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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новая задача ВСК Безуглой. Cумеет ли Зеленский перебить «Вагнергейт» Иловайском

18:14 07.10.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Хотя «Вагнергейт» жив, но Банковая решила его насильственно похоронить. Именно это и стало главным итогом первых трех месяцев работы парламентской ВСК.

Временная следственная комиссия парламента под руководством Марьяны Безуглой устала расследовать "Вагнергейт". Она переключится на Иловайскую трагедию. Как сообщила Безуглая, на следующем заседании комиссия детально изучит разведывательные данные, которые направлялись украинскому руководству в августе 2014 г. "Мы взаимодействуем с Офисом генпрокурора, будем сопоставлять, какая информация была доступна и на каком уровне: имел ли место слив информации и были ли незафиксированные политические договоренности", - заявила она журналистам после заседания ВСК, которое состоялось вечером 6 октября.

Насильственные похороны "Вагнергейта"

Хотя "Вагнергейт" жив, но Банковая решила его насильственно похоронить. Именно это и стало главным итогом первых трех месяцев работы ВСК. Начиная с первого заседания, которое прошло 6 июля, комиссия Безуглой усиленно делала вид, что она намерена самым серьезным образом расследовать обстоятельства срыва спецоперации по поимке 33 "вагнеровцев" 29 июля 2020 г. Однако теперь, вместо того чтобы обнародовать итоги расследования, ВСК просто переключилась на другую тему.

Такое развитие событий было запрограммировано изначально. 19 мая "слуги народа" провалили предложение "Европейской солидарности", "Батьківщини" и "Голоса" о создании ВСК по "вагнеровцам", а вместо этого создали ВСК "по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины" во главе с Безуглой. Ни в названии ВСК, ни в тексте постановления о ее создании "вагнеровцы" вообще не упоминаются. Это было сделано специально для того, чтобы работу комиссии можно было в любой момент переключить на ту тему, которую закажет Банковая. Именно это и произошло сейчас.

Почему именно сейчас

Некоторые подробности заседания ВСК 6 октября сообщила журналистам сама Безуглая. Судя по ее словам, заседание принесло новые доказательства "вагнергейта". Глава комиссии сообщила, что звучали фамилии тех, кто дал распоряжение на спецоперацию. Речь шла и о том, кто, когда и при каких обстоятельствах принял решение ее не проводить. Однако, по словам Безуглой, эту информацию ВСК не сможет раскрыть в своих выводах, если ее не рассекретят.

"ВСК получила эту информацию. При этом есть данные из разных источников, которые совпадают. Есть данные, которые должны быть проверены. Назывались разные фамилии. Но эта информация является закрытой. Если в рамках закона о государственной тайне мы не сможем обнародовать ту или иную информацию, то вы ее соответственно не узнаете", - подытожила она.

Но эту информацию уже начал озвучивать Юрий Бутусов, который был официально вызван на это заседание для дачи показаний. Из его слов можно сделать вывод, что у ВСК Безуглой уже есть план спецоперации по "вагнеровцам", подписанный министром обороны Тараном в начале июля 2020 г.

Ранее, на заседании ВСК 24 сентября, свою версию событий изложил бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Бутусов на следующий день сообщил, ссылаясь на собственные источники в комиссии: "На допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации, о которых я писал в своих статьях по данному скандалу, и привел много новых деталей и фактов, которые подтверждают предательство и утечку информации в КГБ Беларуси из Офиса президента Украины. Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном и был детально согласован. Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского. Приказ о переносе спецоперации дал глава офиса президента Андрей Ермак".

И вот теперь показания Бурбы получили документальное подтверждение в виде плана, подписанного Тараном. Именно это настолько перепугало Банковую, что Безуглая срочно переключилась на тему Иловайска.

После заседания 6 октября Бутусов сообщил журналистам, что ему удалось через собственные источники получить план захвата "вагнеровцев". "Я утверждаю, что этот план операции был подготовлен 22 июня 2020 г. 1 июля с визой начальника ГУР МО этот план поступил к министру обороны Андрею Тарану. И он подписал план о захвате российских террористов. К сожалению, до сих пор следственная комиссия не дала никакой оценки этим документам", - констатировал Бутусов.

В связи с этим он подчеркнул необходимость установить, почему начало операции было документально оформлено и санкционировано подписью министра, а ее отмена (на совещании с участием Владимира Зеленского 24 июля 2020 г.) - нет. "Никто не отдал приказ, никто не расписался. Вместо этого создали колхоз в кабинете президента, пригласив много людей, которым в силу своих должностных обязанностей вовсе не надо было знать о том, что происходит. Почему там в принципе был глава Офиса президента Андрей Ермак? Как его должностные обязанности предусматривают ознакомление с секретными действиями спецслужб?" - формулирует журналист вопросы, на которые комиссия Безуглой должна была бы дать, но так и не дала ответов.

Как видим, все пошло по неудобному для Зеленского и Ермака сценарию. Поначалу на Банковой надеялись, что ВСК Безуглой объявит о том, что в результате расследования слухи о спецоперации не подтвердились, а все, кто говорят о ее "сливе" и срыве, выдумщики и обманщики. Однако получилось наоборот.

Бутусов подчеркивает: "Я дал показания и высказал свою позицию, могу детально объяснить каждую фразу. Я написал 18 августа 2020 г. об этом статью. Давайте посмотрим, кто врет в этой ситуации. Почему президент сказал в августе 2020 г.: "Это бред". Почему в сентябре 2020 г. Андрей Ермак на программе Шустера сказал, что мои слова - выдумка. Теперь прошло 14 месяцев. Все, что я сказал, расследует комиссия, а все то, что сказали Ермак и Зеленский, оказалось ложью, что установила сама комиссия".

В такой ситуации играться в честное расследование утратило для Банковой всякий смысл. И Безуглая получила указание быстренько переключиться с темы "вагнеровцев" на Иловайск.

Ответ на расследование Bellingcat

Такое переключение необходимо Банковой еще по одной причине. Известно, что международная журналистская группа Bellingcat провела собственное расследование дела "вагнеровцев". "Мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября", - заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Нетрудно догадаться, что это расследование подтвердит то, о чем говорили Бурба и Бутусов и о чем свидетельствует план, подписанный Тараном.

Банковая может добиться того, чтобы о расследовании Bellingcat промолчали ведущие телеканалы и лояльные интернет-ресурсы. Но есть "5 канал", "Прямой", "Еспресо", и есть соцсети, в которых сандал непременно будет обсуждаться. Поэтому Банковой нужна собственная информационная волна, способная перебить ту волну, которую поднимет Bellingcat. И уже можно утверждать как о свершившемся факте, что на эту роль Банковая избрала Иловайскую трагедию.

Задачей комиссии Безуглой будет максимально громко обвинять Петра Порошенко, чтобы перекричать обвинения, звучащие в адрес Зеленского и Ермака из-за "Вагнергейта". А кроме того, комиссия будет вызывать Порошенко на допросы, и из этого тоже будет делаться шоу. ВСК Безуглой была создана именно для этого. Хотя три месяца она делала вид, что расследует "Вагнергейт".

 

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