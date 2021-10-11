Митингом — на митинг, скандалом на скандал: Как на Банковой перебивают невыгодные новости

Юрий Васильченко / Depo.ua

Вокруг власти в последнее время было сразу несколько громких скандалов: поведение руководителя государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, расследование офшоров, пикетирование дачи президента. Разберем, как на Банковой пытались перевести общественное внимание с этих тем на более выгодные ей.



Расследование "Следствия.инфо" обнародовали 3 октября, и вот уже неделю разными способами эту неприятную тему пытаются разными способами нивелировать: от заявлений отдельных деятелей, что ничего страшного в офшорах нет, да и история, показанная журналистами, касается допрезидентських времен нынешнего главы государства, до откровенного перевода стрелок на предшественников. Мол, вот у них были свинарчуки, а эта история настолько мелкая, что никого не цепляет.

Через несколько дней разразился еще один скандал, в центре которого оказался руководитель государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, - нападение на журналистов "Радио Свобода". Расследование "Схем" о сомнительном кредите в 60 млн долларов, выданном банком для жителя "ДНР" под залог ТРЦ SkyMall, вероятно, не имело бы такого же эффекта, если бы не конфликт с журналистами, которого пытались избежать, уничтожив видеозапись. Когда этого не удалось, активизировались правоохранительные органы и спикеры власти, которые в один голос начали осуждать действия Мецгера.

На примере двух вышеупомянутых скандалов можно проследить, как переключается внимание с неприятных для власти историй на более приятные.

Труханов и Медведчук против "Пандоры" и Мецгера

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о пяти подозрениях одесским чиновникам, включая мэра Геннадия Труханова. Генпрокуратура требует для мэра Одессы залог в 120 млн или пребывание под стражей. Сам он утверждает, что таких денег на залог не имеет. Высший антикоррупционный суд так и не избрал меру пресечения Труханову, очередное заседание состоится во вторник. А это значит, что тема будет горячей всю следующую неделю. Особенно, если Труханова попытаются отправить в СИЗО.

Но одного Труханова было бы мало, ведь, как мы помним, негативных для имиджа власти скандалов было побольше. Подвернулся пятничный брифинг председателя СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой о Викторе Медведчуке, который находится под домашним арестом до 31 октября. Куму Путина объявили подозрение еще по одному делу относительно предыдущих трех эпизодов (предварительный сговор с чиновниками РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря, передача спецслужбам страны-агрессора сведений, содержащих государственную тайну, проведение подрывной деятельности против Украины в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч"), по ним в августе Венедиктова заявила о передаче дел в суд. Теперь речь идет о создании схемы для предотвращения поставок в Украину угля из ЮАР. По этому эпизоду Генпрокуратура потребует залог в рекордные миллиард гривен. Напомним, в мае, когда была первая попытка посадить Медведчука в тюрьму, прокуратура просила 300 млн.

Важным моментом здесь является то, что дело, о котором рассказывали Баканов и Венедиктова, не новое. Еще в феврале 2016 года расследование о поставках угля, в котором фигурировала фамилия Медведчука, опубликовала "Украинская правда". Не исключено, что этот "крючок" на кума Путина держали на тот случай, если придется тушить какие-то громкие скандалы. Поэтому на этой неделе на украинцев ожидает не только шоу с попыткой посадить Труханова, но и Медведчука. Вишенка на торте - Баканов сообщил, что в спецслужбе проверяют версию о причастности пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой к новому делу, возбужденному в отношении одного из лидеров ОПЗЖ. В расследовании об офшорах Зеленского фамилия Баканова упоминается неоднократно, а пропорошенковские силы больше всего акцентируют внимание общества на этом расследовании. Поэтому упоминание о Порошенко в контексте очередного дела, в котором фигурирует Медведчук, - этакий привет Петру Алексеевичу. Которого в очередной раз в массовом сознании пытаются привязать к куму Путина.

Битва митингов

9 октября в Лондоне представители украинской общины пикетировали здание, которое, согласно расследованиям Pandora Papers, принадлежит людям из окружения нынешнего президента. Пикет был немногочисленный, в наших СМИ, кстати, он получил не слишком широкое освещение, однако сам факт его проведения мог напрячь Банковую.

10 октября десятки активистов приехали к даче президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить свое несогласие с его политикой. Свою акцию митингующие назвали "За*бало: автомарш разгневанных граждан", заявив, что им не нравится узурпация власти, и зажгли под забором дома президента разноцветные файеры.

По странному совпадению, вечером субботы пикет собрался уже в Козине под домом Порошенко. Вроде пикетировали, согласно заявке, ветераны, впрочем едва ли не все известные обществу ветераны АТО/ООС приехали почему-то не на этот пикет, а поддержать Порошенко. Волонтеры привезли им бутерброды и чай. В свою очередь, пикетчики были больше похожи не на героев войны, а на титушек времен Януковича. Митинговали и в воскресенье, в сети распространялись сообщения в чате, что участникам митинга дают по 1400 гривен, и эта ситуация тоже не пошла власти в плюс, независимо от того, имеет ли к ней отношение Банковая или нет.

Итак, вокруг Зеленского и его соратников медленно накапливаются "токсины": "вагнергейт", "Пандора", скандал с Мецгером. Продолжение, как говорится, следудет, ведь все уже вступили в следующую предвыборную кампанию и будут использовать такие социально дразнящие темы, как офшоры, коррупция, связи чиновников с олигархами и так далее. И будут использовать ошибки власти. По полной.

Но даже на этих трех примерах можно проследить, как власть сбивает информповоды. Против "вагнергейта" у нее есть оружие в виде парламентской ВСК во главе с Марьяной Безуглой. И то, что над ее заявлениями в соцсетях потешаются, тоже на самом деле играет на руку власти, потому что общество так выпускает пар и отвлекается от главного вопроса - кто слил спецоперацию.

А вот новый виток вокруг Медведчука может переключить внимание Безуглой и "слуг" в ВСК на него и Порошенко. Ведь сама следственная комиссия создавалась, напомним, не только для расследования срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси, а для расследования всех зрад. В том числе предшественников и предшественников предшественников. Даром что возбужденные против них дела имеют высокие шансы никогда не оказаться в суде. Главное, чтобы в суде не оказались те, кто имеет на это шансы из-за новых скандалов.