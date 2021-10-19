Сытнику показали на дверь. Кто и как выберет нового директора НАБУ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Сегодня начинается запуск увольнения с должности директора НАБУ Артема Сытника. Замену ему найдут западные партнеры Украины.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины для приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины". Со дня вступления в силу этого закона (то есть на следующий день после его опубликования) должно начаться формирование комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ и затем - сам конкурс.

Сытник будет продолжать осуществлять полномочия директора НАБУ до момента назначения нового директора НАБУ по результатам открытого конкурсного отбора, но не дольше срока, на который его назначено. Сытник был назначен 16 апреля 2015 г. на семилетний срок, то есть его полномочия истекают 16 апреля 2022 г.

Закон принят как раз с таким расчетом, чтобы успеть провести конкурс за те шесть месяцев, которые остались до этой даты. Фактически мы второй раз вступаем в ту реку, в которую первый раз вступили семь лет назад. Закон о НАБУ был принят 14 октября 2014 г. И уже через полгода конкурс завершился. Вот и сейчас можно надеяться, что шести месяцев хватит на всю процедуру - от подписания закона и формирования комиссии до принятия Кабинетом Министров решения о назначении нового директора НАБУ.

Кабмин вместо президента

Да, одно из главных отличий нынешней процедуры от той, что была семь лет назад, заключается в том, что из нее устраняется президент. Напомним, что 28 августа 2020 г. Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский указ о назначении Сытника директором НАБУ. Затем 16 сентября 2020 г. КСУ признал неконституционными положения закона о НАБУ, согласно которым директора НАБУ назначает президент. Основанием для этих решений КСУ стало то, что такие полномочия президента не прописаны в Конституции.

Законопроект №5459-1 решает эту проблему: он передает полномочия назначать директора НАБУ правительству и ему же подчиняет НАБУ. Ранее в законе было записано, что НАБУ является "государственным правоохранительным органом", а теперь он стал "центральным органом исполнительной власти со специальным статусом".

Впрочем, западные партнеры настояли, чтобы подчиненность НАБУ правительству была чисто формальной. В законе записано, что акты НАБУ не могут быть отменены Кабмином. Также Кабмину запрещается вмешиваться в деятельность НАБУ, в частности в осуществление досудебного расследования и принятие решений, которые касаются конкретных уголовных производств или влияют на них.

Запрограммированный конфликт

Еще одно важное новшество касается конкурса на должность директора НАБУ. Семь лет назад конкурс проводила комиссия из девяти человек: по три от президента, правительства и парламента. Она была создана с учетом требования, что ее членами не могут быть чиновники (лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Сейчас будет создана новая комиссия из шести человек. Всех шестерых назначит Кабмин. Из них трех - по своему усмотрению, с учетом требования, что это должны быть не чиновники. А вторую тройку Кабмин назначит на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Для простоты формулировок будем называть первую тройку кабминовской, а вторую - международной.

Понятно, что такой состав изначально программирует конфликт внутри комиссии. Уже есть печальный опыт конкурса на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя: из-за того, что две части конкурсной комиссии враждуют друг с другом, САП уже почти 14 месяцев (с 21 августа 2020 г.) остается без полноценного руководителя.

Западные партнеры учли этот опыт. В июле были приняты законы, которые вводят новые модели конкурсов для формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и отбора членов Высшего совета правосудия. В обоих этих конкурсах международная тройка получает решающий голос. И вот сейчас вводится аналогичная модель конкурса на должность директора НАБУ.

Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения ее в полном составе. Решение комиссии считается принятым, если за него на заседании комиссии проголосовало не менее четырех членов, в том числе не менее двух международных членов. В случае, если голоса разделились поровну (три на три), проводится повторное голосование. Если повторные голосования в течение 24 часов после первого голосования не дают результата, то есть сохраняется ничья (три на три), тогда считается принятым решение, за которое проголосовало не менее двух международных членов.

Итак, международная тройка (или два международных члена плюс один кабминовский) сможет диктовать решения комиссии, имея только половину голосов. А остальные три члена будут играть роль статистов. Даже если кабминовская тройка вообще решит саботировать работу комиссии, международная тройка сможет сама заседать и принимать решения от имени всей комиссии (только нужно будет соблюдать норму о 24 часах между первым и окончательным голосованием).

Утешительные бонусы для Зеленского

Конкурсная комиссия обязана отобрать трех наиболее достойных, по ее мнению, кандидатов. Далее в пятидневный срок премьер-министр должен выбрать из них одного и внести его кандидатуру на утверждение правительством. Фактически это - утешительный бонус для Владимира Зеленского. Понятно, что премьер будет согласовывать свой выбор с президентом. Зеленский сможет выбрать из трех кандидатов того, кого сочтет наиболее лояльным и наименее опасным.

Примечательно, что правительство не сможет разыграть спектакль перед западными партнерами и сорвать назначение директора НАБУ. Согласно принятому закону, если Кабмин не примет решение о назначении на должность директора НАБУ лица, указанного в представлении премьер-министра, то премьер безотлагательно вносит на рассмотрение в Кабмин все три кандидатуры. И тогда будет считаться назначенным на должность директора НАБУ лицо, которое во время рейтингового голосования получит наибольшее число голосов членов Кабмина.

Утром 19 октября, перед рассмотрением законопроект №5459-1 в Верховной Раде, представительство Евросоюза в Украине подчеркнуло важность этого закона. "Важно, чтобы украинский парламент сегодня одобрил изменения в законодательство относительно НАБУ, предусмотренные законопроектом 5459-1. Это гарантирует независимость и эффективность НАБУ, что критически важно для достижения заметных результатов в борьбе с топ-коррупцией. ЕС рассчитывает на преданность Верховной Рады этой борьбе", - отмечается в сообщении представительства ЕС.

Парламент вполне прогнозируемо показал высокий результат. Законопроект №5459-1 поддержали 304 народных депутата, в том числе почти в полном составе "слуги народа" (228 из 243), "Европейская солидарность" (26 из 27), "Довіра" (17 из 20) и "Голос" (16 из 20). Группа "За майбутнє" дала 10 голосов (из 21), внефракционные - семь (из 21), в т.ч. спикер Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко. Ни одного голоса не дали ОПЗЖ и "Батьківщина" - тоже вполне прогнозируемо, поскольку эти две фракции демонстративно борются с "внешним управлением".

Можно ожидать, что принятие закона повысит шансы Зеленского получить кредиты от МВФ и Евросоюза, да и укрепить отношения с Вашингтоном. И это тоже можно считать утешительными бонусами. А насколько независимым от Банковой будет новый директор НАБУ и сможет ли он доставить серьезные неприятности Зеленскому, его окружению и "слугам народа" - об этом гадать слишком рано.