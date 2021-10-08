Этический скандал. Почему верховные судьи открыто взбунтовались против Зеленского

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Этический скандал. Почему верховные судьи открыто взбунтовались против Зеленского

17:35 08.10.2021 |

Право, Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Подавляющее большинство верховных судей решились пойти на открытый конфликт с Банковой. Ведь оспариваемый закон был инициирован именно президентом.

Пленум Верховного Суда исполнил свою угрозу и обратился в Конституционный суд Украины о неконституционности Этического совета при Высшем совете правосудия. Если КСУ удовлетворит эту просьбу, то реформа ВСП, которой хвастается Владимир Зеленский, будет аннулирована. Причем виноват в этом будет сам Зеленский, который заложил в закон №1635, принятый 14 сентября, мины замедленного действия.

Невыполненные обещания Ермака

Напомним, что рассмотрение этого вопроса было начато на предыдущем пленуме Верховного Суда 17 сентября. В тот день верховные судьи по предложению своего председателя Валентины Данишевской отложили принятие решения на три недели. Данишевская рассказала, что накануне у нее был разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. И Ермак, по ее словам, обнадежил. "Разговор состоялся очень конструктивный. Он все услышал и понял. Будучи адвокатом, добавил свои замечания. Он предложил, чтобы и Офис президента, и мы к этому разговору вернулись. Он уверил, что мы точно не хотим проблем, - пояснила Данишевская. - Он сказал - для того, чтобы были позитивные результаты, и не было негативных, он не исключает, что нужно вносить изменения в закон. Поэтому я полагаю, что мы возвращаемся к диалогу". Именно ввиду этих надежд пленум и объявил перерыв до 8 октября.

Однако за три недели никаких принципиальных изменений не произошло. Обещания Ермака не воплотились в конкретный законопроект, который учел бы позицию Совета судей Украины и Верховного Суда.

В то же время Совет судей за эти три недели сделал шаги навстречу пожеланиям Банковой и западных партнеров Украины. 21 сентября он объявил о начале приема документов кандидатов в Этический совет при ВСП. Срок подачи документов истекает 21 октября, а на 22-23 октября запланированы собеседования с кандидатами.

Именно Совет судей предложил Верховному Суду обратиться в КСУ о неконституционности Этического совета. Но, как видим, он согласился не блокировать формирование этого органа. Это именно то, на чем настаивают посольства стран G7 и представительство Евросоюза.

7 октября в Офисе президента прошло совещание с участием представителей западных посольств. Как сообщил президентский сайт, руководитель сектора по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией представительства Евросоюза Манфредас Лимантас подчеркнул, что Этический совет должен как можно скорее начать свою работу, чтобы реализация судебной реформы продолжалась. Первый секретарь по политическим вопросам посольства Великобритании Джеймс Род-Мур призвал продолжить процесс формирования Этического совета и пообещал, что "ожидается весьма существенная финансовая, моральная и политическая поддержка со стороны международного сообщества". Со своей стороны, председатель Совета судей Богдан Монич заверил, что Совет судей продолжает работу над определением кандидатур в Этический совет.

Однако представители Офиса президента и Верховной Рады на том совещании не дали никаких обещаний о внесении изменений в закон №1635. То есть никаких шагов навстречу пожеланиям Совета судей и Верховного Суда не планируется. По крайней мере, в сообщении на президентском сайте о таких обещаниях не сказано ни слова. В то же время там приводятся слова председателя Верховного Суда Валентины Данишевской, которая подтвердила, что пленум Верховного Суда собирается обратиться в КСУ, и отметила, что это обращение никоим образом не задержит дальнейшие шаги по реализации судебной реформы.

Праздник неповиновения

И вот 8 октября верховные судьи собрались на пленум. Зарегистрировались 148 судей из 179. Данишевская начала с заявления о том, что давление на судебную власть в настоящее время является беспрецедентным: "Одни называют нас судейской мафией, другие агентами США". Она рассказала о встречах, которые проходили в течение трех недель с участием представителей Офиса президента, Верховной Рады, иностранных посольств. По ее словам, переговоры с международными партнерами завершились успешно: "Мне кажется, что нам удалось вместе с Советом судей убедить наших партнеров, что судебная власть не будет препятствовать реформе". Она подчеркнула, что Совет судей изберет своих представителей в Этический совет при ВСП до конца октября.

Далее верховные судьи обсудили обращение в КСУ. "Доверие к судебной реформе может быть подорвано, если члены Этического совета будут действовать вопреки Конституции", - пояснила Данишевская. Тем не менее, некоторые участники пленума боялись идти на конфликт с Банковой. Звучали предложения отказаться от обращения в КСУ или отложить его на следующий пленум (22 октября).

Страх перед Банковой был настолько силен, что 62 судьи (почти половина собравшихся) поддержали предложение сделать голосование по этому вопросу тайным, поскольку "на нас со всех сторон идет давление". Но все-таки 82 судьи настояли на том, что должно быть открытое голосование.

И получился праздник неповиновения. Данишевская призвала коллег не бояться принимать решения. "Мы шли в Верховный Суд, зная, что могут быть разные ситуации, - напомнила она. - Давайте уже определяться и голосовать". Результат открытого голосования: за - 129, против - 15. Таким образом, представление о неконституционности Этического совета будет внесено в КСУ. И это позиция не просто большинства участников пленума. 129 из 179 - это 72% от всего состава Верховного Суда. То есть подавляющее большинство верховных судей решились пойти на открытый конфликт с Зеленским. Ведь оспариваемый закон был инициирован именно президентом.

Подчеркнем также, что тут Верховный Суд выступает единым фронтом с Советом судей, который, собственно, и предложил верховным судьям обратиться в КСУ. Такого единства не было бы, если бы Ермак выполнил свое обещание, то есть если бы Банковая и парламент пошли навстречу судьям и согласились подкорректировать закон №1635.

Сложившаяся расстановка сил особенно неблагоприятна для Банковой ввиду того, что на следующем пленуме, назначенном на 22 октября, должны состояться выборы председателя Верховного Суда. У Данишевской 30 ноября истекает четырехлетний срок полномочий. Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", "председатель Верховного Суда избирается из числа судей Верховного Суда сроком на четыре года с правом занимать должность председателя Верховного Суда не более двух сроков подряд". Однако сама Данишевская заявила, что не будет претендовать на второй срок. Теоретически это открывает для Банковой возможность продвинуть на этот пост нужного человека. Однако на практике это выглядит сомнительно, поскольку Банковая как раз сейчас настроила против себя, как минимум, 72% верховных судей.

Как будут взрываться мины

Можно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Допустим, Совет судей к концу октября изберет свою тройку членов Этического совета при ВСП. Еще трех членов уже предложили международные организации. Далее, согласно закону №1635, "председатель Высшего совета правосудия назначает членов первого состава Этического совета не позднее пяти дней после окончания срока, отведенного для внесения списков рекомендованных кандидатов от всех субъектов формирования Этического совета". Тут после слов "председатель Высшего совета правосудия" не хватает слов "или лицо, исполняющее его обязанности". Из-за отсутствия этих слов и.о. председателя ВСП Виктор Грищук не будет иметь права назначить Этический совет. А если все-таки назначит, то легитимность всех решений Этического совета будет сомнительна.

Для сравнения приведем аналогичную норму закона №1629 о реформе ВККСУ, принятого 13 сентября. Там говорится, что "председатель Высшего совета правосудия или лицо, исполняющее его обязанности, назначает членов первого состава Конкурсной комиссии не позднее пяти дней со дня получения от всех субъектов формирования Конкурсной комиссии списков рекомендованных кандидатов". Именно благодаря этой норме и.о. председателя ВСП Грищук 17 сентября смог назначить конкурсную комиссию для отбора членов ВККСУ. То есть реформа ВККСУ уже идет, а вот под реформу ВСП подложена мина.

Еще одна мина ждет на следующем этапе, когда Этический совет все-таки заработает. В законе №1629, который дал старт реформе ВККСУ, говорится, что "решение первого состава Конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями". Конечно, судьям эта норма не нравится, но они с ней смирились и не оспаривают ее в КСУ. Никто не мешал Зеленскому предложить аналогичную норму в законе №1635. Но там вместо этого читаем: "Решение Этического совета принимается большинством голосов от присутствующих членов Этического совета, если только оно поддержано двумя голосами членов Этического совета, предложенных международными и иностранными организациями".

Опасения Совета судей заключаются в том, что формулировка "большинством голосов от присутствующих" позволит тройке международных экспертов собираться втроем и штамповать решения Этического совета при ВСП, вообще игнорируя тройку представителей Совета судей. Именно поэтому Совет судей официально предложил изменения в закон №1635, чтобы записать там норму, совершенно аналогичную норме закона №1629: "Решение первого состава Этического совета является принятым, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Этического совета, из которых двое предложены международными и иностранными организациями".

Если бы эта поправка была внесена (или хотя бы появился законопроект), то обращение в КСУ не понадобилось бы. Но Ермак не выполнил свое обещание, и теперь судьбу Этического совета будут решать конституционные судьи.

Тут возможны три варианта. Первые два: КСУ удовлетворяет или же отвергает просьбу Верховного Суда. Третий, компромиссный вариант заключается в том, что Верховная Рада подкорректирует оспариваемые нормы закона №1635, и тогда у КСУ исчезнет предмет спора. То есть мяч сейчас на поле Банковой, ибо все понимают, что решения Рады зависят от позиции Зеленского и Ермака.

Отдельный вопрос для любителей конспирологии - сознательно у Зеленского вложили в закон №1635 мины замедленного действия, или по недомыслию. А между тем реформа ВСП имеет хорошие шансы оставаться заблокированной в течение неопределенного времени...
 

ПО РУБРИКАМ

18:04 Частные дома в пригороде: популярные форматы и направления

17:25 Депозитные ставки для физлиц 08.10.21

12:42 Арендные ставки на офисную недвижимость в Киеве снизились на 7-8% с начала года - CBRE Ukraine

12:25 Справочный курс гривны 8 октября повышен на 3,18 коп до 26,358 грн/$1

12:13 Фондовые биржи АТР 8 октября закрылись в основном в плюсе

11:26 Нацбанк планирует передать учет ОВГЗ из своего депозитария Нацдепозитарию в срок до года

11:03 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.10.21

10:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.10.21

10:52 Остаток средств на корсчетах банков 08.10.21

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.10.2021

08:59 Цена золота слабо меняется 8 октября в ожидании статистики из США

08:34 Доллар стабилен к евро 8 октября перед выходом статистики по США

08:01 Аграрии в этом году получили более 26 миллиардов доступных кредитов - Лещенко

07:55 НБУ обязал небанковские финучреждения указывать в рекламе условия и полную стоимость кредитов

07:51 Фондовые индексы США уверенно выросли, технологические фирмы впереди

• дальше…

08:41 Бельгия планирует разрешить четырехдневную рабочую неделю

08:21 Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые статьи договоров ЕС

08:15 Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире

07.10 Сенат США согласился поднять потолок американского долга, чтобы избежать дефолта

07.10 Турция ратифицировала Парижское соглашение по климату

07.10 Австрия введет налог на выбросы углерода в 2022 году

07.10 На саммите НАТО в Мадриде подтвердят решение о будущем членстве Украины - генсек

07.10 Встреча Зеленского с Путиным: о чем говорит обнародованный список «12 потенциальных решений» — интервью с Илией Кусой

07.10 США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

06.10 Слова Путина помогли сбить стремительный рост цен на газ в Европе

06.10 СБУ: спецслужбы РФ планировали на Закарпатье поджог генконсульства и убийство

06.10 Суд в США начинает слушания по делу MH17: российские госбанки обвиняют в финансировании наемников РФ на Донбассе

06.10 Новый законопроект США обяжет жертв вымогателей уведомлять о выплатах

06.10 Пять стран ЕС призвали Брюссель расследовать скачок цен на газ

06.10 Еврокомиссар по энергетике Симсон заявила, что газа в ПХГ Европы достаточно для покрытия зимних нужд

• дальше…

07.10 Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко

06.10 Кабмин увеличил штраф за незаконный вылов рыбы в десятки раз

06.10 Метро на Троещину будут строить в пять этапов

05.10 Украина опустилась на 38 место в мировом рейтинге престижности паспортов

29.09 Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

29.09 Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

28.09 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

21.09 Украина переходит на «желтый» уровень по COVID-19 с 23 сентября - премьер

20.09 Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

20.09 Кабмин продлил карантин до конца года

16.09 Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»

• дальше…

17:35 Этический скандал. Почему верховные судьи открыто взбунтовались против Зеленского

11:59 Рада назначила Стефанчука спикером, «за» проголосовал 261 нардеп

11:32 Верховный суд направил в КС обращение о конституционности закона о назначении членов ВСП

09:09 Действительно ли у Зеленского решили посадить Труханова — интервью с Ярославом Католиком

08:51 Нардеп Антон Поляков найден мертвым

07.10 Пять выводов из отставки Разумкова

07.10 Новая задача ВСК Безуглой. Cумеет ли Зеленский перебить «Вагнергейт» Иловайском

07.10 «Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall

07.10 На саммите НАТО в Мадриде подтвердят решение о будущем членстве Украины - генсек

07.10 «Слуга народа» поддержала кандидатуры Стефанчука и Корниенко на должности спикера и первого зампредседателя Рады

07.10 Рада отозвала Разумкова с должности спикера

07.10 Bihus.Info выиграло суд против «БРСМ»

07.10 Встреча Зеленского с Путиным: о чем говорит обнародованный список «12 потенциальных решений» — интервью с Илией Кусой

07.10 Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко

06.10 СБУ: спецслужбы РФ планировали на Закарпатье поджог генконсульства и убийство

• дальше…

17:58 В Китае создают сеть станций по замене аккумуляторов электромобилей

17:23 Bugatti Bolide за 4,6 миллиона долларов признали самым красивым гиперкаром в мире

12:30 Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас

11:52 Илон Маск мечтает создать сверхзвуковой электрический самолет

09:50 Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее

08:15 Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

07.10 Toyota выпустила трёхколёсный электрический самокат C+Walk T для удобного перемещения по большим территориям

07.10 «Ок, Google» уходит в прошлое: Google внедряет быстрые фразы

07.10 Samsung отложила производство 3- и 2-нм микросхем следующего поколения

07.10 YouTube отметит самые интересные участки видео

06.10 Новый законопроект США обяжет жертв вымогателей уведомлять о выплатах

06.10 Компактвэн BMW 2-Series Active Tourer сменил поколение и обзавелся огромными «ноздрями»

06.10 Google сделала поиск товаров в интернет-магазинах проще и удобнее

06.10 Сбой в работе WhatsApp помешал торгам на финансовых и сырьевых рынках

• дальше…

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно