавшие устремления Киева и Тбилиси на саммите в Бухаресте в 2008 г.

Но Вашингтон предлагает приблизить интеграцию, а заодно укрепить собственную обороноспособность посредством участия в локальных инициативах. К примеру, сформировать альянс с Грузией и Румынией в пику России в Черноморском регионе.

Стоит заметить, что это своего рода новый тренд, появившийся в ответ на кризисы внутри таких крупных организаций как НАТО, спровоцированные национальным эгоцентризмом стран-членов. Так появились на свет Новая атлантическая хартия США и Британии, затем AUKUS - военно-политический альянс Австралии, Британии и США; а в конце сентября оборонное соглашение заключили также Франция и Греция.

В случае Украины это также может стать жизнеспособным вариантом - альянс с черноморскими странами, среди которых есть члены НАТО (Румыния, Турция). Естественно, при активной поддержке Вашингтона.

Таким образом администрация Байдена через Остина, во-первых, ответила на запрос со стороны Украины; во-вторых, на угрозу спикера Кремля Дмитрия Пескова, озвученную в эфире France 5, жестко отреагировать на вступление Украины в НАТО, что для Москвы, мол, является "красной линией".

Вашингтон парировал: Украина станет членом НАТО, когда будет готова технически, и это не обсуждается.

Кроме того, нужно обратить внимание на тот факт, что Остин сейчас совершает свое первое европейское турне, посещая страны, пребывающие на восточном фланге НАТО, тем самым цементируя интересы США в этом регионе. Плюс недавний явно безрезультатный визит заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в Москву, подробностями о котором никто особо не делился, требовал нивелирования всех домыслов и зачатков "зрады". Что Остин, собственно, и сделал.

Никаких договорняков за спиной у партнеров США те не ведут. Интересы их никто сдавать не собирается. Нового Афганистана не будет, вопреки активным стараниям Кремля и его миньонов в Украине продвигать этот нарратив. Кстати, на это прямо указал во время сегодняшнего брифинг министр обороны Андрей Таран.