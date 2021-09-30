Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с поста председателя Верховной Рады

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщил сам спикер.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы Продуктивной работы в Трускавце!" – написал Разумков на своей странице в Facebook.

К своей публикации в соцсети он прикрепил фотокопию соответствующего обращения Арахамии. В нем отмечается, что председателя Рады могут отозвать с должности согласно ст.76 Регламента, в частности в связи с его неудовлетворительной работой или ввиду других обстоятельств, которые исключают возможность выполнения им служебных обязанностей.

"В соответствии с частью первой ст.76 закона Украины "О Регламенте Верховной Рады", председатель Верховной Рады может в быть какое-либо время отозван с должности Верховной Радой по его просьбе, а также быть отозван в связи с неудовлетворительной его работой на этой должности, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и больше раз на протяжении одной очередной сессии Верховной Рады, или по другим обстоятельствам, что делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Досрочное прекращение депутатских полномочий председателем Верховной Рады имеет результатом прекращение его полномочий как председателя Верховной Рады", - указано в тексте обращения.

Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.