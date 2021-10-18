Финансовые новости
- |
- 18.10.21
- |
- 20:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
14:21 18.10.2021 |
Волна журналистских расследований, в которых Зеленский предстает в роли Голобородько наоборот, может быть сигналом Офису президента образумиться.
Непосредственно главу САП назначает не президент, а генпрокурор Ирина Венедиктова, однако в стране, где вся власть фактически принадлежит Зеленскому и его Офису, ни одно важное решение не принимается в других кабинетах. И когда уже больше года не может завершиться конкурс по отбору руководителя Антикоррупционной прокуратуры, появляются небезосновательные предположения о том, кто санкционировал саботаж.
Итак, должность главы САП вакантна с августа прошлого года, когда ее покинул Назар Холодницкий. В составе конкурсной комиссии по отбору новых руководителей 11 человек: семеро по парламентской квоте, их считают лояльными власти, четверо - по прокурорской. В этой четверке три международных эксперта (Драго Кос, Нона Цоцориа, Томас Фаерстон) и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. Наличие иностранцев, по мнению наших западных партнеров, должно стать гарантией отбора действительно независимого руководителя надзора за антикоррупционными делами.
В июне через конкурсное сито не прошел фаворит Банковой, нардеп-"слуга" Андрей Костин. Основная причина отсева состояла в том, что он представляет в парламенте президентскую партию, да еще и является членом ее политсовета. Проще говоря, протащить на эту должность Костина и не вляпаться в международный скандал - изначально было обреченной на провал задачей, что и показала практика. Перебрав всех 133 претендента, допущенных к отбору, члены комиссии остановились на двух - руководителе отдела детективов НАБУ Александре Клименко и прокуроре Андрее Синюке, работающем в Офисе генпрокурора в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами. Один из них должен возглавить САП, другой - стать его заместителем. И тут вокруг конкурса началась странная возня.
Накануне Дня независимости четверо нелояльных к ОП членов комиссии (Кос, Цоцориа, Фаерстон и Куйбида) написали письмо Ирине Венедиктовой, заявив о проблемах с конкурсом и попытках повлиять на его результаты, в связи с чем не исключили своего выхода из комиссии. Обнародование этого обращения в СМИ тогда связали с готовившимся визитом Владимира Зеленского в США. И адресовано оно было Венедиктовой формально, фактически же главными адресатами были американские партнеры Украины. Зеленский тогда сказал, что конкурс будет закончен в кратчайшие сроки.
В сентябре через СМИ Зе-команде передали еще один привет, обвинив председателя конкурсной комиссии Екатерину Коваль в срыве ее работы. Но никаких решений в прошлом месяце так и не было принято. И уже в октябре, 9 числа, заседание комиссии опять не состоялось из-за отсутствия кворума, - не пришли три человека из семи из парламентской квоты. (Правила конкурса гласят, что для принятия решения необходимо не менее пяти голосов "парламентской" семерки и не менее двух голосов "прокурорской" четверки.) На очередной срыв заседания довольно жестко отреагировали в западных посольствах, отметив, что "остановка процесса отбора руководителя САП подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами". Не отмолчался и Зеленский. Он заявил, что, мол, не услышал адекватных объяснений задержки конкурса. Проще говоря, в ОП сделали вид, что они тут ни при чем. Но, похоже, западные партнеры в это не очень верят.
Косвенным доказательством тому можно считать уже третье к ряду свежее журналистское расследование, в котором фигурирует президент и приближенные к нему люди. Первое - от "Слідство.Інфо" об офшорах Зеленского, Шефира и прочих - появилось 3 октября. Почти за неделю до сорванного заседания комиссии по отбору главы САП. Сразу после этого - расследование "Схем" о сомнительном кредите, выданном "Укрэксимбанком" бизнесмену из оккупированной Горловки. Там, напомним, все закончилось рукоприкладством ро отношению к журналистам, уголовным делом и увольнением главы банка Евгения Мецгера, довольно близкого к семье Зеленских. И вот 14 октября "Схемы" рассказали новую историю о непохожести киношного Голобородько на настоящего Зеленского. В этот раз журналисты поведали о том, как Зеленский с Шефиром незаконно пытались вывести активы из обанкротившегося "Брокбизнесбанка", которым владел "кошелек Януковича" Сергей Курченко. Дело было в 2014 г., когда украинцы отдавали порой последнее для поддержки нашей армии.
Можно, конечно, считать этот своеобразный сериал очень неприятных для Зеленского расследований простым совпадением или кознями оппозиционеров. Но можно и предположить, что речь идет о стимулах быстрее закончить конкурс на новых руководителей САП, и о наказании за непослушание. Так что не исключено появление четвертой, пятой и последующих серий, если в ОП не дадут команду членам комиссии перестать прогуливать заседания.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
ТОП-НОВОСТИ
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
|«Косяк» гражданина РФ Косяка. Что показало задержание мнимого представителя СЦКК
|Визит Нуланд в Москву: Изменит ли он что-то для Украины
|Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Отравление Полякова. Почему «слуги народа» примеряют это на себя
|Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»
|Разумков или Стефанчук: Кто должен подписать закон об олигархах и почему это важно
|Расчеты и просчеты Банковой. Зачем Зеленский начал новую атаку на Порошенко
|Алексей Голобуцкий о том, когда Стефанчук станет новым Разумковым для Офиса президента
|Митингом — на митинг, скандалом на скандал: Как на Банковой перебивают невыгодные новости
Это интересно
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак
|Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
|Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
|«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок
|Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
|Apple впервые завезла в Украину официальную партию Iphone
|Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок