Виталий Портников: Это начало конца популистского проекта

Виталий Портников / Espreso.tv



Я совершенно не удивлен тому, что имя Владимира Зеленского оказалось в компании самых одиозных коррупционеров современного мира и сейчас мировые медиа будут говорить об офшорных сделках главы Украинского государства и его ближайших соратников наряду с разоблачениями офшорных сделок ближайшего окружения президента России Владимира Путина или семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Было совершенно очевидно, что люди, которые десятилетиями были встроены в олигархическую коррупционную систему Украины - пусть даже в роли ее сатирической обслуги - действуют по правилам этой системы. Тем более, что об офшорах Зеленского, о тех самых 40 миллионах Коломойского говорили еще до избрания популярного телевизионного комика президентом Украины. Об этом говорил даже конкурент Зеленского Петр Порошенко на тех самых дебатах - и Зеленский, хоть и не ответил, но напомнил, что все телеканалы в Украине принадлежат олигархам. Не мы такие - жизнь такая. Инфантильный избиратель Зеленского предпочел этого не услышать. А теперь просто появились доказательства, которые уже невозможно будет проигнорировать.

И да, это начало краха. Который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене. И который будет постоянно подпитываться новыми фактами, призванными убедить избирателя, что царь не настоящий, что он - такой же как все, и даже хуже. И в этой ситуации можно будет принимать любые законы, которые помогут Зеленскому сохранить и упрочить власть.

Все равно все эти законы потом отменят. И не сомневайтесь даже. Вопрос теперь вовсе не в том, как Зеленскому удержать власть. Вопрос в том, какой будет Украина после Зеленского. Что станется с ее институциями, с ее территорией, с ее социальной сферой, с ее экономикой. И я не удивлюсь, если новой власти придется восстанавливать все буквально с ноля - мы это уже проходили после краха другого олигархического режима из офшоров.

Одно меня удивляет, только это я хочу понять: на что рассчитывал сам Зеленский, когда на все это решался и знал, что в его шкафу живут одни скелеты? Зачем он решил одним своим решением уничтожить все, чего добивался долгие годы? Было ли его решение идти в политику результатом олигархического давления или собственного недомыслия?