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Аферистичный прагматизм Михо
08:28 04.10.2021 |
1. В Грузии парламентский кризис тянется год и сейчас есть договоренность: если сегодня на местных выборах правящая партия наберет 43%, оппозиция разблокирует работу парламента. Если нет - перевыборы.
2. Рейтинг политической силы Саакашвили по разным данным колеблется в районе 30-35% и партия считает, что сегодня должна начаться новая революция, которая приведет к перевыборам и их возвращению во власть.
3. Власть имеет натянутые отношения с ЕС и США после отказа от очередного транша МВФ (требование реформировать суд) и после жесткого разгона гей-парада. Также надо отметить, что рейтинги правящей партии довольно шаткие, а оппозиция обвиняет власть в возвращении к РФ. Проще говоря, какой бы результат ни показала партия власти, ее обвинят в фальсификациях.
4. На что рассчитывает Саакашвили? Он считает, что в случае победы оппозиции он вернется во власть в той или иной форме. В случае поражения революции власти Грузии, под давлением ЕС и США, депортируют его в Украину. То есть он точно не проигрывает ни в одном из вариантов.
5. Все это ставит нас, Украину, в очень неудобное положение. Зеленский уже вынужден был реагировать. Мы в очередной раз влезаем в чужую внутреннюю политику, причем без какого-либо выигрыша для себя.
Отдельно хочу всех призвать: перестаньте говорить о любовном треугольнике. Это история трех людей и они в нем точно как-то разберутся.
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