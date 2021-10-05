Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным

23:37 04.10.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Трехдневное заседание "слуг народа" в отеле "Риксос" в Трускавце зафиксировало несколько важных поворотов в политике Банковой. Причем не только во внутренней, но и во внешней.

Прежде всего стоит подчеркнуть, что главной задачей заседания было "в закрытом режиме" сцементировать фракцию. И эта задача в общем-то выполнена. Правда, для этого Владимиру Зеленскому пришлось самому приехать в Трускавец и лично убеждать тех своих депутатов, которые склонны ориентироваться, скажем, на Игоря Коломойского или Рината Ахметова. Конечно, это не означает, что Коломойский и Ахметов лишились возможности лоббировать свои бизнес-интересы через некоторых "слуг народа". Но по принципиальным для Зеленского политическим вопросам фракция будет единодушно голосовать так, как скажет Банковая.

Проверочным экспериментом станет голосование за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Сам Разумков считает, что на текущей пленарной неделе (5-8 октября) это невозможно по регламенту. "Я видел в средствах массовой информации о том, что голосование может состояться во вторник-среду, - сказал Разумков, открывая согласительный совет парламента 4 октября. - Я хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. И процедуры, в том числе и отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по регламенту, согласно 76-й, 77-й статьи, иного не будет. Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон".

Допустим, во вторник 150 депутатов внесут предложение об отзыве спикера. Согласно ст. 76 регламента, решение о включении этого вопроса в повестку дня принимается Радой на следующий день, то есть в среду. Одновременно Рада должна поручить Счетной палате провести финансовую проверку исполнения сметы парламента в текущем году. Спикер должен подготовить отчет о своей работе и об исполнении сметы парламента. "Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании", говорится далее в ст. 76. Очевидно, что Разумков не будет спешить с подготовкой отчета. Но даже если он раздаст его в четверг или пятницу, рассмотрение этого вопроса придется назначить на следующую пленарную неделю (19-22 октября). И Разумков, кстати, сможет использовать это шоу для собственного пиара. В ст. 77 регламента говорится, что перед рассмотрением вопроса об отставке спикера Рада должна дать ему выступить с отчетом.

Конечно, это не исключает экстремальных сценариев типа внеочередного заседания Рады где-нибудь вне стен парламента в отсутствие Разумкова. Не случайно Зеленский на брифинге в Трускавце заявил, что "регламент - это то слово, которое полностью может сделать похороны с украинской экономикой". То есть ради высших целей регламент будет нарушаться, тут сомнений быть не может. Вопрос в том, будет ли это делаться прямо сейчас для немедленной отставки Разумкова или же спикеру дадут еще несколько дней поиграться в соблюдение регламента.

При голосовании по вопросу об отставке будет показательно, наберется ли за это 226 голосов "слуг народа" или же правящей фракции придется прибегать к услугам групп "За майбутнє" и "Довіра". В зависимости от этого можно будет оценивать успехи Зеленского в цементации фракции: 100%, или 90%, или только 80%.

Возвращение Милованова

Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Фактически он был там фигурой на одном уровне с главой партии Александром Корниенко и главой фракции Давидом Арахамией.

Напомним, что Зеленский уже собирал "слуг народа" в трускавецком отеле "Риксос" с 29 июля по 4 августа 2019 г. - через неделю после парламентских выборов, на которых "слуги" получили более 50% мандатов. Учебной программой тех сборов заведовал именно Милованов. Наверное, в качестве платы за успешное обучение "слуги" назначили Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Правда, он просидел в этом кресле лишь полгода (с 29 августа 2019 г. по 4 марта 2020 г.), после чего оказался в опале. Однако затем Банковая вернула его в свою кадровую обойму, о чем свидетельствовало назначение его внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака 22 ноября 2020 г.

И вот теперь волна опять поднимает его вверх. В Трускавце-2 он тоже, как и два года назад, заведовал программой тренинга. На этот раз "слуги народа" должны были подготовить предложения на тему "Программа трансформации Украины 2030. Стратегические приоритеты". Под вечер в пятницу Милованов провел презентацию программы; некоторые слайды обнародовала "слуга народа" Марьяна Безуглая, например: "Какова наша общая цель. В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой". Все наблюдатели сразу сделали два логичных вывода: во-первых, деоккупация Донбасса откладывается до 2030 г., во-вторых, до того же времени Зеленский собирается сидеть в кресле президента.

После презентации Милованов разбил "слуг" на группы по направлениям. Утром в субботу группы готовили предложения к программе (каждая по своему направлению). А затем вечером они все это вместе с Миловановым презентовали Зеленскому.

Фактически Милованов продемонстрировал Банковой готовность генерировать экономические и политические обоснования чего угодно, что захочется Зеленскому и Ермаку. Образно говоря, захочется рыночных цен на газ - будет тут же обосновано, почем они должны быть рыночные, захочется регулируемых или фиксированных - это тоже сразу получит не менее убедительное обоснование.

Разные источники говорят, что Милованов может вскоре получить пост в правительстве или же возглавить Нацбанк. Но уже сейчас его можно считать главным идеологом Банковой. Не в смысле генерации идей, а именно в смысле генерации идеологических обоснований для пожеланий Ермака и Зеленского.

Признание о "вагнеровцах"

Также весьма интересно новое признание Зеленского о его роли в срыве прошлым летом украинской спецоперации по поимке боевиков российской частной военной компании Вагнера, которые воевали против нас на Донбассе. Напомним, что по плану спецоперации самолет с 33 "вагнеровцами" должен был вылететь из Минска в Стамбул, но 29 июля 2020 г. "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси силовиками Александра Лукашенко.

24 июня 2021 г. в длинном интервью программе "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" Зеленский рассказал, когда он последний раз общался с Лукашенко по телефону. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей, - признался он. - Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и это была моя последняя с ним беседа".

Нетрудно вычислить, когда была эта беседа. На официальном сайте президента Украины есть сообщение от 5 августа 2020 г. о телефонном разговоре Зеленского и Лукашенко: "Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, принадлежащей к частной военной компании Вагнера".

Но вот теперь 2 октября на брифинге в Трускавце Зеленский подкорректировал свои показания. Он сообщил, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с Лукашенко по телефону, когда наемники на автобусах заехали на территорию Беларуси.

"Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко, это правда, по телефону, когда эти люди заехали, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси, - рассказал Зеленский "Прямому" каналу. - Так вот, когда они заехали, мы понимали прекрасно насчет дел этих людей, боевиков, эта информация давно есть в государстве, у меня был разговор с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И я ему сказал: там у вас боевики, у нас есть информация, они... Ну, какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал: да, мы изучим этот вопрос, обязательно, вы же знаете, как мы дружим, как дружат наши государства, мы сделаем все возможное. И все. И после этого все".

Известно, что международная журналистская группа Bellingcat провела собственное расследование дела "вагнеровцев". "Мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября", - заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Можно предположить, что там не раз будет упомянут Ермак. И именно поэтому, чтобы отвести подозрения от Ермака, Зеленский сейчас переключает внимание на свою собственную роль в этой истории.

Эти признания для новой атаки на Зеленского уже использует Петр Порошенко. "Во время собрания в Трускавце господин Зеленский признался еще в одном преступлении. Что он лично передал господину Лукашенко информацию, раскрыл операцию о "вагнеровцах"... Скажите, пожалуйста, а кто дальше вам будет передавать... разведывательную информацию, которая в результате или непрофессионализма, или некомпетентности завтра может оказаться в руках Путина, с которым он стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины", - заявил Порошенко на согласительном совете парламента 4 октября.

"Неожиданный результат" с Путиным

Что касается стремления срочно встретиться с Путиным, то в этом Зеленский тоже признался на брифинге в Трускавце. "Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, это может принести неожиданный результат, - заявил он. - Я в любом случае считаю, что там будет результат, ибо должен быть. Ибо российскому народу он тоже нужен".

Впрочем, затем он упомянул и о возможности встречи в Нормандском формате. "Я готов к встрече в Нормандском формате, я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Ибо я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе трагедии на Донбассе и вопросе Крыма", - заявил он.

Тут принципиально важны два момента. Во-первых, что Зеленский пытается крепко связать друг с другом вопросы Донбасса и Крыма. И во-вторых, что он уже ставит на первое место переговоры с Путиным тет-а-тет, а не саммит в Нормандском формате.

Перспективы встречи лидеров четырех стран (Украины, России, Германии и Франции) тают с каждым днем, по мере приближения формирования нового правительства Германии. В такой ситуации желание Зеленского встретиться с Путиным для обсуждения одновременно Донбасса и Крыма вызывает подозрения, что Банковая хочет пойти с Кремлем на какой-то большой обмен. Который в итоге окажется для Украины двойным обманом.

Слова Зеленского о том, что, дескать, "окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет", - это ведь перепев старой песни о "хорошем царе и плохих боярах". Зеленский надеется на встречу с хорошим царем, лишь бы плохие бояре не помешали. Это заведомо проигрышная позиция, и тем важнее выглядит тот факт, что Зеленский в Трускавце постарался максимально сцементировать фракцию "слуг народа". После назначения нового спикера Рада превратится в филиал Банковой, который будет вручную управляться Зеленским. Скорее всего, такой филиал будет участвовать в решении не только внутриполитических задач.
 

ПО РУБРИКАМ

04.10 НБУ дал добро на сильное укрепление гривны

04.10 Банкиры расходятся во мнениях относительно прогноза курса гривни к концу года – опрос

04.10 Депозитные ставки для физлиц 04.10.21

04.10 Доллар дешевеет к евро 4 октября на неопределенности с политикой ФРС

04.10 МВФ призвал к усилению регулирования криптовалют

04.10 С начала 2021 года население продало валюты на 18 911,4 млн долларов и купило на 17 132,4 млн долларов

04.10 Справочный курс гривны 4 октября повышен на 1,31 коп до 26,5902 грн/$1

04.10 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.10.21

04.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.10.21

04.10 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.10.2021

04.10 Азиатские биржи закрыли торги 4 октября в основном снижением

04.10 Золото слабо дорожает 4 октября на данных о расходах населения США

04.10 Биржи США 1 октября закрылись уверенным ростом

01.10 Объем торгов на межбанке 1 октября составил $121 млн, что стало минимальным значением уходящей недели

01.10 IBOX оштрафовали на 10 миллионов – не проверяли клиентов банка

• дальше…

04.10 США призывают обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение - Госдеп

04.10 Британия планирует полностью перейти на «зеленую» электроэнергию к 2035 году

04.10 Греция возмутилась реакцией Турции на ее соглашение с Францией

04.10 КНДР восстановила связь с Южной Кореей по военной линии

04.10 Пентагон заказал строительство еще шести катеров Mark VI для Украины за $85 миллионов

04.10 Венесуэльская валюта после деноминации лишилась шести нулей

04.10 Выборы в Грузии: оппозиция готовится к борьбе за города, Саакашвили остается в тюрьме

01.10 Бывший президент Грузии Саакашвили задержан, сообщил премьер страны

01.10 Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов

01.10 Польша продлила чрезвычайное положение на границе с Беларусью на два месяца

01.10 «Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину

30.09 Власти США и Европы решили совместно поднимать полупроводниковую отрасль и противостоять Китаю

30.09 Саркози признали виновным в махинациях с финансированием избирательной кампании

30.09 Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

29.09 Украина и Турция договорились о строительстве учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

• дальше…

29.09 Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

29.09 Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

28.09 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

21.09 Украина переходит на «желтый» уровень по COVID-19 с 23 сентября - премьер

20.09 Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

20.09 Кабмин продлил карантин до конца года

16.09 Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»

15.09 Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета

14.09 Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

14.09 В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ

13.09 Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав

• дальше…

04.10 Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным

04.10 Виталий Портников: Это начало конца популистского проекта

04.10 Пентагон заказал строительство еще шести катеров Mark VI для Украины за $85 миллионов

04.10 Приветы из Трускавца: Какие планы у Зеленского на Разумкова и Путина

04.10 Позитив недели. Залужный разрешил вести ответный огонь по оккупантам на Донбассе

04.10 В ОРЛО стали массово жаловаться, что к больным с подозрением на заражение коронавирусом перестали выезжать «скорые»

04.10 Аферистичный прагматизм Михо

04.10 Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину

01.10 На пути к культу личности. Почему Разумкова увольняет Арахамия, а не Зеленский

01.10 Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю

01.10 Сажать за крупную контрабанду: Почему закон блокируется

01.10 Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда

01.10 Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление

01.10 Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев

30.09 В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина – докладчик-аудитор ЕС

• дальше…

04.10 PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой

01.10 Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60

30.09 Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц

30.09 Amazon представила большой смарт-дисплей Echo Show 15, который станет центром умного дома

30.09 ABB разработала самую быструю зарядную станцию для электромобилей

30.09 Власти США и Европы решили совместно поднимать полупроводниковую отрасль и противостоять Китаю

30.09 Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,8 секунды

30.09 AMD намерена к 2025 году в 30 раз увеличить энергоэффективность своих процессоров

30.09 Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

29.09 Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США

29.09 К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства

29.09 Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве

29.09 Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games

29.09 Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий

29.09 Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно