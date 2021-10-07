Пять выводов из отставки Разумкова

Юрий Васильченко / Depo.ua

Президентский Офис так спешил отправить в отставку Дмитрия Разумкова, что произошло это с процедурными нарушениями. Их "слуги", конечно же, не признают. И вряд ли сам отставник из-за этого пойдет в суд, ведь ему больше дивидендов принесет пребывание в оппозиции к Зеленскому, чем попытки вернуться в кресло председателя.

Верховная Рада дала 284 голоса за отзыв Разумкова. Кроме 215 монобольшевиков решение поддержали группы-сателлиты "слуг" "Довира" и "За будущее", шестеро нардепов из "Голоса" и шесть внефракционных, а также довольно неожиданно - двадцать соратников Юлии Тимошенко. Сама она во время голосования отсутствовала.

Разумков не выглядел после шоу с его отставкой слишком расстроенным, даже наоборот. Очевидно потому, что наконец его длительные конфликты с президентским Офисом закончились и он может идти в свободное политическое плавание. Насколько оно будет удачным, сейчас можно только фантазировать, ведь, с одной стороны, он выглядит перспективным политиком, хотя его и отправили аж на парламентскую галерку, а с другой - у нас в ближайшее время не будет выборов и до 2024 года сегодняшние перспективы Дмитрия Александровича, который лишился высокой должности, а следовательно - и выступлений в телевизоре, могут развеяться. Он сам намекнул, что не прочь баллотироваться в президенты. Впрочем об истинных шансах Разумкова стоит говорить не сейчас, на эмоциях, а со временем, когда станет ясно, будет ли создавать он собственный политпроект, какие силы это поддержат и кого экс-спикер возьмет в попутчики.

Его будущая политсила пока состоит из него самого

Из тех "слуг", которые проголосовали против его отставки, воздержались или не голосовали, люди, которых относят к разным группам влияния: кого-то к орбите Рината Ахметова, кого связывают с другим изгнанником из Зе-команды Андреем Богданом, а кто-то просто потому, что ментально уже давно не со "слугами". Поэтому далеко не факт, что 18 бывших коллег Разумкова по президентской политсиле, которые не поддержали его отставку, войдут впоследствии в его политпроект. Пока нет известных обществу людей, которые составили бы костяк его будущей партии. Это первый вывод из сегодняшнего голосования.

Перспективы Разумкова в значительной степени зависят от дальнейших действий власти

Если в главном офисе страны решат "догонять" бывшего коллегу, на которого обиделись, попытаются отобрать у него мандат, это может превратить его в жертву. До отставки на Разумкова компромата не накопали, иначе бы уже вывалили на суд общественности. Но нельзя исключать, что будут копать. И не только на него, но и на тех, кто его поддержал в сессионном зале.

Государство сползает к авторитаризму

Об этом все чаще говорят разные политики и эксперты. Примером чего считают отстранение бурного Разумкова и, как следствие, попытку взять под контроль парламент, превратив его в филиал Банковой. Руслан Стефанчук, который несмотря на наличие и других кандидатов на должность председателя ВР, очевидно завтра займет должность спикера, во время голосования за закон об олигархах продемонстрировал полную лояльность к ОП. Но если нарушения регламента при принятии законов станет нормой, сами эти законы будут обжалованы в Конституционном суде и других судах. На России Дума - не место для дискуссий, у нас так не получится. Когда-то "регионалы" голосовали по взмаху руки ныне покойного Чечетова. Казалось, Виктор Янукович установил полный контроль над всеми ветвями власти. Однако все мы хорошо помним, чем это закончилось.

"Батькивщина" хочет тесного сотрудничества с ОП

И без ее 20 голосов Разумкова отправили бы в отставку, однако партия Юлии Тимошенко подыграла желанию Банковой. Тем самым усилив слухи, что эта фракция, как рояль в кустах, ждет своего шанса присоединиться к коалиции со "слугами" в случае, если там начнутся серьезные центробежные процессы. С другой стороны, возникают определенные сомнения, что Юлия Тимошенко так же часто будет появляться в эфирах телеканалов Рината Ахметова, как это было до сих пор. Отметим депутаты, которых связывают с донецким олигархом, отставку Разумкова не поддержали.

Фракция "Голоса" показательно раскололась надвое

Шестеро тех, кто голосовал за отставку Разумкова, входят в группу "Справедливость", которая конфликтует с официальным руководством партии и фракции Кирой Рудик и Ярославом Железняком. Эти же депутаты, как известно, ориентируются на политически активного шоумена Сергея Притулу, который занимается созданием собственного политического проекта. Говорят, такой проект выгоден президентскому Офису, где рассматривают условную партию Притулы как торпеду против "Евросолидарности" на Западной Украине.

И, напоследок еще несколько замечаний. Сейчас ситуация в государстве такова, что подавляющая масса населения находится в апатии и протестует против тех или иных действий власти разве что дома на кухне. Населению рокировки в Раде, Кабмине и другие кадровые перестановки мало интересны. Далеко не все вообще знают, кто такие Шмыгаль или Разумков. Но значит ли это, что власть сильна, как никогда? Нет. Это означает, что отдельными действиями, которые кому-то наверху могут казаться сильными, Зеленский умножает своих врагов там, где этого делать не нужно. В результате во время выборов мы снова получим не конкуренцию идей и программ, а протестное голосование.