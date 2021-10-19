Высшая математика: Как у Зеленского будут делить два стула на четырех судей КСУ

Юрий Васильченко / Depo.ua

Как свидетельствует сайт Конституционного Суда, в его состав входят 16 судей. Председателем суда является Александр Тупицкий, среди судей - Александр Касминин. В то же время в президентском офисе считают, что судей меньше, ведь Тупицкого и Касминина президент уволил. И в августе объявил конкурс на две вакантные должности по его квоте.

Активная фаза противостояния Владимира Зеленского с Конституционным Судом продолжается с 29 декабря 2020 года. В тот день президент своим указом отстранил председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. На следующий день в суде объявили президентский указ ничтожным, а Тупицкого - легитимным. Этому предшествовал конфликт из-за решения суда от 27 октября 2020 года, которым тот признал неконституционным электронное декларирование и некоторые полномочия НАПК.

В январе этого года ГБР сообщило, что объявило подозрение председателю Конституционного Суда по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Далее Тупицкий и ОП обменивались любезностями до 27 марта, когда Зеленский издал указ об отмене указов Виктора Януковича о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и его тезки Касминина. После этого отстраненных служителей Фемиды перестали пускать на рабочие места. Но Тупицкий, о жизни и имущественном положении которого активно рассказывали СМИ, решил не сдаваться, пошел в суд и свое все же выходил: 14 июля Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. В ОП на это решение отреагировали резко отрицательно, обвинили верховных судей в защите коррупционной системы и намерениях уничтожить судебную реформу. И подали апелляцию. Рассмотрение назначено на 17 ноября.

В то же время юристы изначально говорили: указ президента - сомнительный с точки зрения закона. Независимо от того, нравственными или безнравственными в глазах общественности выглядят уволенные судьи Конституционного Суда.

17 августа Зеленский издал указ о проведении конкурса на замещение должностей судей КСУ по своей квоте, утвердив положение о конкурсе (его срок составляет два месяца) и состав отборочной комиссии. В нее вошли семь юристов, среди которых трое иностранцев - поляк Мирослав Выжиковский, грек Спиридон Флогаитис и американец украинского происхождения Богдан Футей. Через несколько дней ряд общественных организаций, которые связывают с определенными кругами на Западе, обратились к членам комиссии с призывом отказаться от участия в отборе в связи с "рисками для легитимности Конституционного Суда, которые возникнут в случае назначения президентом Украины лиц вместо судей Конституционного Суда, которые были неконституционным способом отстранены от своих должностей". А ровно через месяц в Окружной админсуд Киева (ОАСК) поступил иск от Тупицкого и Касминина, в котором истцы обжаловали объявление конкурса.

Но несмотря на это конкурс никто останавливать не собирался, да и члены отборочной комиссии на призывы активистов не отреагировали. Кастинг вызвал значительный интерес. Сначала на него подался 21 человек, сейчас в списке - 17 соискателей. Двоих из них, как отмечают СМИ, продвигает заместитель Андрея Ермака Олег Татаров. Это судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елизавета Евграфова и проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Николай Погорецкий. Журналисты накопали на этих двух претендентов много интересного. Впрочем, при желании не меньше можно накопать и на других. Но профессиональными и морально-этическими качествами желающих поработать в КСУ пусть занимаются члены отборочной комиссии.

До объявления результатов остался месяц. До этого времени не исключено, что будет решение ОАСК, которым отбор могут признать незаконным. Или наоборот, законным. Окружной админсуд, возглавляемый Павлом Вовком, известен своей необычайной чувствительностью к политической конъюнктуре. Впрочем, оба решения будут играть против власти. Потому что хоть так, хоть эдак, а вопрос законности увольнения Тупицкого с Касмининым никто не отменял.

Но представим, что президентский офис и дальше будет делать вид, что эти двое судей - как сурки из известного кинофильма: их никто не видит, но они есть. То есть конкурс состоится, несмотря ни на что и условно Евграфова с Погорецким (или кто-либо другой) станут судьями КСУ. В итоге будут не два новых легитимных судьи, а четверо "недосудей". Что это изменит в раскладах? Пока единственный "зеленый" судья Конституционного Суда - Виктор Кичун, назначенный постановлением парламента в феврале этого года. Если добавятся еще двое, то количественно все равно никак не складывается провластное большинство. Однако возникает возможность потихоньку перетащить кого-то из действующих судей на свою сторону. Или наоборот - покачать суд изнутри, чтобы усугубить кризис в этой институции.

Здесь все зависит от конечных целей. Очевидно, что в Конституционном Суде обжалуют закон об олигархах. Вряд ли власти нужна оперативность КСУ по этому вопросу. Также прогнозируемо, что попытаются оспорить новый закон о столице, который вот-вот вынесут в сессионный зал.

Этот закон не только откроет путь к увольнению Виталия Кличко с должности председателя КГГА, но и не исключено - к перезагрузке всей власти в столице путем досрочных выборов. А вот тут Банковой было бы лучше, чтобы КСУ с выгодным ей решением не тормозил. Говорят также, что у Конституционного Суда спросят, в каком году - в октябре 2023-го или 2024-го - надо выбирать новый парламент. В данном случае власть устраивает, чтобы конституционники выбрали 2024-й. Иначе складывается неблагоприятная ситуация для президента: если сначала изберут новый состав, где уже не будет монобольшинства, конфликт депутатов с президентом будет снижать шансы Зеленского переизбраться во второй раз. И хотя в президентском офисе убеждают, что Зеленский не намерен досрочно идти на перевыборы президента (сделать ему это сейчас мешает Избирательный кодекс), однако в оппозиционных кругах предполагают, что такой запрет "слуги" могут отменить. Что также будет обжаловано в Конституционном Суде.

В общем, несмотря на то что Конституционный Суд частенько мешает "зеленым" действовать на грани Конституции или же с ее нарушением, он все же нужен для легитимации отдельных решений. То есть КСУ должен быть контролируемым или хотя бы политически гибким. Но главное при этом - полностью легитимным. Иначе все его решения будут юридически ничтожными и их отменят после смены власти. Разве что соратники Зеленского уверены: нынешний президент, и они при нем будут господствовать так долго, как захотят.