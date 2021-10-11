Чистки Пасечника. Зачем «министра ЛНР» посадили на подвал и поменяли «омбудсмена»

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Всю прошлую неделю российскую оккупационную администрацию в Луганске откровенно лихорадило, хотя начиналась новая волна чисток среди топ-коллаборантов в ОРЛО совершенно обыденно и непрезентабельно. С того, что 5 октября "парламент ЛНР" провел одно чисто формальное, на первый взгляд, назначение - "уполномоченного по правам человека". Ранее такой позиции "омбудсмена" не было в ОРЛО и в помине, в отличие от ОРДО, где в этом кресле давно сидит донецкая коллаборантка Морозова, известная своим непосредственным участием практически во всех обменах удерживаемыми лицами.

Де-факто же в этих обменах луганской "коллегой" Морозовой всегда выступала очень "правильная" для всяческих постановок российских и местечковых пропагандистов Кобцева. Таким образом, когда в мае этого года псевдодепутаты приняли "закон об уполномоченном по правам человека в ЛНР", ее прочили в "омбудсмены" автоматически. Но не тут-то было - омбудсменом вдруг стала не Кобцева, а некая Сердюкова, до последнего времени являющаяся "замначальника отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генпрокуратуры ЛНР".

Казалось бы, мелочь какая-то, но, как выяснили в "Восточной правозащитной группе", Кобцева пострадала за свой длинный язык - она договорилась до того, что стала в узких кругах ратовать за смещение самого главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника. Так что ее опала оказалась закономерной, а за ее место "омбудсмена" мертвой хваткой ухватился "генпрокурор ЛНР" Горенко, посватав отвечать за "права человека" в оккупированной Луганщине свою протеже Сердюкову.

Подвал для старого подельника Пасечника

Впрочем, падение Кобцевой оказалось лишь "цветочками" кадровых пертурбаций в ОРЛО. "Ягодки" появились во всей красе 7 октября: в луганских соцсетях молниеносно разлетелась информация, что "высокопоставленного чиновника подозревают в шпионаже в пользу Украины, за что ему грозит до 20 лет тюремного заключения". В тот же день с сайта "совмина ЛНР" исчезли упоминания о двух "министрах" - "и.о. главы минтопэнергоугля ЛНР" Трофименко и "министра инфраструктуры и транспорта ЛНР" Басова. И есть все основания полагать, что в качестве "шпиона" на подвале оказался именно Басов.

До того, как стать "главой министерства", этот персонаж был фактически правой рукой Пасечника в "МГБ ЛНР", а до весны 2014-го оба этих предателя служили вместе в луганском облуправлении СБУ. Произошел ли какой-то личный конфликт между Пасечником и Басовым, либо отправить последнего на подвал было указано свыше (непосредственно из Лубянки), пока неясно. Хотя происходящее может спровоцировать далеко идущие процессы, как это было с предшественником Пасечника Плотницким, не сумевшим осенью 2017-го поладить с "главой МВД ЛНР" Корнетом, который и стал главной ударной силой в антиплотницком перевороте.

Правда, простые жители ОРЛО в своей массе не столько интересовались всей этой кадровой возней в коридорах местной "власти", сколько готовились к трехдневному блэкауту, который эта самая "власть" устроила под конец недели во всей квазиреспублике, аккурат с 8 по 10 октября. И кроме отсутствия электричества на тот же период было повсеместно выключено водоснабжение, а также пропала любая мобильная связь и интернет. Объяснялось же подобное издевательство над населением очень просто - ремонтными работами на идущей из Ростовской области РФ высоковольтной линии 500 кВ "Шахты - Победа", которая как раз и питает электричеством захваченные Россией районы украинской Луганщины.

Скачок цен на ритуальные услуги

Еще одна топ-тема актуальных обсуждений в оккупации все та же - тотальный коллапс местного здравоохранения на фоне осенней волны пандемии коронавируса, которая в ОРЛО на минувшей неделе усугубилась вышеупомянутым блэкаутом, ведь свет там пропал не только в обычных жилищах, но и в местных больницах. Что же касается ОРДО, то суточная смертность от COVID-19 в Донецке и окрестностях растет, как на дрожжах даже в регулярных сводках "минздрава ДНР". По явно заниженной статистике, показатели достигли 80-90 смертей в сутки, хотя в реальности все намного хуже. Причем объективно оценить масштабы коронавирусной катастрофы в оккупированной части Донбасса, по сути, некому.

Живущие в Донецке на уходящей неделе стали фиксировать огромные очереди не только "скорых" в местные больницы, но и у моргов - очереди из катафалков с надписью "ГП "Ритуал" (это такой похоронный монополист в ОРДО). А само оказание ритуальных услуг и цены на захоронение на кладбищах одномоментно взлетели в три раза. Так что похороны даже без поминок в оккупированных районах Донетчины теперь стартуют с суммы в 45 тыс. рублей.

На таком убийственном фоне как настоящая насмешка прозвучал анонс проведения 14 октября в Донецке концерта российского певца Газманова. Причем не бесплатного, как это было пару-тройку лет назад, а от 1 тыс. до 4,2 тыс. руб. за билет в "Центр славянской культуры". Между прочим, гонорар за эту донецкую гастроль давно протухшей "звезды" также известен - за один концерт Газманов получит 2,5 млн рублей. Тоже своего рода ритуальные услуги - концерт анонсируется "для поднятия патриотизма в ДНР и веры в русское будущее республики"...

