Расчеты и просчеты Банковой. Зачем Зеленский начал новую атаку на Порошенко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Предсказания о горячей политической осени уже не кажутся преувеличенными. То, что мы увидели на выходных, это только начало.

Суть событий в том, что Зе-власть стала сама подогревать ситуацию. Оказавшись в эпицентре нескольких громких сандалов, она не придумала ничего лучше, как начать раскручивать скандалы вокруг Петра Порошенко. Но это лишь повысило градус протестных настроений.

Три атаки на Порошенко

О новой тактике Зе-власти стало известно в начале прошлой недели, когда временная следственная комиссия парламента под руководством Марьяны Безуглой срочно переключилась с "Вагнергейта" на Иловайскую трагедию. Задачей комиссии Безуглой будет максимально громко обвинять Петра Порошенко, чтобы перекричать обвинения, звучащие в адрес Владимира Зеленского и Андрея Ермака из-за "Вагнергейта". А кроме того, комиссия будет вызывать Порошенко на допросы, и из этого тоже будет делаться шоу.

Вторую пиар-атаку на Порошенко Зе-власть начала в пятницу, 8 октября, когда генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов сообщили о намерении вручить новое подозрение Виктору Медведчуку и привязать к этому делу Петра Порошенко. "Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу", - пообещал Баканов.

И уже на следующий день, не дожидаясь, когда Баканов соберет и предъявит доказательства, была организована еще одна пиар-атака на Порошенко, на этот раз - возле его дома в селе Козин под Киевом. Утром туда приехали неизвестные, чтобы изображать протест для съемочной группы телеканала "1+1". Под вечер в Козин стали стягиваться еще "протестующие" спортивного телосложения. Они пытались прорваться к дому Порошенко, но этому помешала ветеранская организация "Братья по оружию".

Расчеты и просчеты Банковой

Задачи пиар-войны против Порошенко очевидны. Во-первых, это отвлечь внимание общества от скандалов, в которые вляпалась Зе-власть. В частности, от "Вагнергейта", который вскоре должен подогреться публикацией расследования Bellingcat. А особенно - от офшорного скандала, который вспыхнул 3 октября после обнародования международного журналистского расследования Pandora Papers.

Во-вторых, скандалами вокруг Порошенко Банковая рассчитывает отвратить от него ветеранов войны с Россией и вообще всех патриотов. Это особенно актуально перед Днем защитников и защитниц Украины 14 октября.

Однако попытки достичь этих целей оказались не очень удачными. Что касается первой задачи, то замять офшорный скандал не удалось. Число просмотров 55-минутного фильма "Офшор 95: Тайны бизнеса президента Зеленского" на Youtube перевалило за 1,6 млн.

На крупнейших телеканалах несколько дней длилась информационная блокада этого скандала, но в пятницу ее прорвал Савик Шустер в своей программе на канале "Украина". Вопреки всем попыткам Ирины Венедиктовой сфокусировать внимание на Медведчуке и Порошенко, Савик сделал главной темой передачи Зе-офшоры. И это вполне логичный ход для телешоу, которое заботится о своем рейтинге.

Что касается второй задачи, то время для атак на Порошенко выбрано весьма неудачно. Наибольший эффект они могли дать в первый год Зе-власти. Однако тогдашние попытки посадить Порошенко закончились большим конфузом. Самое страшное обвинение, которое ГБР и Венедиктова смогли выдвинуть пятому президенту, заключалось в том, то он якобы не имел права издать свой указ №225 от 31 июля 2018 г. о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Дело посыпалось и после неудачной попытки добиться ареста Порошенко тихо сдулось.

И вот теперь, сразу после офшорного скандала, Зе-власть вдруг решила вспомнить события 2014 года. Подчеркнем, что этот спектакль рассчитан прежде всего на те несколько процентов патриотически настроенного населения, которые потенциально способны на политический протест. Однако у этой категории украинцев сформировалось критическое отношение к Зе-власти, которое после офшорного скандала еще более усилилось. И когда они видят попытки манипулировать ими и переключить их внимание на какие-то другие темы, это может стать лишь дополнительным стимулом для протестов.

Чего ждать от "разгневанных граждан"

Первым итогом уже стала радикализация протестных акций. Вечером 10 октября к резиденции Зеленского в Конча-Заспе приехал "Автомарш разгневанных граждан". Его организатором выступил РОК ("Рух опору капітуляції") вместе с партией "Демократична сокира". Причины для протеста РОК сформулировал так: "Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование Вагнергейта. Власть врет нам об офшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток".

Акция получилась весьма зрелищной (власть помогла, нагнав полиции). Примечательно, что РОК использовал ее, чтобы подчеркнуть связь между Зеленским и Коломойским. Активисты оставили в подарок президенту баннер с надписью "Коломойского - под санкции". 8 октября полиция напала на активистов и похитила такой же баннер, когда РОК и "Демсокира" пытались развернуть его в Киеве на ул. Институтской.

О степени радикальности участников марша можно сулить по выступлению одного из лидеров РОК Андрея Левуса. "Узурпация власти, избиение журналистов, новый удар по взаимоотношениям с союзниками и нападение полиции на активистов из-за баннера... Мы не будем все это терпеть. Суд над теми, кто идет против украинского народа, будет быстрым и состоится на месте. У Зеленского и его окружения совсем мало времени, чтобы опомниться", - заявил он.

А утром 11 октября РОК анонсировал новые "автомарши разгневанных граждан". Особенно интересно обоснование этих акций. "Мирный протест против Зеленского рано или поздно окончится. Есть два варианта: он перейдет в революцию, которая сменит власть, или власти удастся установить тут диктатуру. И потому к нему нужно ездить!"

Когда запланированы новые поездки к резиденции Зеленского, пока что не объявлено. Но уже известно, что в этих акциях может принять участие "Европейская солидарность". Об этом рассказал сам Порошенко поздно вечером 10 октября.

Напомним, что 4 октября парламентская фракция партии "Европейская солидарность" приняла решение инициировать встречу с РОК, "чтобы скоординировать усилия по реальной и результативной борьбе с олигархами и предателями".

Следующей датой, которая четче обозначит намерения и главное возможности сторон, обещает стать 14 октября.