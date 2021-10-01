Сажать за крупную контрабанду: Почему закон блокируется

Вадим Денисенко / Depo.ua

Верховная Рада должна этой осенью принять закон о криминализации преступлений, связанных с контрабандой. И сейчас очень тихо, очень кулуарно, но происходит глобальное сопротивление этому решению.

Несмотря на публичные декларации о необходимости посадок, главные лоббисты этого закона (а среди них есть и представительство ЕС, к примеру) в Раде сталкиваются с "непреодолимыми обстоятельствами", которые сводятся к одной фразе: "Давайте еще немного подождем".

Украинский институт будущего в последние два года проводит огромное исследование контрабанды в стране.

Мы выделили 12 главных схем и предложили по каждой из этих схем реальные методы борьбы (единого метода просто не существует, а в некоторых регионах противодействие определенным схемам приведет к локальным бунтам). Но, как бы там ни было, для борьбы со всеми крупными схемами, одним из ключевых элементов борьбы является криминализация так называемой товарной контрабанды.

Почему эту самую криминализацию в свое время выбросили из уголовного кодекса? Потому что при написании этого самого кодекса в период Януковича было принято решение о декриминализации контрабанды специально для определенных конкретных игроков этого рынка. Тогда говорилось: вот есть эта статья, а сажают мало. И сейчас, между прочим, это - один из главных аргументов того, почему эта идея сталкивается с сопротивлением.

Но мы должны четко понять: без этого борьба с контрабандой невозможна. Только по сигаретам и алкоголю, согласно исследованию ТNS, цифры объема товарной контрабанды и контрафакта достигают миллиарда евро.

Несколько лет назад на одном из закрытых заседаний в помещении Кабмина один из участников сказал, обращаясь к чиновникам: "Вот вы все сейчас вытащили десятые айфоны, а официально ни один такой аппарат не зашел в страну. А выйдя из этого помещения вы оказываетесь в мире контрабанды". Что изменилось? Сейчас на столах будут тринадцатые айфоны.

Кроме аргумента "не ко времени" есть еще один: бизнес просит не вводить новые правила игры, потому что это приведет к ухудшению. В то же время весь центр Киева и главные трассы Украины оклеены бордами с просьбой поддержать этот закон. И, очевидно, за эти борды кто-то заплатил.

Я помню, как на том же совещании, где говорилось о телефонах, представитель одной из крупнейших фирм электротехники рассказал, что в одной из крупных сетей электротехники не продается ни одного (!) наименования товаров его фирмы, которые ввезены легально.

Есть бизнес, который выступает за криминализацию товарной контрабанды, и есть, конечно, часть компаний-импортеров, которые костьми лягут, чтобы ничего не изменилось.

Схватка в Раде идет за контрабандный рынок примерно в 100 млрд. И криминализация этой же товарной контрабанды не является волшебной таблеткой, которая все решит. Но явно может усложнить жизнь контрабандистам, при появлении политической воли. И потому это голосование очень важно, как минимум, чтобы понять: есть эта именно политическая воля бороться с контрабандой, или существуют только декларации.