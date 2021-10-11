Алексей Голобуцкий о том, когда Стефанчук станет новым Разумковым для Офиса президента

Денис Сарбей / Деловая столица

Как повлияет на работу Верховной Рады смена его руководства, "ДС" поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

"ДС" Как изменится работа Рады при спикере Стефанчуке? Возможно ли возвращение к "турборежиму" образца 2019 года?

А.Г. Наверное, для того его и выбрали, убрав Разумкова. Им нужен вполне безотказный спикер, который будет решать все вопросы по первому требованию. Грубо говоря, они хотят превратить парламент в "департамент Офиса президента по законодательной деятельности" с секретарем в лице Стефанчука. Посмотрим, что у них получится. Понятно, что в отличие от Разумкова, у Стефанчука нет никаких амбиций по поводу президентства.

"ДС" Когда Разумков только возглавил парламент, его считали послушной подконтрольной креатурой Зеленского. Сейчас точно так же думают о Стефанчуке. Насколько место сидения может повлиять на точку зрения? Можно ли ожидать - если не сразу, так со временем - от Стефанчука демаршей по отношению к Офису президента, какие позволял себе Разумков?

А.Г. Тогда была совершенно другая ситуация. "Слуги" триумфально победили, старые политики были недовольны, но их тогда мало поддерживали. Непохожесть и в том, что Разумков все же не совсем с ноля начинал, он политтехнолог, занимался политикой и так или иначе был причастен и привычен ко многим процессам. Стефанчук же стал спикером в совсем в других условиях.

Что касается собственно демаршей - это возможно, но пока "слуги" в силе, многие боятся особо дергаться. А вот когда начнется заметное ослабление позиций "зеленой команды", по-разному может сложиться. Возьмем, к примеру, российского политика Дмитрия Медведева, у которого под конец его президентского срока, несмотря на полную марионеточность, появились амбиции и он был почти готов бросить вызов Путину и пойти на второй срок.

Хотя, если разобраться, кто такой Стефанчук? Он всем обязан Зеленскому, да еще вдруг оказался на второй должности в государстве. С другой стороны, возможно, он через какое-то время наполнится своими идеями и почувствует, что не может дальше оставаться в роли челяди для Зеленского. Если Стефанчук захочет продолжить политическую карьеру, то в критический момент, когда именно от спикера будет зависеть важное решение, рассчитанное не на верность Банковой, а на перспективу - вполне способен сыграть в пользу только своих интересов.

"ДС" Кто сегодня из президентской команды может возразить Зеленскому - и быть услышанным, а не уволенным?

А.Г. Думаю, тут речь идет не о том, чтобы возразить Зеленскому, а о том, чтобы сказать что-то "против течения" Ермаку. Он сейчас выстроил систему так, что доступ к президенту имеет минимальное количество людей, и оно будет сокращаться и впредь. Тут вопрос в Ермаке. Он же не избранный президент, не имеет никакой легитимности, как и ответственности, поэтому он значительно более свободен в действиях, чем Зеленский.

Скажем, руководитель ОП оттирает от Зеленского его друга Ивана Баканова - об этом говорит хотя бы то, что глава СБУ не был приглашен на депутатскую встречу с силовиками, которую устраивали для "слуг" в Трускавце.

Конечно, мы никогда не будем классической автократией: в нашем государстве на таких должностях, как спикер парламента или глава СБУ, всегда появляется соблазн говорить какие-то вещи отдельно от "хора", отчего появляются проблемы. Но о том, кто до сих пор может быть услышан и не уволен Зеленским - знает только Ермак.

"ДС" Говорят, в кресло первого вице-спикера сядет Корниенко. Зачем ему эта должность, и зачем Офису президента он на этой должности?

А.Г. А как в толпе выделяться? "Слуги" постоянно показывают, что они не понимают, зачем пришли во власть и ведут себя хуже, чем самые худшие представители власти прошлой. Для Корниенко кресло первого вице-спикера - это должность с определенным заделом на будущее. Ведь надо не забывать, чего этот пост стоит в парламентско-президентской республике, коей мы являемся. Это вам не глава какой-то партии или фракции, которые сегодня есть, а завтра нет. Думаю, Вице-спикерство - это плата за то, что Корниенко абсолютно "по беспределу" защищает все, что делает Офис президента, и там рассчитывают, что он так будет делать и впредь.

