Евгений Магда: Эвакуировать Медведчука Москва еще успеет, сейчас он нужен в Украине

Денис Сарбей / Деловая столица

"ДС" Владимир Зеленский на днях публично озвучил идею обмена Виктора Медведчука на украинских героев, которые находятся в плену в России. Он действительно хочет этого обмена?

Е.М. Заявление действительно интересное. В свое время я говорил: если власть прижмет Медведчука, то Россия может показать его гражданство и требовать в связи с этим к нему соответствующего отношения. Как видим, Зеленский смоделировал такую ситуацию, мол, если Россия покажет гражданство Медведчука, то мы будем думать, как его обменять.

В то же время Медведчук уже успел сказать, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет и он на такую историю не соглашается. На самом деле, думаю, ситуация, когда заслуженный юрист Украины и народный депутат неожиданно окажется российским гражданином, не на пользу нашей стране.

Я недостаточно знаю формальности юридического процесса, однако вижу, что украинские правоохранители успехов в доведении дела Медведчука до суда пока не демонстрируют. Тот факт, что инициативы Офиса Генерального прокурора по обоим делам, где предлагались астрономические залоги, закончились решением о круглосуточном домашнем аресте, лишь подтверждают неформальное влияние Медведчука на суды и небезупречность юридической базы.

России же объективно Медведчук сейчас больше нужен в Киеве. Думаю, там понимают, что эвакуировать его даже на предложенных Зеленским условиях они еще успеют. А вот чтобы он и дальше выполнял определенные ему Москвой функции - это им гораздо интереснее. Поэтому я не думаю, что это предложение Зеленского найдет отклик в сердцах Путина и Медведева, которые являются кумовьями Медведчука.

"ДС" То есть если у Медведчука даже есть российское гражданство, его заявление противоположного содержания продиктовано тем, что он нужен Кремлю в Украине?

Е.М. Не думаю, что у Медведчука есть большие политические шансы в будущем занять руководящую должность в нашем государстве, хотя опять стать народным депутатом он сможет. Поэтому здесь он выполняет чисто прагматическую функцию, которая ему прописана в российском технологическом задании.

"ДС" Можно ли после отказа суда назначить Медведчуку залог в миллиард говорить, что попытка Банковой наказать Медведчука провалилась?

Е.М. Банковая пытается тесно привязать Медведчука к Порошенко. Логика в том, что, мол, они между собой связаны, и мы это будем доказывать. Разными способами, но сейчас пока информационно. Юридических, правовых шагов в этом смысле я пока не заметил. Понятно, что сегодня такой политический дуплет власти выгоден, он наносит удар по обоим оппозиционным, достаточно опасным для команды Зеленского сегментам. Но чтобы действовать таким образом, надо было раньше не играть в КВН и на сцене с "Кварталом 95", а учиться заниматься политикой. Мне кажется, что ни Зеленский, ни его команда недостаточно профессиональны для этого.

"ДС" На какие болевые точки председателя политсовета ОПЗЖ власть может давить?

Е.М. Я пока не вижу мощных аргументов, которые бы позволили власти прижать Медведчука так, чтобы он начал проситься в Москву и капитулировал перед Зеленским. То, что Медведчук имел много различных влияний, это понятно. Но если его начнут цеплять, то за что? За работу руководителем администрации президента Кучмы? Тогда цепляются автоматически Кучма, Пинчук. И возникает вопрос, выгодно ли это команде Зеленского. В его команде нет стратегии, только тактика. А стратегия должна заключаться в усилении градуса проукраинских выступлений и соответствующей демонстрации непримиримости ко всему пророссийскому. Но я далеко не уверен, что Зеленский и его окружение на это готовы.

"ДС" Какими могут быть дальнейшие сценарии в противостоянии Зе-команды и Медведчука?

Е.М. Худший сценарий для власти - оправдание Медведчука в суде. Это, соответственно, может придать импульс и тем людям, которые сегодня колеблются - поддерживать Медведчука или нет. Ну и Россия тоже подключится к поддержке кума Путина и Медведева.

Ну а лучшим сценарием было бы похищение Медведчука российскими спецслужбами, чтобы впоследствии мы его увидели в Кремле вместе с российским президентом. Тогда команде Зеленского уже не нужно было бы ничего доказывать.