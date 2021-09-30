Сакральный Трускавец. Зачем Зеленскому повторная дрессировка «слуг народа» в закрытом режиме

Юрий Вишневский / Деловая столица

Парламентская фракция президентской партии будет заперта на несколько дней в Трускавце из-за форс-мажорных обстоятельств, в которые попала Банковая.

Во вторник, 5 октября, в Верховной Раде начнется очередная пленарная неделя. Которая, впрочем, может стать экстраординарной, если "слуги народа" действительно решат отправить в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Также готовится смена руководителей нескольких парламентских комитетов и министерств.

Конечно, эти планы могут измениться. Список кадровых решений еще не обрел окончательный вид. Но в любом случае ни для кого не секрет, что в правящей партии накопились внутренние проблемы. Этот факт на днях признало руководство "слуг народа", решив провести в Трускавце с пятницы, 1 октября, по воскресенье, 3 октября, так называемую "большую фракцию".

Режимное мероприятие

Это тоже экстраординарное событие, совершенно неожиданное для депутатов. И, кстати, заседание будет прямым нарушением действующего законодательства. Дело в том, что согласно календарному плану сессии, утвержденному постановлением парламента, рабочая неделя с 27 сентября по 1 октября предназначена для работы депутатов с избирателями. Половина фракции "слуг народа" - это мажоритарщики, и они 1 октября должны были бы проводить встречи с избирателями. Однако руководство партии решило продинамить избирателей и собрать всех парламентских "слуг народа" утром 1 октября в трех трускавецких гостиницах - "Риксос", "Миротель" и "Лесная песня".

Понятно, что эта спешка - не от хорошей жизни. Если бы у Зе-команды все шло по плану, то они спокойно собрали бы "большую фракцию" в предназначенное для этого время - например, с 13 по 17 сентября или с 11 по 15 октября. Как раз эти дни, согласно календарному плану, предназначены для работы в парламентских комитетах и комиссиях, депутатских фракциях и группах. Но Банковой и руководству "слуг народа" приспичило провести "большую фракцию" именно сейчас. Наверное, потому, что в последние дни на Печерских холмах все слышнее запах форс-мажора.

Именно форс-мажорными обстоятельствами объясняется то, что "большая фракция" будет заседать не в Киеве (хотя в столице подходящих помещений предостаточно), а в пятизвездочном отеле "Риксос" в Трускавце. Владимир Зеленский уже собирал "слуг народа" в этой гостинице с 29 июля по 4 августа 2019 г. - через неделю после парламентских выборов, на которых "слуги" получили более 50% мандатов. Тогда форс-мажор заключался в том, что новоизбранные депутаты из числа "слуг" в подавляющем большинстве своем были дилетантами в политике, а многие - вообще случайными людьми даже для самой партии. Всю эту разношерстую компанию нужно было срочно, до начала работы нового парламента, во-первых, хоть чему-то обучить, а во-вторых, сделать управляемой.

С тех пор прошло более двух лет и за это время "слуги народа" уже в общем-то накопили политический и депутатский опыт. Тем не менее, их опять везут в Трускавец на "дрессировку".

Выбор места частично объясняется заботой о том, чтобы депутаты не сбежали. Мероприятие рассчитано на три дня, причем главный день - второй (суббота, 2 октября). Руководство партии, наверное, хорошо изучило своих депутатов и поэтому решило не рисковать. В Киеве они могли бы по парламентской привычке отметиться утром в журнале регистрации, а затем тихонько разойтись по своим делам. В Трускавце так не получится. В пятницу утром всех вместе привезут, в воскресенье днем всех вместе увезут.

Но дело не только в депутатах, а еще и в журналистах, папарацци и шпионах. Фактически "большая фракция" в отеле "Риксос" - это будет режимное мероприятие, на которое не допускаются чужие глаза и уши.

Конечно, это и способ обезопаситься от очередной порции потешных видео с участием депутатов, а также курьезных фото, где может быть зафиксирована забавная депутатская переписка. Но главное все же не в депутатах, а в "дрессировщиках". Утром в субботу запланирован "силовой блок". Ожидается, что в нем примут участие генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Денис Монастырский, а также руководители НАБУ, НАПК и ГБР. А вечером в субботу должна состояться двухчасовая встреча фракции с Зеленским, однако ее точное время Банковая держит в секрете.

Замена персоналий вместо коррекции политики

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, поясняя необходимость заседания в Трускавце, сообщил: "Основные темы, которым посвящено это большое выездное заседание фракции, - это стратегические вопросы, действительно фундаментальные: подвести итоги, что мы успели сделать за половину срока Владимира Александровича и почти половину нашего срока, и наметить, что мы дальше делаем, по каким реформам мы дальше ускоряемся, по каким еще общаемся с людьми, на чем мы делаем акцент, как интегрируются в общую нашу стратегическую программу такие вещи, как программа действий правительства, которая уже готова и правительство готово ее представить, как тот план, который был представлен президентом в Соединенных Штатах, очень амбициозный".

Также он сообщил, что на это мероприятие пригласили не только Зеленского, но и представителей его офиса, правительство в полном составе, а также представителей силовых ведомств, генпрокурора и председателя СБУ для того, "чтобы мы обязательно подняли вопросы справедливости, которые беспокоят людей".

Но все это совершенно не объясняет, почему приспичило собирать фракцию "слуг народа" на трехдневную "дрессировку" именно сейчас. Многие источники утверждают, что катализатором событий стало дерзкое поведение спикера Дмитрия Разумкова, который отправил президентский законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, а после принятия этого закона откровенно над ним глумится. Поэтому одной из главных тем обсуждения в Трускавце будет комплекс кадровых вопросов.

Речь будет идти не только об отставке Разумкова. "Точно знаю, что именно в Трускавце будут обсуждены ротации в министерствах, которые могут произойти", - сообщила в эфире телеканала "Украина 24" член фракции "слуг народа" Елена Мошенец. Она же в эфире "24 канала" рассказала, что со стороны Зеленского "будет очень серьезный разговор" не только о министрах, но и о руководителях некоторых парламентских комитетов, да и вообще обо всех "слугах народа" в целом. "Президент должен дать турбопендель для того, чтобы двигались гораздо быстрее и чтобы собственные амбиции не мешали общему делу", - заявила она.

Что касается кадровых перестановок в правительстве, то разговоры о них идут давно. Однако после демарша Разумкова акцент сместился с эффективности министров на их личную преданность Зеленскому.

Что касается нового спикера, то на эту роль рассматриваются несколько кандидатов. Хотя, опять же, будет доминировать мотив личной преданности президенту. А с этой с точки зрения нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук - вне конкуренции.

Telegram-каналы, близкие к Банковой, уверяют, что вместе с Разумковым могут потерять свои посты и двое-трое близких к нему глав парламентских комитетов. Якобы это должно послужить уроком всем остальным членам фракции.

Впрочем, можно ожидать, что руководство партии предъявит своим депутатам и другие аргументы - как "кнуты" (не зря же там будут силовики), так и "пряники". Тут уместно привести свидетельство Антона Полякова из группы "За будущее" 23 сентября. "Прямо сейчас, после голосования законопроекта по деолигархизации, количество кэша, передаваемого в мужских и женских туалетах парламента, хватило бы на годовой бюджет небольшого областного центра. "Борьба" с олигархами, она такая, дорогостоящая", - сообщил он в своем Telegram-канале после того, как сам проголосовал за этот закон. Короче говоря, если впереди - целая серия голосований по важным кадровым вопросам, то депутаты должны получить весь комплекс аргументов, который простимулирует их проголосовать нужным образом.

Все это, конечно, может дать некоторый тактический результат. Но не решает стратегических проблем, которые стоят перед Зе-командой. Сейчас все решения, которые готовятся, состоят в смене персоналий (помимо отставок в парламенте и правительстве обсуждается еще и замена некоторых глав ОГА). Однако о смене или хотя бы коррекции политики вообще речь не идет. Это означает, что существующие проблемы будут загоняться вглубь.

В качестве конкретного примера можно привести тот же закон об олигархах. Ну да, снимут Разумкова, но проблема с неконституционностью этого закона никуда не денется. И перспектива получить в декабре отрицательные выводы Венецианской комиссии тоже не рассосется.

Объективно говоря, если бы "слуги народа" действительно были настоящей политической партией, а не филиалом Банковой, то они вызвали бы на ковер Зеленского и Разумкова, выслушали аргументы каждого, а затем предъявили бы обществу взвешенную и обоснованную правовую позицию. Вместо этого мы видим банальное навешивание ярлыков и юмор ниже плинтуса в стиле "у нас тут не Венеция".

Судя по тому, что Банковой пришлось придумать запереть свое парламентское монобольшинство на несколько дней в Трускавце, далеко не все "слуги народа" в восторге от того пути, который избрало партийное руководство. И не факт, что Зеленскому поможет "турбопендель", который ждет от него Елена Мошенец.