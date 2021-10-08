Нардеп Антон Поляков найден мертвым

Сегодня, 8 октября, был найден мертвым народный депутат Украины Антон Поляков (группа "За майбутнє").

Об этом рассказал экс-спикер ВР Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!", - написал Разумков.

"Ужасное утро! Сегодня ночью в 2.45 умер народный депутат Антон Поляков. Стало плохо в такси. Соболезнования родным и близким", - сообщила нардеп "СН" Юлия Гришина.

"Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Украины Антона Полякова", - сообщила полиция Киева.

"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В ведомстве уточнили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Напомним в ноябре 2019 года фракция "Слуга народа" исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку тогдашнего Генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом. Также перед исключением Поляков проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к тогдашнему главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали тогдашний председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.