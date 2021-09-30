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Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию – Разумков
Закон о деолигархизации после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским будет повторно отправлен в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия), сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"И как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", - сказал он в интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг утром.
По словам спикера, направление документа в Венецианскую комиссию полностью поддерживает и глава государства: "Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией".
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.
Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.
В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.
Председательствующий на пленарном заседании в четверг заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклонённых.
Законопроект №5599 во втором чтении рассматривали по специальной процедуре и вносили только 13 поправок, одобренных профильным комитетом (по вопросам нацбезопасности). Все остальные поправки считались автоматически отклонёнными, о чем каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.
Представители оппозиционных фракций, в частности "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батькивщина", зарегистрировали 12 проектов постановлений относительно отмены решения Рады о принятии законопроекта о деолигархизации. Согласно Регламенту, спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения такого проекта постановления в зале заседаний.
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