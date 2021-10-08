Этический скандал. Почему верховные судьи открыто взбунтовались против Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Подавляющее большинство верховных судей решились пойти на открытый конфликт с Банковой. Ведь оспариваемый закон был инициирован именно президентом.

Пленум Верховного Суда исполнил свою угрозу и обратился в Конституционный суд Украины о неконституционности Этического совета при Высшем совете правосудия. Если КСУ удовлетворит эту просьбу, то реформа ВСП, которой хвастается Владимир Зеленский, будет аннулирована. Причем виноват в этом будет сам Зеленский, который заложил в закон №1635, принятый 14 сентября, мины замедленного действия.

Невыполненные обещания Ермака

Напомним, что рассмотрение этого вопроса было начато на предыдущем пленуме Верховного Суда 17 сентября. В тот день верховные судьи по предложению своего председателя Валентины Данишевской отложили принятие решения на три недели. Данишевская рассказала, что накануне у нее был разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. И Ермак, по ее словам, обнадежил. "Разговор состоялся очень конструктивный. Он все услышал и понял. Будучи адвокатом, добавил свои замечания. Он предложил, чтобы и Офис президента, и мы к этому разговору вернулись. Он уверил, что мы точно не хотим проблем, - пояснила Данишевская. - Он сказал - для того, чтобы были позитивные результаты, и не было негативных, он не исключает, что нужно вносить изменения в закон. Поэтому я полагаю, что мы возвращаемся к диалогу". Именно ввиду этих надежд пленум и объявил перерыв до 8 октября.

Однако за три недели никаких принципиальных изменений не произошло. Обещания Ермака не воплотились в конкретный законопроект, который учел бы позицию Совета судей Украины и Верховного Суда.

В то же время Совет судей за эти три недели сделал шаги навстречу пожеланиям Банковой и западных партнеров Украины. 21 сентября он объявил о начале приема документов кандидатов в Этический совет при ВСП. Срок подачи документов истекает 21 октября, а на 22-23 октября запланированы собеседования с кандидатами.

Именно Совет судей предложил Верховному Суду обратиться в КСУ о неконституционности Этического совета. Но, как видим, он согласился не блокировать формирование этого органа. Это именно то, на чем настаивают посольства стран G7 и представительство Евросоюза.

7 октября в Офисе президента прошло совещание с участием представителей западных посольств. Как сообщил президентский сайт, руководитель сектора по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией представительства Евросоюза Манфредас Лимантас подчеркнул, что Этический совет должен как можно скорее начать свою работу, чтобы реализация судебной реформы продолжалась. Первый секретарь по политическим вопросам посольства Великобритании Джеймс Род-Мур призвал продолжить процесс формирования Этического совета и пообещал, что "ожидается весьма существенная финансовая, моральная и политическая поддержка со стороны международного сообщества". Со своей стороны, председатель Совета судей Богдан Монич заверил, что Совет судей продолжает работу над определением кандидатур в Этический совет.

Однако представители Офиса президента и Верховной Рады на том совещании не дали никаких обещаний о внесении изменений в закон №1635. То есть никаких шагов навстречу пожеланиям Совета судей и Верховного Суда не планируется. По крайней мере, в сообщении на президентском сайте о таких обещаниях не сказано ни слова. В то же время там приводятся слова председателя Верховного Суда Валентины Данишевской, которая подтвердила, что пленум Верховного Суда собирается обратиться в КСУ, и отметила, что это обращение никоим образом не задержит дальнейшие шаги по реализации судебной реформы.

Праздник неповиновения

И вот 8 октября верховные судьи собрались на пленум. Зарегистрировались 148 судей из 179. Данишевская начала с заявления о том, что давление на судебную власть в настоящее время является беспрецедентным: "Одни называют нас судейской мафией, другие агентами США". Она рассказала о встречах, которые проходили в течение трех недель с участием представителей Офиса президента, Верховной Рады, иностранных посольств. По ее словам, переговоры с международными партнерами завершились успешно: "Мне кажется, что нам удалось вместе с Советом судей убедить наших партнеров, что судебная власть не будет препятствовать реформе". Она подчеркнула, что Совет судей изберет своих представителей в Этический совет при ВСП до конца октября.

Далее верховные судьи обсудили обращение в КСУ. "Доверие к судебной реформе может быть подорвано, если члены Этического совета будут действовать вопреки Конституции", - пояснила Данишевская. Тем не менее, некоторые участники пленума боялись идти на конфликт с Банковой. Звучали предложения отказаться от обращения в КСУ или отложить его на следующий пленум (22 октября).

Страх перед Банковой был настолько силен, что 62 судьи (почти половина собравшихся) поддержали предложение сделать голосование по этому вопросу тайным, поскольку "на нас со всех сторон идет давление". Но все-таки 82 судьи настояли на том, что должно быть открытое голосование.

И получился праздник неповиновения. Данишевская призвала коллег не бояться принимать решения. "Мы шли в Верховный Суд, зная, что могут быть разные ситуации, - напомнила она. - Давайте уже определяться и голосовать". Результат открытого голосования: за - 129, против - 15. Таким образом, представление о неконституционности Этического совета будет внесено в КСУ. И это позиция не просто большинства участников пленума. 129 из 179 - это 72% от всего состава Верховного Суда. То есть подавляющее большинство верховных судей решились пойти на открытый конфликт с Зеленским. Ведь оспариваемый закон был инициирован именно президентом.

Подчеркнем также, что тут Верховный Суд выступает единым фронтом с Советом судей, который, собственно, и предложил верховным судьям обратиться в КСУ. Такого единства не было бы, если бы Ермак выполнил свое обещание, то есть если бы Банковая и парламент пошли навстречу судьям и согласились подкорректировать закон №1635.

Сложившаяся расстановка сил особенно неблагоприятна для Банковой ввиду того, что на следующем пленуме, назначенном на 22 октября, должны состояться выборы председателя Верховного Суда. У Данишевской 30 ноября истекает четырехлетний срок полномочий. Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", "председатель Верховного Суда избирается из числа судей Верховного Суда сроком на четыре года с правом занимать должность председателя Верховного Суда не более двух сроков подряд". Однако сама Данишевская заявила, что не будет претендовать на второй срок. Теоретически это открывает для Банковой возможность продвинуть на этот пост нужного человека. Однако на практике это выглядит сомнительно, поскольку Банковая как раз сейчас настроила против себя, как минимум, 72% верховных судей.

Как будут взрываться мины

Можно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Допустим, Совет судей к концу октября изберет свою тройку членов Этического совета при ВСП. Еще трех членов уже предложили международные организации. Далее, согласно закону №1635, "председатель Высшего совета правосудия назначает членов первого состава Этического совета не позднее пяти дней после окончания срока, отведенного для внесения списков рекомендованных кандидатов от всех субъектов формирования Этического совета". Тут после слов "председатель Высшего совета правосудия" не хватает слов "или лицо, исполняющее его обязанности". Из-за отсутствия этих слов и.о. председателя ВСП Виктор Грищук не будет иметь права назначить Этический совет. А если все-таки назначит, то легитимность всех решений Этического совета будет сомнительна.

Для сравнения приведем аналогичную норму закона №1629 о реформе ВККСУ, принятого 13 сентября. Там говорится, что "председатель Высшего совета правосудия или лицо, исполняющее его обязанности, назначает членов первого состава Конкурсной комиссии не позднее пяти дней со дня получения от всех субъектов формирования Конкурсной комиссии списков рекомендованных кандидатов". Именно благодаря этой норме и.о. председателя ВСП Грищук 17 сентября смог назначить конкурсную комиссию для отбора членов ВККСУ. То есть реформа ВККСУ уже идет, а вот под реформу ВСП подложена мина.

Еще одна мина ждет на следующем этапе, когда Этический совет все-таки заработает. В законе №1629, который дал старт реформе ВККСУ, говорится, что "решение первого состава Конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями". Конечно, судьям эта норма не нравится, но они с ней смирились и не оспаривают ее в КСУ. Никто не мешал Зеленскому предложить аналогичную норму в законе №1635. Но там вместо этого читаем: "Решение Этического совета принимается большинством голосов от присутствующих членов Этического совета, если только оно поддержано двумя голосами членов Этического совета, предложенных международными и иностранными организациями".

Опасения Совета судей заключаются в том, что формулировка "большинством голосов от присутствующих" позволит тройке международных экспертов собираться втроем и штамповать решения Этического совета при ВСП, вообще игнорируя тройку представителей Совета судей. Именно поэтому Совет судей официально предложил изменения в закон №1635, чтобы записать там норму, совершенно аналогичную норме закона №1629: "Решение первого состава Этического совета является принятым, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Этического совета, из которых двое предложены международными и иностранными организациями".

Если бы эта поправка была внесена (или хотя бы появился законопроект), то обращение в КСУ не понадобилось бы. Но Ермак не выполнил свое обещание, и теперь судьбу Этического совета будут решать конституционные судьи.

Тут возможны три варианта. Первые два: КСУ удовлетворяет или же отвергает просьбу Верховного Суда. Третий, компромиссный вариант заключается в том, что Верховная Рада подкорректирует оспариваемые нормы закона №1635, и тогда у КСУ исчезнет предмет спора. То есть мяч сейчас на поле Банковой, ибо все понимают, что решения Рады зависят от позиции Зеленского и Ермака.

Отдельный вопрос для любителей конспирологии - сознательно у Зеленского вложили в закон №1635 мины замедленного действия, или по недомыслию. А между тем реформа ВСП имеет хорошие шансы оставаться заблокированной в течение неопределенного времени...