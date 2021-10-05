Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным

Юрий Вишневский / Деловая столица

Трехдневное заседание "слуг народа" в отеле "Риксос" в Трускавце зафиксировало несколько важных поворотов в политике Банковой. Причем не только во внутренней, но и во внешней.

Прежде всего стоит подчеркнуть, что главной задачей заседания было "в закрытом режиме" сцементировать фракцию. И эта задача в общем-то выполнена. Правда, для этого Владимиру Зеленскому пришлось самому приехать в Трускавец и лично убеждать тех своих депутатов, которые склонны ориентироваться, скажем, на Игоря Коломойского или Рината Ахметова. Конечно, это не означает, что Коломойский и Ахметов лишились возможности лоббировать свои бизнес-интересы через некоторых "слуг народа". Но по принципиальным для Зеленского политическим вопросам фракция будет единодушно голосовать так, как скажет Банковая.

Проверочным экспериментом станет голосование за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Сам Разумков считает, что на текущей пленарной неделе (5-8 октября) это невозможно по регламенту. "Я видел в средствах массовой информации о том, что голосование может состояться во вторник-среду, - сказал Разумков, открывая согласительный совет парламента 4 октября. - Я хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. И процедуры, в том числе и отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по регламенту, согласно 76-й, 77-й статьи, иного не будет. Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон".

Допустим, во вторник 150 депутатов внесут предложение об отзыве спикера. Согласно ст. 76 регламента, решение о включении этого вопроса в повестку дня принимается Радой на следующий день, то есть в среду. Одновременно Рада должна поручить Счетной палате провести финансовую проверку исполнения сметы парламента в текущем году. Спикер должен подготовить отчет о своей работе и об исполнении сметы парламента. "Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании", говорится далее в ст. 76. Очевидно, что Разумков не будет спешить с подготовкой отчета. Но даже если он раздаст его в четверг или пятницу, рассмотрение этого вопроса придется назначить на следующую пленарную неделю (19-22 октября). И Разумков, кстати, сможет использовать это шоу для собственного пиара. В ст. 77 регламента говорится, что перед рассмотрением вопроса об отставке спикера Рада должна дать ему выступить с отчетом.

Конечно, это не исключает экстремальных сценариев типа внеочередного заседания Рады где-нибудь вне стен парламента в отсутствие Разумкова. Не случайно Зеленский на брифинге в Трускавце заявил, что "регламент - это то слово, которое полностью может сделать похороны с украинской экономикой". То есть ради высших целей регламент будет нарушаться, тут сомнений быть не может. Вопрос в том, будет ли это делаться прямо сейчас для немедленной отставки Разумкова или же спикеру дадут еще несколько дней поиграться в соблюдение регламента.

При голосовании по вопросу об отставке будет показательно, наберется ли за это 226 голосов "слуг народа" или же правящей фракции придется прибегать к услугам групп "За майбутнє" и "Довіра". В зависимости от этого можно будет оценивать успехи Зеленского в цементации фракции: 100%, или 90%, или только 80%.

Возвращение Милованова

Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Фактически он был там фигурой на одном уровне с главой партии Александром Корниенко и главой фракции Давидом Арахамией.

Напомним, что Зеленский уже собирал "слуг народа" в трускавецком отеле "Риксос" с 29 июля по 4 августа 2019 г. - через неделю после парламентских выборов, на которых "слуги" получили более 50% мандатов. Учебной программой тех сборов заведовал именно Милованов. Наверное, в качестве платы за успешное обучение "слуги" назначили Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Правда, он просидел в этом кресле лишь полгода (с 29 августа 2019 г. по 4 марта 2020 г.), после чего оказался в опале. Однако затем Банковая вернула его в свою кадровую обойму, о чем свидетельствовало назначение его внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака 22 ноября 2020 г.

И вот теперь волна опять поднимает его вверх. В Трускавце-2 он тоже, как и два года назад, заведовал программой тренинга. На этот раз "слуги народа" должны были подготовить предложения на тему "Программа трансформации Украины 2030. Стратегические приоритеты". Под вечер в пятницу Милованов провел презентацию программы; некоторые слайды обнародовала "слуга народа" Марьяна Безуглая, например: "Какова наша общая цель. В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой". Все наблюдатели сразу сделали два логичных вывода: во-первых, деоккупация Донбасса откладывается до 2030 г., во-вторых, до того же времени Зеленский собирается сидеть в кресле президента.

После презентации Милованов разбил "слуг" на группы по направлениям. Утром в субботу группы готовили предложения к программе (каждая по своему направлению). А затем вечером они все это вместе с Миловановым презентовали Зеленскому.

Фактически Милованов продемонстрировал Банковой готовность генерировать экономические и политические обоснования чего угодно, что захочется Зеленскому и Ермаку. Образно говоря, захочется рыночных цен на газ - будет тут же обосновано, почем они должны быть рыночные, захочется регулируемых или фиксированных - это тоже сразу получит не менее убедительное обоснование.

Разные источники говорят, что Милованов может вскоре получить пост в правительстве или же возглавить Нацбанк. Но уже сейчас его можно считать главным идеологом Банковой. Не в смысле генерации идей, а именно в смысле генерации идеологических обоснований для пожеланий Ермака и Зеленского.

Признание о "вагнеровцах"

Также весьма интересно новое признание Зеленского о его роли в срыве прошлым летом украинской спецоперации по поимке боевиков российской частной военной компании Вагнера, которые воевали против нас на Донбассе. Напомним, что по плану спецоперации самолет с 33 "вагнеровцами" должен был вылететь из Минска в Стамбул, но 29 июля 2020 г. "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси силовиками Александра Лукашенко.

24 июня 2021 г. в длинном интервью программе "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" Зеленский рассказал, когда он последний раз общался с Лукашенко по телефону. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей, - признался он. - Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и это была моя последняя с ним беседа".

Нетрудно вычислить, когда была эта беседа. На официальном сайте президента Украины есть сообщение от 5 августа 2020 г. о телефонном разговоре Зеленского и Лукашенко: "Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, принадлежащей к частной военной компании Вагнера".

Но вот теперь 2 октября на брифинге в Трускавце Зеленский подкорректировал свои показания. Он сообщил, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с Лукашенко по телефону, когда наемники на автобусах заехали на территорию Беларуси.

"Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко, это правда, по телефону, когда эти люди заехали, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси, - рассказал Зеленский "Прямому" каналу. - Так вот, когда они заехали, мы понимали прекрасно насчет дел этих людей, боевиков, эта информация давно есть в государстве, у меня был разговор с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И я ему сказал: там у вас боевики, у нас есть информация, они... Ну, какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал: да, мы изучим этот вопрос, обязательно, вы же знаете, как мы дружим, как дружат наши государства, мы сделаем все возможное. И все. И после этого все".

Известно, что международная журналистская группа Bellingcat провела собственное расследование дела "вагнеровцев". "Мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября", - заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Можно предположить, что там не раз будет упомянут Ермак. И именно поэтому, чтобы отвести подозрения от Ермака, Зеленский сейчас переключает внимание на свою собственную роль в этой истории.

Эти признания для новой атаки на Зеленского уже использует Петр Порошенко. "Во время собрания в Трускавце господин Зеленский признался еще в одном преступлении. Что он лично передал господину Лукашенко информацию, раскрыл операцию о "вагнеровцах"... Скажите, пожалуйста, а кто дальше вам будет передавать... разведывательную информацию, которая в результате или непрофессионализма, или некомпетентности завтра может оказаться в руках Путина, с которым он стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины", - заявил Порошенко на согласительном совете парламента 4 октября.

"Неожиданный результат" с Путиным

Что касается стремления срочно встретиться с Путиным, то в этом Зеленский тоже признался на брифинге в Трускавце. "Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, это может принести неожиданный результат, - заявил он. - Я в любом случае считаю, что там будет результат, ибо должен быть. Ибо российскому народу он тоже нужен".

Впрочем, затем он упомянул и о возможности встречи в Нормандском формате. "Я готов к встрече в Нормандском формате, я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Ибо я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе трагедии на Донбассе и вопросе Крыма", - заявил он.

Тут принципиально важны два момента. Во-первых, что Зеленский пытается крепко связать друг с другом вопросы Донбасса и Крыма. И во-вторых, что он уже ставит на первое место переговоры с Путиным тет-а-тет, а не саммит в Нормандском формате.

Перспективы встречи лидеров четырех стран (Украины, России, Германии и Франции) тают с каждым днем, по мере приближения формирования нового правительства Германии. В такой ситуации желание Зеленского встретиться с Путиным для обсуждения одновременно Донбасса и Крыма вызывает подозрения, что Банковая хочет пойти с Кремлем на какой-то большой обмен. Который в итоге окажется для Украины двойным обманом.

Слова Зеленского о том, что, дескать, "окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет", - это ведь перепев старой песни о "хорошем царе и плохих боярах". Зеленский надеется на встречу с хорошим царем, лишь бы плохие бояре не помешали. Это заведомо проигрышная позиция, и тем важнее выглядит тот факт, что Зеленский в Трускавце постарался максимально сцементировать фракцию "слуг народа". После назначения нового спикера Рада превратится в филиал Банковой, который будет вручную управляться Зеленским. Скорее всего, такой филиал будет участвовать в решении не только внутриполитических задач.