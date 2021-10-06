Патриотическое переформатирование. Сумеет ли Порошенко использовать Коломойского против Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

В следующий четверг, 14 октября, мы будем праздновать День защитников и защитниц Украины. В Киеве и других городах пройдут традиционные марши ветеранов. Особенностью этого празднования станет то, что выходные растянутся на четыре дня - с четверга по воскресенье. Поэтому в столицу может съехаться больше участников акций, чем обычно. А сами марши ветеранов могут обрести политическое звучание, как это уже было два года назад, когда внепартийное объединение "Рух опору капітуляції" (РОК) провело 14 октября довольно масштабную акцию "Нет капитуляции!".

Интересы Порошенко

Свою подготовку к разным вариантам развития событий ведут политические и общественные организации, которые позиционируют себя как патриотические. В частности, 4 октября парламентская фракция партии "Европейская солидарность" приняла решение инициировать встречу с РОК, "чтобы скоординировать усилия по реальной и результативной борьбе с олигархами и предателями". "Зеленский - олигарх и строит в стране диктатуру. И наша общая задача - сохранить демократию", - подчеркнула сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в своих выступлениях перешел к крайне жестким оценкам и угрозам в адрес Владимира Зеленского и "слуг народа". "Неуважаемые "слуги Зеленского", - заявил он с парламентской трибуны 5 октября, - вы ведете страну к диктатуре вроде Януковича, Лукашенко, Путина, и закончите так же, как Янукович".

О том, что это случится скоро, пригрозила член фракции "ЕС" Виктория Сюмар. "Вы парламент превращаете в цирк абсурда! Это начало конца "слуг", и вы не представляете, как быстро этот конец будет", - пообещала она.

Но чтобы эти угрозы не оказались пустыми, нужна улица. Сейчас еще рано прогнозировать, о чем договорятся "Европейская солидарность" и РОК. Хотя важно отметить, что РОК тоже настроен не ждать выборов, а действовать уже сейчас. "Сегодня в приоритете для нас кампания "СтопБеня" - противодействие реваншу Коломойского, который стал главным промоутером геополитического разворота Украины, и кампания "Вагнергейт", призванная добиться честного расследования возможного факта государственной измены в высших эшелонах власти, - говорит один из лидеров РОК, бывший замглавы СБУ и народный депутат прошлого созыва от "Народного фронта" Андрей Левус. - Однако этого мало. Реагирующая тактика может давать именно тактические результаты, но не создает стратегических преимуществ и возможностей для успеха украинского дела. Возложение надежд только на выборы является бесполезным самообманом. Посмотрите на рейтинги, если не верите. Нужны новые инструменты. Наступательные на уровне идей, мировоззрения и практики. Первые из них вскоре презентуем".

Впрочем, насколько массовой окажется поддержка акции "СтопБеня" - большой вопрос. Далеко не очевидно, что широкие массы настолько сильно волнует фигура Коломойского.

Интересы "Справедливости"

Но это еще не вся интрига. В кампании "СтопБеня" у РОК как бы появился политический союзник - депутатское объединение "Справедливость", созданное в июне в результате раскола фракции партии "Голос". В сентябре РОК разработал проект постановления парламента о санкциях против Коломойского, а 4 октября Левус сообщил, что этот проект доработали и внесли в парламент депутаты из "Справедливости".

Лидер "Справедливости" Александра Устинова в тот же день начала пиарить этот проект. Ну и пиарить на нем свое объединение. "Это замечательный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самим начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать санкции против Коломойского. Это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов. Посмотрим, кто этот тест пройдет", - заявила она.

В проекте предлагается ввести санкции не только против самого Коломойского, но и против связанных с ним 39 компаний. В частности, это Никопольский завод ферросплавов, телеканал "1+1", "Международные авиалинии Украины", "ДнепрАзот", "Кривбассвзрывпром", Новотроицкое рудоуправление. Список, конечно, впечатляет. Но еще более поразительно обоснование санкций против Коломойского и его компаний.

В проекте постановления написано, что в деятельности этих физических и юридических лиц "налицо системные признаки торговли энергоресурсами с государством-агрессором и террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", создание препятствий для устойчивого экономического развития путем создания искусственных монополий, продуцирование угроз национальным интересам, национальной безопасности, интересам общества и государства".

Под этим проектом подписались 10 депутатов из объединения "Справедливость". То есть это явно не случайная инициатива. Фактически это политический манифест кампании "СтопБеня". Тем интереснее, что это знамя подняли именно депутаты из "Справедливости".

Злые языки говорят, что это не более, чем игра на публику. Дело в том, что из двух половинок "Голоса" именно "Справедливость" считается более близкой к Банковой. Именно члены "Справедливости" были более склонны поддерживать законопроекты Зеленского и "слуг народа". Стали распространяться слухи, что этих депутатов купила Банковая. И это, конечно, стало работать против "Справедливости", которая очень хочет создать себе имидж антикоррупционной силы. Чтобы создать себе алиби эта половинка "Голоса" и подняла знамя акции "СтопБеня", причем с ведома и согласия Банковой, которая прекрасно знает, что это постановление не будет принято Радой.

Коломойским по Зеленскому

Тем не менее, проект постановления зарегистрирован под №6130, и теперь у него своя жизнь. Если о нем вдруг забудет "Справедливость", это не значит, что о нем забудут другие заинтересованные силы - РОК и "Европейская солидарность".

Вероятность принятия этого проекта "слугами народа" нулевая, особенно ввиду того, что под санкции предлагается подвести любимый канал Зеленского "1+1". Так что этот проект постановления - прежде всего, инструмент для пиара против Зеленского и его партии. Их будут обвинять в том, что они являются соучастниками группировки, которая ведет "бизнес на крови" с Россией и фейковыми республиками. И что именно поэтому Банковая и "слуги народа" отказываются вводить против Коломойского и его компаний какие-либо санкции.

Понятно, что власть будет все эти попытки насмешливо игнорировать. Политтехнологи Банковой сочинят очередной темник для медиа и блогеров и доходчиво разъяснят, что Зеленский уже полностью, на 200%, победил Коломойского, поэтому больше нет никакого смысла тратить время и силы на борьбу с ним, когда вокруг еще столько олигархов. Особенно убедительно и проникновенно это расскажут на "1+1".

Так что далекоидущих перспектив у этой инициативы не просматривается. Если, конечно, у западных партнеров Украины не найдется для Банковой каких-то новых аргументов.

Однако нужно учесть и другой факт: политическая ситуация в стране изменилась, прежние правила игры сломаны Банковой. А новые правила вообще не оставляют парламентской оппозиции никакого влияния. В такой ситуации остается использовать парламент как площадку для агитации против власти и для самопиара.

Тут у патриотической оппозиции не так уж много козырей. Один из них - это именно связь Зеленского с Коломойским. Поэтому антиколомойские инициативы в парламенте наверняка будут использоваться для раскачки в медиа, в соцсетях, на улице не только кампании "СтопБеня", но и акций против всей Зе-власти. В расчете на то, что Зе-власть поможет возбудить народ - своими ошибками, просчетами и провалами.