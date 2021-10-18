Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП

Волна журналистских расследований, в которых Зеленский предстает в роли Голобородько наоборот, может быть сигналом Офису президента образумиться.

Непосредственно главу САП назначает не президент, а генпрокурор Ирина Венедиктова, однако в стране, где вся власть фактически принадлежит Зеленскому и его Офису, ни одно важное решение не принимается в других кабинетах. И когда уже больше года не может завершиться конкурс по отбору руководителя Антикоррупционной прокуратуры, появляются небезосновательные предположения о том, кто санкционировал саботаж.

Итак, должность главы САП вакантна с августа прошлого года, когда ее покинул Назар Холодницкий. В составе конкурсной комиссии по отбору новых руководителей 11 человек: семеро по парламентской квоте, их считают лояльными власти, четверо - по прокурорской. В этой четверке три международных эксперта (Драго Кос, Нона Цоцориа, Томас Фаерстон) и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. Наличие иностранцев, по мнению наших западных партнеров, должно стать гарантией отбора действительно независимого руководителя надзора за антикоррупционными делами.

В июне через конкурсное сито не прошел фаворит Банковой, нардеп-"слуга" Андрей Костин. Основная причина отсева состояла в том, что он представляет в парламенте президентскую партию, да еще и является членом ее политсовета. Проще говоря, протащить на эту должность Костина и не вляпаться в международный скандал - изначально было обреченной на провал задачей, что и показала практика. Перебрав всех 133 претендента, допущенных к отбору, члены комиссии остановились на двух - руководителе отдела детективов НАБУ Александре Клименко и прокуроре Андрее Синюке, работающем в Офисе генпрокурора в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами. Один из них должен возглавить САП, другой - стать его заместителем. И тут вокруг конкурса началась странная возня.

Накануне Дня независимости четверо нелояльных к ОП членов комиссии (Кос, Цоцориа, Фаерстон и Куйбида) написали письмо Ирине Венедиктовой, заявив о проблемах с конкурсом и попытках повлиять на его результаты, в связи с чем не исключили своего выхода из комиссии. Обнародование этого обращения в СМИ тогда связали с готовившимся визитом Владимира Зеленского в США. И адресовано оно было Венедиктовой формально, фактически же главными адресатами были американские партнеры Украины. Зеленский тогда сказал, что конкурс будет закончен в кратчайшие сроки.

В сентябре через СМИ Зе-команде передали еще один привет, обвинив председателя конкурсной комиссии Екатерину Коваль в срыве ее работы. Но никаких решений в прошлом месяце так и не было принято. И уже в октябре, 9 числа, заседание комиссии опять не состоялось из-за отсутствия кворума, - не пришли три человека из семи из парламентской квоты. (Правила конкурса гласят, что для принятия решения необходимо не менее пяти голосов "парламентской" семерки и не менее двух голосов "прокурорской" четверки.) На очередной срыв заседания довольно жестко отреагировали в западных посольствах, отметив, что "остановка процесса отбора руководителя САП подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами". Не отмолчался и Зеленский. Он заявил, что, мол, не услышал адекватных объяснений задержки конкурса. Проще говоря, в ОП сделали вид, что они тут ни при чем. Но, похоже, западные партнеры в это не очень верят.

Косвенным доказательством тому можно считать уже третье к ряду свежее журналистское расследование, в котором фигурирует президент и приближенные к нему люди. Первое - от "Слідство.Інфо" об офшорах Зеленского, Шефира и прочих - появилось 3 октября. Почти за неделю до сорванного заседания комиссии по отбору главы САП. Сразу после этого - расследование "Схем" о сомнительном кредите, выданном "Укрэксимбанком" бизнесмену из оккупированной Горловки. Там, напомним, все закончилось рукоприкладством ро отношению к журналистам, уголовным делом и увольнением главы банка Евгения Мецгера, довольно близкого к семье Зеленских. И вот 14 октября "Схемы" рассказали новую историю о непохожести киношного Голобородько на настоящего Зеленского. В этот раз журналисты поведали о том, как Зеленский с Шефиром незаконно пытались вывести активы из обанкротившегося "Брокбизнесбанка", которым владел "кошелек Януковича" Сергей Курченко. Дело было в 2014 г., когда украинцы отдавали порой последнее для поддержки нашей армии.





Можно, конечно, считать этот своеобразный сериал очень неприятных для Зеленского расследований простым совпадением или кознями оппозиционеров. Но можно и предположить, что речь идет о стимулах быстрее закончить конкурс на новых руководителей САП, и о наказании за непослушание. Так что не исключено появление четвертой, пятой и последующих серий, если в ОП не дадут команду членам комиссии перестать прогуливать заседания.

