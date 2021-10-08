Действительно ли у Зеленского решили посадить Труханова — интервью с Ярославом Католиком

Денис Сарбей / Деловая столица

Генпрокурор подписала подозрение мэру Одессы. В чем причины этого шага и каких ждать последствий - "ДС" рассказал политолог Ярослав Католик.

"ДС" Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и нескольким влиятельным одесским чиновникам. Что повлияло на решение Венедиктовой? Ведь в течение последних двух лет складывалось впечатление, что Труханов смог полюбовно решить с Зе-властью свои проблемы?

Я.К. Либо Труханов не выполняет какие-то договоренности с Банковой, либо делает это не в полной мере, или же такое впечатление сложилось у "слуг". Поэтому происходящее сейчас - довольно прозрачный намек на то, что ему необходимо быть более гибким и чутким к пожеланиям тех бизнесменов, у которых есть определенные интересы.

Труханов, действительно, и для прошлой власти нашел аргументы, чтобы с ним не боролись, а сотрудничали. Точно так же сложилось и с нынешней властью. Могу сказать вполне уверенно, что с ним была заключена некая договоренность накануне местных выборов 2020 года. Это проявилось в том, что партия "Слуга народа" на этих выборах не выставила серьезного оппонента Труханову, был делегирован Олег Филимонов, одесский юморист, человек, которого уважают, но он не имел ничего общего с политикой, не был готов бороться. То есть задача была не победить Труханова, а выставить человека, который проиграет достойно. Вторым свидетельством является получение после выборов должности секретаря горсовета представителем "слуг", хотя и другие партии имели возможность постараться, чтобы ее заполучить. При этом секретарем почему-то стал не Филимонов, а ректор Одесского национального университета Игорь Коваль.

И самым ярким подтверждением предвыборных договоренностей стало назначение главой Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого, который баллотировался на тех же выборах от политической силы Труханова "Доверяй делам".

Возможно, "Слуги" хотели получить должность секретаря совета потому, что на Труханова уже на тот момент было заведено два уголовных дела. И если хотя бы по одному из этих дел его признают виновным, он теряет должность и по закону управление горсоветом передается секретарю. Таким образом, "Слуги" выбрали для себя такой страховочный вариант.

"ДС" Насколько сильны позиции Труханова в городе сегодня? Он будет защищаться в суде в статусе мэра города, опираясь на поддержку одесситов? Напишет заявление об отставке? Предпочтет выехать из Украины?

Я.К. Не думаю, что он напишет заявление об отставке. Труханов будет всячески бороться за свою должность, потому что для него это все. Если он теряет мэрство, то или его растопчут, или ему придется куда-то бежать, прятаться. В последнем случае он сразу проиграет, ведь в глазах одесситов станет слабаком, а на его политической карьере будет поставлен жирный крест.

С другой стороны, не думаю, что в Одессе кто-то удивлен, что Труханова подозревают в воровстве бюджетных денег, об этом многие говорили и, к сожалению, все это приняли. Потому на его рейтинге эта история не особенно отразиться, исходя из сложившегося мнения, что все воруют, а при нем в городе хоть что-то делается.

"ДС" После возможного ухода Труханова и.о. городского головы станет секретарь горсовета Игорь Коваль. Эта фигура устраивает Банковую? И какова роль в происходящем у главы ОГА Сергея Гриневецкого?

Я.К. Гриневецкий вряд ли будет прогибаться, и если Труханов уйдет, то он тоже может хлопнуть дверью и уйти. Ведь на выборах в облсовет он шел первым номером "Доверяй делам", и пойти в ОГА его уговорил, скорее всего, сам Труханов. Хотя еще за полгода до выборов я был на эфире с Гриневецким, и он на прямой вопрос, пойдет ли в исполнительную власть, ответил отрицательно, потому что "там не с кем работать".

Сегодня на Гриневецкого давят сразу несколько групп влияния: Банковая, Кауфман и Грановский - партнеры Труханова, и он может уйти, не желая становиться "мальчиком для битья" и понимая, что следующим после мэра может стать он.

Если Труханов и его команда будут понимать, что риск потери власти в городе реален, мы увидим процесс замены секретаря горсовета, будет назначен кто-то из близкого окружения мэра, на которого не заведено уголовное дело.

"ДС" Неформальным куратором Одессы от Офиса президента называют бизнесмена Бориса Кауфмана, близкого к Труханову. Будет ли Банковая менять его на другого человека? Говорят, что таковым может стать бизнесмен Вадим Мороховский...

Я.К. Очень сомневаюсь. При всем уважении к Мороховскому, у него абсолютно не такой вес, как у Кауфмана и Грановского, они по статусу отличаются на порядок. Поэтому Банковой нет смысла делать ставку на Мороховского. Пока Банковая будет консультироваться с Кауфманом и Грановским, как повлиять на Труханова. Потому что в выборе, терять этим двоим связь с ОП или с Трухановым они, конечно, предпочтут последнее, после чего попробуют переманить депутатов, сколотить какую-то коалицию, еще что-то, лишь бы не терять свое устойчивое положение в городе и доходы.

"ДС" Какой глобальной цели хочет добиться Офис президента в Одессе? Сделать мэром "слугу народа"? Получить подконтрольное большинство в горсовете? Помочь лояльным ОП тамошним бизнесменам решить вопросы, которые не решались при Труханове?

Я.К. Первый принципиальный момент в происходящем - то, что те нарушения, по которым предъявляются подозрения, реально были. Второе - то, что "слуги" хорошо знали об этом до выборов и сознательно закрыли на это глаза, сотрудничая с Трухановым. И третье - это то, что сейчас они пытаются получить больший контроль над Трухановым, усиливая влияние на процессы в городе.

Нельзя исключать и то, что это никак политически не мотивированная, а обычная работа правоохранительных органов и ВАКС, создававшегося за средства наших западных партнеров. В пользу этой версии говорит то, что вышли даже на дело Владимира Галантерника, человека, являющегося теневым бенефициаром мэрии, организатором многих интересных дел в Одессе, чье имя еще несколько лет назад боялись называть эксперты, учитывая его связи в определенных кругах. А сейчас об этом говорят прямо и, более того, даже генпрокурор Украины прямо намекает на то, что именно она дергала за все ниточки, стояла за всей этой "спецоперацией", мол, это дело чести для прокуратуры.

Так что в этой истории с Трухановым примерно половина - вопросы политики, а вторая половина - как бы объективное расследование громких уголовных дел, которые замять уже очень сложно.