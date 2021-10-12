Отравление Полякова. Почему «слуги народа» примеряют это на себя

Юрий Вишневский / Деловая столица

В последние дни перед гибелью Поляков совершил ряд поступков, которые могли вызвать гнев на Банковой.

Внезапная смерть народного депутата из группы "За майбутнє" Антона Полякова остается одной из главных тем не только в соцсетях, но и в парламенте. Особенно - во фракции партии "Слуга народа", членом которой Поляков был первые три месяца работы в парламенте.

Новые обстоятельства

Внимание к этой теме понятно. Появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что Поляков не сам отравился, а его отравили.

Вечером 10 октября спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в организме умершего депутата найден метадон - один из опаснейших наркотических препаратов. "Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, - еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал Шевченко.

Он подтвердил, что Поляков мог быть отравлен. "Версии две - либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - сказал спикер МВД.

На следующий день выяснилось, что изменил показания таксист, в чьем авто был обнаружен депутат. "Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез", - сообщил его адвокат в комментарии ТСН. В то же время он подтвердил предыдущие показания, что в машину депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и будто судороги шеи. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить его в больницу. В это время такси и остановила полиция.

Утром 12 октября информацию о новых показаниях таксиста подтвердил Артем Шевченко на брифинге в МВД. По его словам, таксист сначала сказал, что пассажира подобрал случайно. На самом деле, утверждает Шевченко, таксист не подбирал случайно этого пассажира, а некоторое время следовал за автомобилем, в котором Поляков ездил по городу вместе с другим человеком. И лишь потом депутата пересадили в такси. Спикер МВД отметил, что уже установлены все лица, с которыми Поляков вечером и ночью перед смертью находился, контактировал, ужинал, садился в один автомобиль, пересаживался в другой.

Последние дни Полякова

Впрочем, независимо от того, к каким выводам придет следствие, есть обстоятельства, вынуждающие "слуг народа" примерять эту ситуацию на себя. Дело прежде всего в том, что в последние дни перед гибелью Поляков совершил ряд поступков, которые могли вызвать гнев на Банковой. И "слуги", конечно, надеются, что все совпадения случайны.

Например, 23 сентября, когда парламент принял во втором чтении и в целом законопроект Зеленского об олигархах, Поляков (который, кстати, сам проголосовал за этот закон) сообщил в своем Telegram-канале: "Прямо сейчас, после голосования законопроекта по деолигархизации, количества кэша, передаваемого в мужских и женских туалетах парламента, хватило бы на годовой бюджет небольшого областного центра. "Борьба" с олигархами, она такая, дорогостоящая".

Это свидетельство быстро растиражировали интернет-издания, но Поляков на этом не успокоился. Он по собственной инициативе поехал давать показания в НАБУ. И сам рассказал об этом 4 октября в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24".

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги, - сообщил Поляков. - Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать - иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?"

Далее - еще интереснее. 7 октября в 16:00 (через четыре часа после отставки Разумкова и менее чем за 11 часов до своей гибели) Поляков созвал внеочередное заседание Верховной Рады. Парламентские старожил не припомнят, чтобы какой-то депутат в одиночку (не фракция или группа, а именно один депутат) собрал подписи 150 депутатов, необходимых для созыва внеочередного заседания. Но Поляков сделал это. Он собрал 153 подписи.

"Друзья, готов сообщить вам про очень важный проект, над которым трудился последние несколько месяцев: наконец-то получилось собрать необходимое количество подписей для внеочередного заседания по вопросу поднятия пенсий! Подписали все - от ЕС до ОПЗЖ. Проигнорировали на уровне фракций только "слуги". Несколько подписей от них получил, и то только от тех немногих, кого еще можно назвать адекватными", - сообщил он 4 октября.

В повестку дня заседания было включено семь законопроектов на тему пенсионного обеспечения и социальной защиты (соавторами трех из них был Поляков). Первые два - №4038 "О внесении изменений в некоторые законы Украины для обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий" (авторства Юлии Тимошенко и еще двух депутатов из "Батьківщини") и №4041 "О внесении изменения в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы" (авторства Антона Полякова и еще 12 нардепов, в основном из группы "За майбутнє").

"Требуем привести уровень минимальной пенсии к уровню минимальной зарплаты. Прожиточный минимум для трудоспособных украинцев - 2379 грн. Минимальная пенсия сейчас - 1854 грн. Как вообще так получается, что у нас прожиточный минимум больше, чем пенсия? Пенсионеров сознательно загоняют в голод. Для такого есть только одно слово - геноцид", - пояснил Поляков.

Впрочем, он был уверен, что эти проекты не имеют шансов. Утром 6 октября он рассказал, что "слугам" проголосовать за эти законопроекты "нельзя, так как вместо "Большого воровства" им необходимо будет направить деньги на пенсии украинцев". "А деньги для "слуг" важнее. Коррупционные потоки, это вам не предвыборные обещания", - пояснил он свою уверенность.

Своей инициативой он посадил Банковую и "слуг" на шпагат. Они оказались перед выбором между двумя плохими (с точки зрения их имиджа) вариантами: или согласиться с тем, чего от них требуют все остальные фракции и группы, или публично отказаться идти навстречу пенсионерам.

Банковая выбрала второй вариант. По ее указанию большинство "слуг народа" (131 из 244) проигнорировали заседание, созванное Поляковым. Законопроект №4038 был провален (получил 170 голосов при минимально необходимых 226), остальные было решено вообще не ставить на голосование.

Поведением "слуг", конечно же, воспользовался Петр Порошенко. "В зале менее 226 народных депутатов. Им эта тема не интересна. Когда надо было снимать Разумкова, как зайчики сидели. А когда надо позаботиться о народе... Вы считаете, что народ так хорошо живет? Пойдите на улицу, спросите - и вы получите ответ. Или по морде получите!" - предложил он "слугам".

После сорванного "слугами" заседания Поляков не расслабился, а занялся планами на будущее. "Вопрос тарифов, пенсий и вообще выполнения "слугами" своих предвыборных обещаний у меня в приоритете", - пообещал он в своем Telegram-канале в 19:07 (менее чем за восемь часов до гибели).

В 22:52 (за четыре часа до гибели) он оставил там еще одну запись, против всей фракции "слуг" и лично против главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. "Вместе с коллегами-депутатами я месяцами работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий. Зачем? Чтобы рассмотреть мои законопроекты, которые "слуги" во главе с печально известной главой соцкомитета Третьяковой хоронят в комитете. Это, кстати, та самая Третьякова, которая делила детей на качественных и на некачественных. Возможно и пенсионеров она также распределяет на группы качественных и некачественных".

Через четыре часа, в 2:45 ночи 8 октября, Антон Поляков скончался. Во внутрифракционном чате "слуг народа" Галина Третьякова отреагировала на это словами: "Как по мне, то это минус один враг".

Кто занялся вычитанием?

Теперь депутатов, конечно, волнует, что это вычитание может продолжиться. Утром 8 октября "слуга народа" Евгений Брагар во время заседания Верховной Рады вел переписку о том, что нужно делать, чтобы не быть отравленным. Конечно, не все склонны паниковать насчет возможной эпидемии отравлений, ведь есть множество других способов попугать и наказать.

Весьма вероятно, что смерть Полякова не имеет никакого отношения к его разногласиям с Банковой. Также весьма вероятно, что следствие не разгадает эту загадку и не сможет утверждать на 100%, убийство ли это - и если да, то кто убийца и кто заказчик.

Но "слуги" видят, что руководство фракции держит руку на пульсе расследования (хотя Поляков давно уже не член фракции). Заместитель главы фракции "слуг народа" Галина Янченко еще 9 октября в 16:53 (за сутки до того, как информацию о метадоне раскрыл спикер МВД Артем Шевченко) сообщила в своем Telegram-канале: "Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология".

Опять же, вполне возможно, что Банковая и руководство "слуг" совершенно не пытаются вмешиваться в расследование, а просто с интересом наблюдают. Тем не менее, не исключено, что многие "слуги" не слишком склонны в это верить и на всякий случай будут перестраховываться. Это означает, что фракция "слуг", как и ее сателлитные группы, станет еще более послушной и управляемой. Просто на всякий случай.