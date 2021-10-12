Разумков или Стефанчук: Кто должен подписать закон об олигархах и почему это важно

Юрий Васильченко / Depo.ua

Новый спикер парламента Руслан Стефанчук говорит, что до подписания закона об олигархах осталось только разобраться с 12 постановлениями, которые блокируют документ. Но в действительности не все так однозначно.

"Пока мы знаем, что есть 12 блокирующих постановлений. Посмотрим, будут ли они поддерживаться или нет", - сказал Стефанчук. По его словам, только после этого будет рассматриваться вопрос о подписании законопроекта. В свою очередь председатель фракции "Голоса" Ярослав Железняк, известный резко негативной позицией относительно антиолигархического закона в нынешнем его виде, напомнил, что принятый депутатами закон должен подписать бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Так кто же прав?

Сразу напомним, что освобожденный от должности председатель парламента Разумков озвучивал следующую мысль: для исправления коллизии в законе об олигархах президент Владимир Зеленский должен его ветировать, вернуть в Верховную Раду с предложениями. В противном случае придется вносить изменения в закон другим законопроектом. Однако президентские нардепы-юристы настаивают, что никаких коллизий нет, поэтому и проблем с его подписанием не существует. Этой логикой руководствовался и профильный комитет, который просто передал на подпись текст закона с исправленными ошибками. Этот текст, настаивают оппоненты, не соответствует проголосованному в сессионном зале. И если Стефанчук поставит на нем свою подпись, тем самым он создаст основания для обжалования антиолигархического закона в Конституционном Суде.

Но вернемся к интриге от Железняка. По его мнению, поскольку на момент голосования за законопроект №5599 председателем Верховной Рады был Дмитрий Разумков, то и подписать его должен именно он. Нардеп напоминает о решении Конституционного Суда по этому поводу. Вероятно, речь идет о решении КСУ от 9 октября 2007 года (№ 7-рп/2007), принятом по обращению 51 депутата относительно толкования ст. 94 Основного закона. В этой статье - о процедуре подписи и обнародовании принятых законов. Тогдашние "слуги народа" хотели узнать, может ли новый спикер подписывать законы, принятые во времена его предшественника. Заметим: тогда речь шла о новых председателях Верховной Рады не одного и того же созыва, а разных.

Конституционный Суд истолковал нормы Основного закона следующим образом: в случае если лицо утратило должность председателя Верховной Рады, оно перестает быть субъектом законодательной процедуры в указанном статусе, но сами правоотношения в связи с этим не прекращаются. То есть председатель Верховной Рады Украины продолжает в конституционных рамках участвовать в правоотношениях, связанных с законодательной процедурой, объем его полномочий остается таким же. Поэтому все действия, совершенные предыдущим председателем Верховной Рады, являются юридически значимыми и в необходимых случаях требуют продолжения.

Таким образом, есть основания полагать, что в контексте части 4 статьи 94 Основного закона Украины подписание предыдущим председателем Верховной Рады закона при его отправке президенту является юридическим фактом, обязательным для определенных законом дальнейших действий действующего председателя парламента.

А если предыдущий спикер не успел подписать, потому что его отстранили от должности до того времени, когда профильный комитет подготовил документ на подпись? Прямого ответа на этот вопрос нет, но во избежание обжалования антиолигархического закона в КСУ логичным выглядело бы, чтобы документ подписал именно Разумков. Если это тот текст, за который Рада проголосовала. Дальнейшая судьба этого закона уже будет зависеть от президента - либо он его ветирует и со своими предложениями отправит депутатам, либо оставит все как есть.

Но, похоже, так Стефанчук делать не будет, ведь сейчас ему важно высказать президентскому офису максимальную лояльность. Кроме того, ОП необходимо продемонстрировать, что парламент теперь под его полным контролем. Осталось поставить во главе Аппарата ВР правильного человека, чтобы парламентские юристы перестали давать критические заключения на законопроекты Зеленского и "слуг", а оппозиция вообще превратилась в статистов, которые будут писать законы без малейшей перспективы их внесения в повестку дня.