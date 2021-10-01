На пути к культу личности. Почему Разумкова увольняет Арахамия, а не Зеленский

Юрий Вишневский / Деловая столица

Понятно, что Разумков не способен переманить к себе избирателей Зеленского. Но он способен бить по рейтингу Зеленского и отталкивать от него людей.

С удивительным заявлением выступил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что отношения Владимира Зеленского и спикера парламента Дмитрия Разумкова нормальные и что глава государства не является инициатором отставки председателя Верховной Рады.

Между тем парламентские "слуги народа" уже приехали в Трускавец на "большую фракцию", чтобы обсудить увольнение Разумкова и ряд других кадровых вопросов. В субботу под вечер там ожидается приезд Зеленского. И трудно поверить, что президент, общаясь со своими депутатами, будет говорить о Разумкове исключительно позитивно.

Две роли Зеленского

Наоборот, весьма вероятно, что Зеленскому придется лично убеждать "слуг народа" в необходимости увольнения Разумкова. Дело в том, что во время парламентской кампании в 2019-м именно Разумков возглавлял партию "Слуга народа" и формировал списки партийных выдвиженцев. Поэтому в составе фракции немало людей, обязанных Разумкову лично. При всей их лояльности Зеленскому, они не горят желанием рвать отношения со своим бывшим партийным шефом.

Ни заседания фракции в парламенте, ни собрания в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" (бывшая "вертолетная площадка Януковича"), где расположен главный офис партии "Слуга народа", не смогли убедить достаточное число членов выступить против спикера. Во многом именно из-за этого пришлось запирать всю фракцию в Трускавце - чтобы там в закрытом режиме выдавить из членов подписи за отставку Разумкова.

Для этого будут использоваться разные аргументы, в том числе силовые (утром в субботу в Трускавце запланирован "силовой блок" с участием генпрокурора Ирины Венедиктовой, глав СБУ, МВД, ГБР и других специфических органов). Выступление президента должно стать завершающим аргументом. Поэтому перед своими депутатами Зеленский, по-видимому, будет исполнять роль неумолимого мстителя, который готов покарать и Разумкова, и любого другого, кто посмеет ослушаться президентских указаний.

Но перед народом будет разыгрываться другая роль. Какая именно - можно вычислить из слов Никифорова. Он говорит, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию". А что касается сбора подписей "слуг народа" за отставку Разумкова, то "это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады".

Понятно, что пресс-секретарь не сам это придумал. Все его реплики заранее согласованы. Главная задача этого спектакля - поставить Зеленского "над схваткой". Дескать, уровень президента - это решать главные проблемы народа и общаться с лидерами других государств: Джо Байденом, Ангелой Меркель, Владимиром Путиным. А заниматься оптимизацией законодательной работы - это уровень функционеров типа спикера парламента Разумкова и главы фракции "слуг народа" Арахамии. Президенту важно, чтобы Рада исправно работала и бесперебойно штамповала нужные законы. А как это будет обеспечено - это не его забота, это проблема функционеров. Потому Никифоров и предлагает обращаться с подобными вопросами к Арахамии, а не к Зеленскому.

Поставить Зеленского "над схваткой" нужно еще и для того, чтобы нивелировать негативный пиар-эффект от очередного раскола в Зе-команде. Напомним, что в центральном штабе Зеленского на президентских выборах в 2019-м главными организаторами были пять человек: Андрей Богдан, Дмитрий Разумков, Сергей Трофимов, Александр Данилюк, Руслан Рябошапка. Четырех из них Зеленский уже выбросил из своей команды, теперь пришла очередь Разумкова.

Еще одна вариация той же темы разгоняется в соцсетях в виде забавного мемасика. Обыгрывается фото двухлетней давности, на котором расположились рядом Богдан, Разумков, Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Кадр за кадром исчезают Богдан, Гончарук, Разумков - и Зеленский остается один.

Поэтому Банковой очень важно подать ситуацию с иной точки зрения - дескать, у Зеленского нет конфликтов ни с кем из своей команды, он со всеми поддерживает "нормальные отношения" (как это называет Никифоров), конфликты бывают там, внизу, между членами команды, а он стоит над ними.

Новая роль Разумкова

И вот как раз на роль разрушителя этого мифа претендует сейчас Разумков. Он уже примеряет ее на себя, хотя Банковая еще даже не успела выдавить его из кресла спикера.

Зеленский хочет выглядеть "над схваткой" и над своей командой - а Разумков старается опустить его внутрь команды, на уровень одного из членов команды, которого можно тыкать носом в его ошибки.

В интервью "Украинской правде", которое вышло 30 сентября, спикер уже вынул из рукава один из главных козырей. Он напомнил о том, что Зеленский в своей предвыборной программе пообещал, что идет только на один срок. "Пока что верил в то, что президент другого не говорил", - язвительно подчеркнул Разумков.

Понятно, что Разумков не способен переманить к себе избирателей Зеленского. Но он способен бить по рейтингу Зеленского и отталкивать от него людей. А это многого стоит. Одно дело, когда ругают "чужие" (ОПЗЖ, "Батьківщина", "Европейская солидарность"), этому избиратели Зеленского не поверят. А вот когда ругают "свои", которые были ближайшими сподвижниками Зеленского и стояли во главе партии "Слуга народа", как Разумков, это может подействовать.

Вряд ли нужно доказывать, что люди в основном понятия не имеют, что там обещал Зеленский в своей программе (кроме зарплаты $4000 учителям). Они скорее могут вспоминать обещания из сериала. Но если хорошенько растолковать людям, что Зеленский в официальном документе пообещал не баллотироваться на второй срок, то это может ударить по шансам Зеленского на повторное избрание. Соответственно это повышает шансы всех остальных игроков.

В этой связи отметим, что Разумков бьет по одному из самых больных мест Зеленского - он выставляет его обманщиком. И дело не только конкретно в том пункте программы, где содержится обещание об одном сроке. Дело еще и в общих принципах.

"Я считаю себя членом команды, об этом много раз говорил, - подчеркивает Разумков. - Главное, чтобы те принципы, с которыми приходила команда, были выдержаны". Вот именно о нарушении Зеленским этих принципов и может подробно, со знанием дела, аргументированно рассказать Разумков. Пока что он на такую возможность только намекает, но после отставки сможет реализовать эту угрозу.

Напомним, что в своей речи на торжественном заседании Рады 24 августа Разумков уже заявил о попытках установить в Украине "порядки самодурства диктаторского типа". Как видим, он умеет правильно подбирать слова. Заявления о диктатуре Зеленского, наверное, мало кого испугают. А вот в угрозу самодурства люди могут и поверить.