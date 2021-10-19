Россия перегоняет на Донбасс новые танки и блокирует работу ОБСЕ: К чему готовится Путин

Руслан Рудомский / Depo.ua

Россия продолжает усиливать оружием и военной техникой боевиков "Л-ДНР", а также создавать основу для новой широкомасштабной агрессии против Украины. Во что это выльется - не может спрогнозировать никто.

Несмотря на холодную погоду, на оккупированной территории Донбасса с каждым днем становится все жарче. С начала осени редкие сутки обходятся без вражеских обстрелов в количестве меньше десятка. Это четко просматривается из ежедневных сводок штаба Объединенных сил.

Кроме этого, Россия продолжает свозить на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР" все больше военной техники. Только за последнюю неделю миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной части Донбасса 58 единиц российской военной техники. И это только из новых поступлений.

В частности, в районе Миусинска, что неподалеку от Горловки, работники миссии ОБСЕ обнаружили не менее десяти танков, 15 прицепных гаубиц, девять самоходных гаубиц и шесть единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме этого, россияне разместили на полигоне 18 бронемашин.

Понятно, что сосредоточение тяжелого вооружения в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания батальонно-тактической группы для усиления подразделений боевиков на линии соприкосновения, или содержания их в качестве резерва.

Стоит напомнить, что ранее мы писали и о других случаях фиксации нового оружия и техники, которые Россия передала боевикам "Л-ДНР" начиная с лета.

Кроме того, российское военное командование на территориях "ЛНР" и "ДНР" проводит комплексные тактические занятия по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

Также, по данным разведки, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и уничтожения элементов видеонаблюдения.

Конечно, подобные вещи фиксировались за Россией раньше и неоднократно. Однако на этот раз наращивание военного присутствия на Донбассе проходит на фоне других факторов, совокупность которых делает нынешнюю ситуацию незаурядной.

Так, 15 октября российская террористическая организация "ЛНР" отозвала гарантии безопасности, предоставленные Украине в рамках СЦКК для работ на линии соприкосновения. Формальным поводом стало задержание украинскими военными на линии соприкосновения несколькими днями ранее вооруженного боевика "ЛНР" с российским паспортом Андрея Косяка.

Собственно, подобные задержания там происходят регулярно, однако ни одно из них ранее не вызывало такой реакции. Видимо, в ней просто не было необходимости. То есть создается впечатление, что подконтрольные Кремлю террористы просто использовали этот случай как формальный повод убрать СЦКК с линии разграничения или хотя бы снять с себя ответственность, если от их обстрелов пострадают наблюдатели.

СЦКК - Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон.

Дальше - больше. 16 октября наблюдатели миссии ОБСЕ на всей оккупированной территории Донецкой области не смогли выехать на патрулирование, а буквально вчера боевики "ДНР" взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ в Горловке. Причина та же - недавнее задержание боевика "ЛНР" украинскими военнослужащими.

Также есть информация, что в оккупированный Луганск тоже поступила команда о начале блокирования СММ ОБСЕ по примеру "ДНР", поэтому в ближайшее время стоит ожидать провокаций и там.

СMM ОБСЕ - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине. Миссия невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ, которая временно проводит мониторинг и отчитывается о ситуации с соблюдением прав человека и гуманитарной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

То есть Путин последовательно зачищает линию соприкосновения от любых наблюдателей - как украинских, так и международных. Или, по крайней мере, пытается это сделать.

Параллельным курсом Россия блокирует все попытки Украины, Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" - будь то на уровне лидеров стран или хотя бы на уровне министров иностранных дел. Формальная причина - якобы невыполнение участниками предыдущей "нормандской встречи" домашнего задания. Но о том, что только Россия до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств, в Кремле скромно молчат.

Все это свидетельствует о высокой вероятности еще большего обострения ситуации на Донбассе в ближайшее время. Ведь Кремль ведет себя так, будто целенаправленно ищет повод начать новую полномасштабную войну против Украины.

Понятно, что любая потенциальная угроза может как реализоваться, так и не реализоваться. Но игнорировать подобную опасность не может себе позволить власть ни одного государства. Собственно, по слухам, в Офисе президента уже начали готовиться к новому серьезному обострению на Донбассе, которого ожидают ближе к зиме. Говорят, что на СНБО уже обсуждали этот сценарий и президент Зеленский дал указание армии и силовикам готовиться.