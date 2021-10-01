Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда

Юрий Вишневский / Деловая столица

Зе-власть решила всерьез поссориться с Западом, отказавшись от конкурсного отбора конституционных судей. Этот закон может быть принят уже через несколько дней.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул о готовящемся радикальном повороте в нашей внешней политике. "У нас за 30 лет независимости выработалась такая "партнерозависимость": "А что скажут партнеры?", "А куда мы без партнеров?" - заявил он в эфире телеканала ICTV. - Я категорически предлагаю оторваться от этой логики, потому что так долго мы в партнерозависимости не протянем. Мы должны не бояться выстраивать свою политику".

Далее Кулеба привел весьма симптоматичный пример. Тезис о необходимости полагаться исключительно на свои силы он использовал, обосновывая вероятную встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным без участия западных партнеров.

Тем временем в Верховной Раде "слуги народа" готовятся закрепить этот внешнеполитический поворот законодательно. Уже на следующей неделе они собираются принять закон "О конституционном производстве", который подорвет партнерство Украины и стран "Большой семерки". Говоря об избавлении от "партнерозависимости", Кулеба имеет в виду именно это. И в западных столицах прекрасно знают, что Кулеба не сам это придумал, а лишь ретранслирует позицию Зеленского.

Что рекомендует "Венецианка"

Главное расхождение между Киевом и западными столицами - в вопросе о порядке отбора конституционных судей. Почему этот вопрос имеет критическое значение, понять нетрудно. Банковая хочет усилить свое влияние на КСУ, а западные столицы - наоборот, обеспечить независимость КСУ от Банковой. Для Запада это принципиально: он рассматривает независимость КСУ как предохранитель от установления в Украине авторитарного режима.

11 декабря Венецианская комиссия утвердила выводы по реформе КСУ, где подчеркнула необходимость изменения процедуры отбора судей и создания независимого органа по оценке кандидатов, который должен состоять из международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества. Также в декабре послы G7 направили Зеленскому "Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ". В этом документе предлагалось, в частности, "безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КСУ с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов".

21 декабря представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря вместе с рядом других депутатов внесла законопроект "О конституционной процедуре". Он зарегистрирован под №4533 и сейчас называется "О конституционном производстве". Но суть споров не в заглавии, а в содержании. 26 января спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект №4533 в Венецианскую комиссию. Благодаря этому принятие проекта в первом чтении было сорвано ("за" проголосовали только 197 нардепов), и он был отправлен на повторное первое чтение.

22 марта Венецианская комиссия утвердила выводы по этому проекту, где отметила ряд позитивов, а среди негативов указала отсутствие положений о новой системе конкурсного отбора судей КСУ, которая бы включала международную компоненту, как это рекомендовалось в предыдущих выводах "Венецианки".

После этого парламент 15 апреля принял проект №4533 в первом чтении (238 голосов "за"), а профильный комитет (по вопросам правовой политики) во главе с Андреем Костиным пообещал учесть замечания "Венецианки" при подготовке проекта ко второму чтению.

Почему возмущены послы G7

Ко второму чтению проект был подготовлен на заседании профильного комитета 17 июня. В решении комитета было сказано рекомендовать Верховной Раде принять проект №4533 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом. 26 июля был обнародован текст этой редакции, а также таблица поправок ко второму чтению.

Новая редакция проекта в самом деле учла пожелания "Венецианки" и послов G7. Там было сказано, что отбор кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе осуществляет Специальная квалификационная комиссия в составе семи человек. Верховная Рада своим постановлением должна была утвердить первый состав Специальной квалификационной комиссии в составе семи лиц, из которых четыре кандидата - от собрания судей КСУ в отставке, три кандидата - от международных организаций, с которыми наша страна сотрудничает в сфере верховенства права, правосудия, предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины. Предполагалось, что для принятия решения будут нужны две трети голосов. То есть каждого кандидата в судьи КСУ должны одобрить не менее пяти из семи членов комиссии.

Однако 2 сентября профильный комитет по настоянию Костина провел еще одно заседание (в режиме видеоконференции). Ссылаясь на 46-страничные замечания к проекту №4533, поступившие от Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады, Костин предложил 140 поправок. Некоторые члены комитета, например Сергей Власенко из "Батьківщини", возмущались, что таблица поправок была предъявлена менее чем за сутки до заседания, и предлагали отложить этот вопрос, чтобы успеть ознакомиться с таблицей. Но Костин и другие "слуги народа" настояли на том, что нужно спешить.

Рассмотрение вопроса (вместе с голосованием) заняло 13 минут. При этом Костин и Совгиря вообще не упомянули возможность негативной реакции Венецианской комиссии и послов G7. Большинство комитета, состоящее из "слуг народа", послушно проголосовало "за" поправки Костина.

В результате такой повторной "доработки" из проекта вообще исчез конкурсный отбор конституционных судей, вместе с ним исчезла за ненадобностью и Специальная квалификационная комиссия. Совершенно невероятно, чтобы столь кардинальные изменения были внесены без согласования с Банковой. Скорее можно предположить, что именно Банковая и была инициатором, а Костин с Совгирей - исполнителями.

7 сентября проект №4533 был включен в повестку дня сессии, и лишь через неделю, 13 сентября, были обнародованы новый текст проекта ко второму чтению и новая таблица поправок. Примечательно, что их заметили в западных посольствах. 23 сентября послы стран G7 сообщили в своем Twitter-аккаунте, что они "обеспокоены законопроектом №4533", и подчеркнули: "Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

Ответ "слуг народа" трудно расценить иначе как дипломатическую пощечину. 24 сентября законопроект №4533 был включен в повестку дня пленарного заседания. Правда, в тот день до него не дошла очередь. Но уже на следующей пленарной неделе, 5-8 октября, он может стать законом.

Похоже, Банковая очень спешит. Этот закон сейчас ей нужен в первую очередь именно для того, чтобы наглядно продемонстрировать Западу свой новый курс - на "партнеронезависимость". Что просто-напросто может означать смену партнера, то есть переориентацию на Москву.