Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко

Юрий Васильченко / Depo.ua

"Слуги" решили ускориться с принятием нового закона о столице, чтобы разделить должности киевского главы и главы КГГА. Шансы на принятие документа есть. Но замена Кличко на верного президенту чиновника только добавит проблем самому президенту.

Законопроект, в случае принятия которого в Киеве будут два руководителя - один избранный киевлянами, другой - назначенный президентом - планируют рассмотреть в профильном комитете 20 октября. Об этом в эфире телеканала, который относят к медиа-влиянию киевского нардепа из ОПЗЖ Вадима Столара (говорят, он сейчас в хороших отношениях с главой ОП Андреем Ермаком), рассказал другой нардеп, "слуга" Виталий Безгин. Он уточнил: если Верховная Рада проголосует за закон в ноябре, он вступит в силу уже с нового года. То есть, пока киевляне будут праздновать длинные новогодне-рождественские выходные, Банковая сможет осуществить в Киеве переворот - Виталия Кличко снимут с должности главы горгосадминистрации и на его место назначат "нового Попова". Чаще всего звучит фамилия нынешнего министра Минрегионразвития Алексея Чернышова.

Depo.ua ранее рассказывал про детали этого законопроекта. Акцентируем внимание на двух: "зеленые" хотят убрать пункт о назначении киевского городского главы главой КГГА (для лучшего понимания: финансами города будет распоряжаться назначенец президента, а избранник киевлян - сидеть в Киевсовете, да еще и без права голоса); предлагают вернуть райсоветы. В законе есть и другие новеллы, но это - ключевые, ради них все и затевалось.

Еще в начале сентября стало известно, что президентский Офис торопит депутатов с законом о столице. Два года назад монобольшинство в турборежиме приняло в первом чтении законопроект №2143-3, в котором первым автором указан Александр Ткаченко, нынешний глава Минкульта. Эксперты документ раскритиковали, по их мнению он может разбалансировать систему власти в Киеве. Да еще и получить отрицательное заключение Венецианской комиссии. Однако теперь "зеленым" некуда деваться, ко второму чтению надо выносить именно этот законопроект. Поэтому было решено его существенно подчистить ко второму чтению. Очевидно, после того, как ОП дожмет отставку спикера Дмитрия Разумкова и посадит в его кресло Руслана Стефанчука, процесс принятия законов, выгодных президентскому Офису, ускорится. Так что где-то в ноябре на голосование вынесут и скандальный закон о столице.

Не будем гадать, каким количеством голосов его примут, ведь многие политсилы и группы влияния не против воспользоваться войной "слуг" с Кличко в свою пользу. Во-первых, после образования райсоветов нужно будет их выбрать, а это - шанс завести своих людей в районную власть. И для "слуг", и для всех остальных. Во-вторых, может возникнуть вопрос и о переизбрании мэра, уже с полномочиями согласно новому закону. В-третьих, хотя это, скорее, главное: в Киеве значительное влияние на процессы находится в руках застройщиков, и первая часть из них ориентируется на нынешнюю столичную власть, а вторая, вероятно, уже протоптала тропинки на Банковую. И надеется, что после замены Кличко именно она получит лакомые подряды на "большое строительство" в столичных масштабах.

А масштабы очень велики. Как недавно сообщил мэр Киева, смета города на следующий год составит примерно 65 млрд. Плюс к этому - планы образования столичной агломерации. Ровно два года назад была создана ассоциация "Киевская агломерация", к которой присоединились 19 населенных пунктов - города Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов, Украинка и поселки Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калиновка, Коцюбинское и другие. Поглощение Киевом своих пригородов пока идет медленно, но, если "слуги" его ускорят, сложно даже представить суммы, которые будут фигурировать в бюджетах этого образования. А сколько еще сюда зальют бюджетных средств под нового главу горадминистрации! Вот где золотые потоки ...

Однако здесь существует и обратная сторона медали. Кроме провозглашения намерений ускориться с рассмотрением закона о столице, господин Безгин очень критиковал Кличко. И мостовая развязка на Шулявке до сих пор не сдана, и мост Патона разваливается, и историческое наследие под угрозой, и про метро на Троещину власть рассказывает сказки. Где-то критика уместна, где-то - если сделать ретроспективу на несколько десятилетий - проблемы остаются теми же. То есть, они были до Кличко, существуют при Кличко, и останутся в случае его отставки с должности главы КГГА. Как, например, строительство метро на Троещину или достройка станций метро на Виноградарь. Ни завтра, ни через год значительные инфраструктурные проекты не реализуются. Даже если в Киев вливать миллионы из госбюджета.

Поэтому инициаторам смены власти в столице нужно помнить о трех вещах. Первая: попытка сбросить Кличко будет многими расценена как усиление авторитарных тенденций в стране, желание взять под контроль бюджет города и засунуть в него свои руки. Вторая: после того, как инициаторы осуществят свою мечту и Киевом будет руководить верное президенту орудие, все имеющиеся беды мегаполиса будут уже не проблемой Кличко и Киевсовета, а Зеленского. Каждая невымощенная яма на дороге, каждый прорыв трубы, каждая неубранная бумажка. И на этом "слуги" будут терять рейтинги.

Третий момент: Киев - как геополитический heartland, кто его контролирует, тот контролирует страну, и в этом есть свой большой минус - к действиям киевской власти всегда приковано значительное внимание. О каких-то сделках где-то в глубинке мы можем и не знать, а даже незначительный скандал в столице становится топ-темой. Проще говоря, человек, который согласится сесть в кресло главы КГГА, должен быть готов к тому, что сжигает свою политическую карьеру. Причем произойти это может быстро. Весенний снегопад, дерибан в пользу застройщиков, уставшие мосты, новая елка ... В Киеве многие недолюбливают избранного мэра, но еще больше не будут любить мэра назначенного.