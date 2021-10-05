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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания

12:46 05.10.2021 |

Политика

 

Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два пленарных заседания.

Соответствующее решение на заседании во вторник поддержали 240 народных депутатов, из них 200 - от фракции "Слуга народа". 16 и 18 голосов "за" дали депутатские группы "За майбутне" и "Довира" соответственно, по три голоса - фракция "Голос" и внефракционные депутаты.

В то же время 10 нардепов от "Голоса", один от "Довиры", шесть от "Слуги народа", 18 от "Батькивщины", 24 от "Оппозиционной платформы - За жизнь", все 27 нардепов от "Европейской солидарности" и девять внефракционных парламентариев проголосовали против такого решения.

Как объяснил в ходе рассмотрения этого вопроса первый заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, это связано с отказом Разумкова ставить на голосование согласительного совета в понедельник предложения по повестке дня пленарных заседаниях 5-8 октября.

"Считаем, что такими действиями председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельную повестку дня пленарных заседаний, что является грубым нарушением Регламента Верховной Рады. Депутатская фракция политической партии "Слуга народа", депутатские группы "За майбутне" и "Довира"... вносят предложение об отстранении председателя Верховной Рады от введения пленарных заседаний на два пленарных дня", - пояснил Корниенко.

Сам Разумков заявил о конфликте интересов и поручил вести пленарное заседание при рассмотрении данного вопроса первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

"Два года в этом зале мы работали так, чтобы все-таки закон был один для всех. Можно двигаться двумя путями: идти по закону или по политической целесообразности. Я сегодня вижу, что происходит в зале. И если есть желание идти по второму (пути - ИФ), чем по закону - это право народных депутатов. Я никого не буду убеждать, все в этом зале взрослые, умные люди", - сказал Разумков.

"Если есть желание сменить главу Верховной Рады, я сказал, что задерживать этот процесс не буду. Как только поступило заявление, мы выдали подписные листы, вчера получили заявление о запуске процедуры, сразу же, согласно Регламенту, оно была запущено. Н думаю, что не всех это устраивает. Нужно быстро. Хорошо, вы можете делать все, что хотите, в этом зале", - добавил он.

При этом Разумков подчеркнул, что должность не имеет для него значения: "Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году".

Как сообщалось, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве председателя Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова в должности спикера "внутрифракционным".

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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