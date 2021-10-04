Позитив недели. Залужный разрешил вести ответный огонь по оккупантам на Донбассе

Кроме того: первый планер Ан-178 для ВСУ готов на 80%, наши военные учились отбивать агрессию РФ в Приазовье, а для нужд ВМС на воду спустили восьмой катер проекта "Гюрза".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством. Командиры на месте могут сами принимать это решение - в зависимости от ситуации. Об этом сообщили военные журналисты и блогеры, которые 28 сентября встретились с Залужным.

Как известно, условный запрет открывать огонь ввел в 2019 году Владимир Зеленский. Хотя письменного запрета не было, но процедуру разрешения на открытие огня так усложнили, что сделали ее слишком тяжелой для исполнения, отмечает depo.ua. Потому слова Залужного патриотическая общественность восприняла очень позитивно. Правда, самого документа пока никто не видел.

Кроме того, общаясь с журналистами, главком ВСУ рассказал об уменьшении бюрократического документооборота в армии, проверяющим, которые будут злоупотреблять своими должностными обязанностями и слишком придирчиво проверять бойцов на передовой, можно "набить морду".

"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой катер проекта "Гюрза"

30 сентября на территории ЧАО "Кузница на Рыбальском" прошла церемония спуска на воду восьмого малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 ("Гюрза-М"), построенного по заказу Военно-морских сил Украины.

Как отметили в пресс-службе ВМСУ, теперь катер ожидает проведения государственных испытаний, после успешной сдачи которых он будет включен в состав нашего флота.

Первые катера проекта 58155 были заложены еще в октябре 2012 г., но их спуск на воду состоялся только в 2015 году. В 2016-м были заложены еще четыре таких катера, на воду их спустили в 2017-м. Седьмой МБАК начали строить 2018 г. со спуском на воду в апреле 2019 г. По состоянию на сентябрь прошлого года все ранее построенные бронированные катера (P174 "Аккерман", P175 "Бердянск", P176 "Никополь", P177 "Кременчуг", P178 "Лубны", P179 "Вышгород" и P180 "Костополь") вошли в состав ВМСУ.

Восьмой катер заложили в 2019 г. и по предварительным планам должны были строить четыре месяца, после чего спустить на воду и отправить на испытания. Однако его строительство было заморожено и возобновилось лишь в июле текущего года.

Половина украинских танков уже модернизирована

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. При этом он добавил, что "необходимо нам и танки менять, и вертолеты".

В качестве примера главком привел вертолеты Ми-8МСБ, отметив, что "от этого вертолета с советских времен остался только один фюзеляж, все остальные изготовляется на территории Украины".

По словам Залужного, в 50% модернизированных танков с советских времен остался только корпус. При этом он подчеркнул, что обновление вооружения будет происходить по мере того, как у государства появятся на это средства, но уже сейчас "работа идет".

Планер первого Ан-178 для Минобороны готов на 80%

На ГП "Антонов" идет сборка планера для первого из трех самолетов Ан-178 по заказу Министерства обороны Украины. Специалисты оценивают его готовность 80%.

Как сообщают в "Укроборонпроме", идет к завершению стыковки крыла с его механизацией, в частности предкрылками и закрылками, а также установлен киль. На следующей неделе планируют монтаж стабилизатора. Внутри самолета продолжается установка элементов электромонтажа и бортового радиоэлектронного оборудования.

В то же время в цехах "Антонова" работают над составлением рампы и створок грузового люка, изготавливают детали и агрегаты системы штурвального управления, гидросистемы, шасси и тому подобное. Авиастроители работают в плотном графике, чтобы завершить построение в I квартале 2022 года.

Продолжается работа и с фюзеляжем для второго Ан-178 с этого заказа. В стапеле окончательной сборки уже размещен хвостовой отсек и отсек силового пола. Также происходит монтаж панелей среднего отсека, изготовление центроплана и носовой части.

У этих самолетов не будет ни одного агрегата, изготовленного в Российской Федерации, что является примером эффективного импортозамещения.

Наши и британские военные тренировались отбивать агрессию России в Приазовье

Украинские и британские военные разработали формат совместных действий на случай, если РФ решится высадить десант в Азовском море. В рамках активной фазы стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021" украинско-британское подразделение провело контрнаступальные действия против условного противника, высадившего десант на украинском побережье Азовского моря.

Как сообщает Defense Express, сначала пара бомбардировщиков Су-24М Воздушных Сил Украины нанесла бомбовый удар по вражескому командно-наблюдательному пункту, чтобы нарушить управление войсками условного противника. Чтобы уничтожить передовую позицию врага, командир многонациональной батальонной тактической группы принял решение провести маневр "охват с флангов" с применением танкового подразделения, вооруженного Т-80. Далее украинские морпехи на БТР-80 и британские стрелки на бронемашинах "Казак-2М" прорвали передний край обороны противника и продолжили движение в глубину его боевых порядков.

При этом звено вертолетов Ми-8 армейской авиации нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами по морскому десанту, который шел на помощь основным силам условного противника. В итоге совместное подразделение успешно выполнило поставленную учебно-боевую задачу.