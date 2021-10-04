Приветы из Трускавца: Какие планы у Зеленского на Разумкова и Путина

Юрий Васильченко / Depo.ua

Президент Зеленский на партийном собрании в Трускавце рассказал, в каком формате планирует встречу с Путиным и прокомментировал перспективы Тищенко, Трухина и Разумкова. Из этих комментариев можно сделать вывод, что первые два - свои, и поэтому, несмотря на скандалы, остаются, а Разумков стал не лоялен и поэтому покидает команду.

Сегодня "слуги" запускают процедуру отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Под инициативой относительно этого монобольшевики собрали более 150 подписей. Прошелся по спикеру и Владимир Зеленский. По его словам, партия "Слуга народа" имеет к Разумкову миллион вопросов. Они касаются его не как спикера парламента, а как человека, который делегирован командой. "Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто. Несмотря на открытые разговоры, есть и закрытый формат различных разговоров с ним. Мы понимаем, что он хочет быть не просто субъектом и сторонится уже своих однопартийцев. Он видит свою личную политическую жизнь. Это его выбор. Рабства нет, я всегда всем это повторяю", - сказал президент.

Он также напомнил, что Разумков тормозил принятие партийных законопроектов, не поддерживал некоторые решения СНБО, такие как санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также выдавал подписные листы для сбора подписей для инициирования импичмента президента по требованию одной из фракций. О последнем эпизоде стало известно в феврале, подписные листы выдавались ОПЗЖ. Формальным поводом для сбора подписей стало блокирование телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK.

Со значительной долей вероятности можно утверждать, что Разумков свое кресло утратит. Однако здесь есть три важных момента. Первый: это внутренний конфликт в пропрезидентской фракции и снять спикера, поставленного "слугами", должны сами "слуги". Без посторонних голосов. Для этого людей у них хватает, но удастся ли мобилизовать всех?

Второй момент: процедура отзыва председателя ВР предусматривает его отчет в виде выступления до 30 минут и ответов на вопросы коллег. Причем и тех, кто выступает за отставку, и тех, кто ее не поддерживает. Не трудно представить, что прощальное выступление Разумкова будет изобиловать жесткой критикой в адрес Зеленского и его Офиса. А вся процедура превратится в публичную ссору.

Третий момент: будут ли выдавливать Разумкова из политики после отставки. То есть, попытаются ли после потери должности спикера отобрать у него мандат. Учитывая серьезный конфликт между председателем ВР и его уже бывшими соратниками, Разумкову могут устроить показательную политическую казнь.

Тищенко и Трухин. Хотя и проблемные, но свои

А вот те, кто не выпендривается, в монобольшинстве остаются своими, даже если приносят этой фракции немало хлопот. Доказательством является история с нардепом Александром Трухиным, которого заподозрили в совершении ДТП в нетрезвом состоянии. Зеленский заявил, что знает об этом происшествии, но без деталей. "Ну, попал человек в ДТП. Если там что-то страшное произошло, я просто не знаю ... Там никто не погиб, слава Богу, все живы", отметил он. При этом добавил, что если бы там что-то произошло эдакое, то "человека уже бы не было". Здесь почему-то вспомнилось обещание Зеленского отобрать мандат у нардепа Иванисова. Того из фракции исключили, но он и дальше голосует со "слугами" и контактирует с ними.

Похожий ответ был и о Николае Тищенко. Мол, партия решила, что нарушение этим нардепом карантина не тянет на исключение из рядов. А в Трускавце президент сфотографировался с Тищенко, и тот выложил фото с сообщением: "Господин президент! Горжусь, что работаю в Вашей команде. Верю в Ваш курс, поддерживаю и проявляю максимальную эффективность, как Вы того и требуете. Готов и дальше работать на благо Украины и сшивать страну. Впереди еще много совместных побед". Кто-то увидел в этой заметке подхалимство. Но в действительности "бультерьер президента" четко показал: внутренняя ситуация в Зе-команде такая, что лучше демонстрировать полную лояльность. И тогда почти все сходит с рук.

Наглость как дипломатия и встреча с Путиным без адженды

Зеленский считает, что международная политика Украины является наглой. "Без сильной международной политики, без такой" наглости "никто не увидит шагов Украины вперед", - заверил он. Но в чем наглость? В том, что Зеленский сравнил ООН с супергероем на пенсии? Так кто только уже не распекал ту ООН. Или в том, что западные партнеры требуют от Киева реальных реформ судов, антимонопольной политики, борьбы с коррупцией, а в ответ демонстрируют закон об олигархах? Принятый парламентом до получения заключения Венецианской комиссии и с нарушением процедуры, на чем настаивает пока еще спикер Разумков.

Зеленский и члены его команды часто говорят о субъектности Украины, мол, раньше она была выражена не так ярко. Однако на фоне завершения достройки "Северного потока-2" и последнего по времени подписания Будапештом соглашения с Москвой о поставках газа эта субъектность выглядит как-то неубедительно.

Рассказал Зеленский и о намерениях встретиться с Путиным тет-а-тет. "Мне, действительно, понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Я думаю, что окружение президента РФ не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, так как эта встреча может принести неожиданный результат", - сказал Зеленский. И добавил, что не нужно сосредотачиваться на конкретной адженде, (а смотреть) как пойдет встреча. "Я в любом случае считаю, что там будет результат. Должен быть. Потому что российскому народу он тоже нужен", - подчеркнул он.

Ранее, напомним, у Зеленского называли условие, при котором тот встретится с Путиным - украинская сторона требует обсуждения вопроса оккупированных территорий. Звучит логично. Из сказанного же вчера нашим президентом не совсем понятно, о чем конкретно он собирается разговаривать наедине с президентом страны-агрессора. Опять "посмотреть в глаза", "сойтись где-то посередине", или речь идет об определенном победном для Украины плане?