В ОРЛО стали массово жаловаться, что к больным с подозрением на заражение коронавирусом перестали выезжать «скорые»

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



Всю прошлую неделю жители захваченной Россией части украинских Донетчины и Луганщины обсуждали преимущественно тему катастрофической ситуации в оккупации с новой волной пандемии коронавируса. Уже в понедельник, 27 сентября, по соцсетям мгновенно разлетелись фото и видео очередей "скорых" с больными COVID-19 возле Центральной городской клинической больницы №3 Донецка, которых просто не успевали оформлять. Причем тяжелых пациентов туда свозили не только со всего Донецка, но и из Енакиево, Горловки, Макеевки и других окрестных населенных пунктов.

"Дефицит аппаратов ИВЛ, лекарств, всего. Медперсонал, особенно медсестры, просто валятся с ног, они и колют, и ставят капельницы, и кормят, и все это за нищенскую смехотворную зарплату. Пациенты обвиняют непосредственное руководство больниц. А что могут сделать главные врачи: купить аппараты вентиляции легких или построить новый корпус для коронавирусных за свой счет?", - стал задавать риторические вопросы один популярный в ОРДО Telegram-канал. Другой же местный паблик написал буквально следующее: "Отделения не готовы работать с коронавирусными больными. Персонал не имеет спецодежды. Люди умирают, а их некому отвезти в морг".

Тем временем в соцсетях в ОРЛО стали массово жаловаться, что к больным с подозрением на заражение коронавирусом "скорые" попросту перестали выезжать, потому что вести их некуда - все больницы забиты. А если кого-то и берут на госпитализацию, то лишь со своей раскладушкой в коридоре. Но только не пожилых людей - их сразу же отправляют лечиться самим дома, проще говоря, тихо умирать.

На этом фоне российские оккупационные администрации и в Донецке, и в Луганске продолжили манипулировать официальной COVID-статистикой. Например, в "минздраве ЛНР" в один из последних дней вообще дошли до абсурда, показав в графе новых заражений ноль, зато количество суточной смертности от коронавируса - 35 человек. Впрочем, ни у Пушилина, ни у Пасечника все же не стали скрывать того факта, что ситуация с осенней волной пандемии действительно крайне тяжелая, посему стали в экстренном порядке перепрофилировать все роддомы и родильные отделения "под госпитальные базы для лечения от COVID-19 и пневмонии". Так что рожать женщинам в оккупации теперь, похоже, также придется дома.

Ну а известный журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш на подтверждение того, что ситуация в ОРДЛО с коронавирусом вышла из-под контроля, привел в одном из своих постов в Facebook показательную цитату своего знакомого донетчанина: "У наших детей уже десять дней температура скачет под 40. Сбить сложно. Рентген не показал пневмонии. Тесты мы не стали делать - дорого. В семье уже пять человек с подтвержденной "короной", поэтому мы думаем, что у нас, скорее всего, тоже она".

Инструкции по выживанию

Прошлая неделя принесла живущим в оккупации еще одну плохую новость - резкое повышение цен на многие продукты питания первой необходимости. К примеру, в Донецке и других городах оккупированной Донетчины стоимость картофеля почти одномоментно выросла с 35 до 50-60 руб. за килограмм. При том что нынче в Украине картошка стартует от 5,99 грн за кг (чуть больше 16 руб.), в РФ цена картофеля - в среднем 20 руб., и даже в одном из дорогих супермаркетов Москвы отборная картошка доступна для заказа с доставкой по 48 рублей. Сильно подорожало куриное мясо и дальше - по нескончаемому продовольственному списку.

То, что самыми актуальными кулинарными рецептами в оккупации сейчас являются настоящие инструкции по выживанию, можно понять, просто заглянув в местные "СМИ", напрочь пропитанные жесткой пропагандой. Впрочем, и там нищенская жизнь берет свое, в результате печатаются в информационных ОРДЛО-ресурсах советы читателей следующего содержания: "Траты на ребенка: памперсы, овощи, фрукты, молоко, кефир, вещи у малого не новые. Себе и мужу ничего из вещей не покупаем. Например, в этом году купили себе по футболке и мне кроссовки. Суп малому варю на мясном бульоне, и мясо каждый день ему обязательно. Я не люблю и ем один раз в два дня. Мужу тоже много не надо. Вот курицу купили, приготовили, уже четыре дня едим. Готовила рубленые котлеты из 500 грамм куриной грудки, ели их три дня. Чаще всего делаю сейчас салаты овощные. Овощи родственники подгоняют иногда. Фрукты на компот знакомые дают. Каши и макароны, масло мужу в гуманитарной помощи дают. В парикмахерской я была в последний раз почти два года назад".

Продовольственный туризм

Дабы хоть как-то отвлечь местное население от нынешней COVID-катастрофы и проблем с элементарным питанием, оккупационные "власти" обеих квазиреспублик сподобились на очередное низкопробное шоу. А именно: 1 октября на так называемой "границе" между ОРДО и ОРЛО под телекамеры стартовал демонтаж "таможенных постов", шлагбаумов и других ограничительных знаков.

Представлено сие было "мероприятием в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории и развития экономической интеграции между ДНР и ЛНР". Однако данный пропагандистский выстрел явно попал в "молоко", ведь для живущих в оккупации нынче главное - найти место, где подешевле скупиться. А открытие "границы" внутри оккупированного Россией анклава эту проблему абсолютно не решает - и в ОРДО, и в ОРЛО дороговизна и дефицит нормальных товаров первой необходимости, по большому счету, одинаковые.

Другое дело с поездками в соседнюю Ростовскую область, которые в последнее время приобрели особую массовость и форму такого себе продовольственного туризма. Оттуда назад в ОРДЛО везут буквально все: подсолнечное масло, яйца, курятину, индейку, свинину, сливочное масло, молоко и так далее. Не говоря уже об одежде, обуви и косметике, если на подобную "роскошь" остаются деньги. Одним словом, по свидетельствам очевидцев таких вояжей, возить все это добро из России намного дешевле, чем покупать в ОРДЛО или заказывать с доставкой. Даже с учетом дороги, даже с учетом стоимости гостиниц.

Кстати, местные ростовчане теперь безошибочно узнают жителей оккупированного Донбасса всего лишь по одному признаку - передвижению с огромными сумками и другими баулами, забитыми элементарными и самыми дешевыми продуктами. Но вот вопрос: как удачно смотаться в Таганрог или в сам Ростов и не вернуться домой с коронавирусом? А это уже как повезет, правда, суточная COVID-статистика в Ростовской области вряд ли настраивает на оптимизм - за последнюю неделю, по официальным данным, количество коронавирусных больных, пребывающих на стационарном лечении, выросло в ростовских больницах более чем в десять раз.