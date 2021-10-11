Позитив недели. Украина помогает Швейцарии сделать e-VTOL самолет

Кроме того: в зоне ООС начали использовать антидронный комплекс EDM4S, ударный БПЛА "Гром" прошел успешные испытания, а Нацполиция поучила шестой вертолет Airbus H145 D3.

Украинская компания АО "ФЭД" совместно со швейцарскими Sauber Engineering AG и SIRIUS AVIATION AG разрабатывает электросамолет вертикального взлета и посадки (e-VTOL), не требующий дорогой и сложной инфраструктуры (аэродромов) и способен пролететь до 800 км на одном заряде. Как сообщает Defense Express, интегратором проекта с украинской стороны выступает компания АО "ФЭД", в проекте также участвуют компании "Мотор Сич" и ГП "Антонов". Украинские компании производят НИОКР, двигатели и некоторые компоненты. В то же время производство фюзеляжей, интегрирование компонентов в крупные узлы планируется разместить в итальянском промышленном консорциуме Leonardo S.p.A. Окончательная сборка и испытания самолета Sirius Jet проходить в Швейцарии. Дизайном интерьера уже занимается BMW.

В АО "ФЭД" отмечают, что уникальность их летательного аппарата в сочетании преимуществ вертолета и самолета. По типу воздушных судов это конвертоплан, но в отличие от подобных летательных аппаратов, двигатели размещены в крыле. Конструкторы компании заявляют, что конвертоплан будет летать скоростью в 310 км / ч, перевозить до 5 пассажиров или до 500 кг грузов.

Самолет представлен в двух версиях - на литий-ионных аккумуляторах, которые обеспечат радиус полета в 240 км и водородных топливных элементах, увеличивают радиус действия до 800 км и скорость до 500 км/ч.

Sirius Jet оснастят 24 электроприводными канальными вентиляторами, которые обеспечат высокую тяговую эффективность, он будет имеет уникальный аэродинамический профиль и трехсекционное крыло, герметичную кабину, просторный салон и большое лобовое стекло, позволяющее пилоту и пассажирам иметь широкий обзор. Корпус будет выполнен из специальных композитных материалов.

Электросамолет предусматривает четыре сценария использования: воздушное такси; аэромедицинская эвакуация; перевозки грузов до 500 кг и персональный воздушный летательный аппарат (бизнес джет).

Сейчас был проведен ряд испытаний модели самолета в аэродинамической трубе компаний "Антонов" и Sauber Engineering AG. Были подтверждены технические характеристики его уникального аэродинамического профиля, законцовок крыла, которые обеспечивают низкий лобовое сопротивление и высокоскоростной полет. Ныне самолет-демонстратор находится в производстве, началось тестирование отдельных систем и прошли успешные испытания двигателей. Первый полет намечен на 2-3 квартал 2022 года, коммерческая эксплуатация намечена к 2025 году.

Украинский дрон-камикадзе "Гром" прошел летные испытания

Дрон разработки Научно-производственного предприятия позиционируется как средство высокоточного поражения целей. Особенностью применения данного комплекса является возможность поражения целей на закрытых позициях и использование различных типов боевых частей.

Как информирует "Милитарный", для увеличения продолжительности и дальности полета, в состав комплекса входит мультикоптер. Он предназначен для транспортировки воздухом и вертикального запуска барражирующего боеприпаса. С его помощью дрон-камикадзе "Гром" можно поднять на высоту 500-700 метров. После запуска барражирующего боеприпаса, мультикоптер осуществляет ретрансляцию сигналов управления и данных полезной нагрузки.

Дрон предназначен для поражения особо важных целей в радиусе 30 километров, в том числе радиолокационных станций, командных пунктов, складов горюче-смазочных материалов, складов боекомплектов. Его полетное время составляет около 1:00, а крейсерская скорость 120-140 километров в час. Управление беспилотником осуществляет оператор с помощью планшета, он и выбирает цель для поражения.

"Гром" может использовать широкий спектр боевых частей (осколочно-фугасные, термобаррические, зажигательные, кумулятивные) для поражения особо важных целей и объектов критической инфраструктуры, в т.ч. РЛС, комплексов РЭБ, элементов систем связи и управления, складов боеприпасов и ГСМ и др.

Напомним также, что в Украине уже выбрано место для строительства завода ударных БПЛА Bayraktar, но оно пока не разглашается в целях безопасности.

В Украину прибыл шестой вертолет Airbus H145 D3 для Нацполиции

Всего по подписанному в 2018 году контракту МВД Украины должно получить 10 машин этой модели. По плану, все заказанные вертолеты Н145 должны быть поставлены до конца 2021 года.

Н145 D3 с бортовым номером 05 "синий" прибыл в Украину 21 июля этого года. Третья и четвертая машины новейшей версии D3, впервые представленной на Heli-Expo 2019, прилетели во второй половине июня 2021 г. с небольшим разрывом во времени. В свою очередь, первый и второй Н145 в более ранней версии D2 (однако с возможностью доведения до более современной) прибыли в нашу страну почти год назад.

Наши военные начали использовать антидроновый комплекс ЕDМ4S

В зоне Операции объединенных сил военные Украине начали использовать комплекс противодействия дронам EDM4S. Об этом шла речь в сюжете Телевизионной службы новостей.

EDM4S литовского производства предназначена для противодействия дистанционным пилотируемым авиационным системам. Это достигается путем перехвата контроля. Система полностью переносная. Все модули интегрированы в переносную систему, которая используется путем активации противодронового ружья.

Как уточняет "Милитарный", в Украине также разрабатываются такие системы. Так 2019-го состоялась презентация продукции компании "Квертус". Было продемонстрировано два образца - переносной и стационарный комплексы для подавления беспилотных летательных аппаратов. Заявлено, что переносной украинский комплекс ANTIDRONE-M способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров.

ВСУ провели тренировки "Точка-У" вблизи оккупированного Крыма

У оккупированного Крыма расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" Украина учились наносить удары по вражескому десанту. Как сообщают в командовании ООС, тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки на Херсонщине в условиях, максимально приближенных к боевым.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений расчеты "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, перевода комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузки ракеты с транспортно-заряжающего машины на пусковую установку.

Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.