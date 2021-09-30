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Ни в Офисе Президента и СНБО, ни в Раде и Кабмине нет Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в США
10:24 30.09.2021 |
Офис Президента Украины (ОПУ), Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховная Рада и Кабинет Министров не располагают копией Плана трансформации Украины, который презентовал Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.
Об этом свидетельствуют ответы, предоставленные на информационные запросы Українських Новин.
Офис Президента не смог предоставить копию Плана трансформации Украины по причине отсутствия данного документа в ОПУ.
"На Ваш запрос, [...] с просьбой предоставить копию Плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях Офиса Президента Украины отсутствует", - говорится в ответе ОПУ.
Аппарат Верховной Рады Украины перенаправил в Офис Президента запрос на предоставление копии Плана трансформации Украины, проигнорировав вопрос об участии структурных подразделений Рады в разработке упомянутого плана.
"В Аппарат Верховной Рады Украины гр. Стельмащук Б.Б. прислал по электронной почте запрос на получение публичной информации о предоставлении копии Плана трансформации Украины, который презентовал Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США и др.
Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" направляем запрос для рассмотрения в пределах компетенции и предоставления ответа запрашивающему", - сказано в ответе Аппарата Верховной Рады.
Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что задокументированная информация о Плане трансформации Украины отсутствует в распоряжении Аппарата СНБО.
"В Аппарате СНБО Украины отсутствует задокументированная информация о Плане трансформации Украины", - указано в ответе СНБО.
Кабинет Министров Украины, получив аналогичный запрос на предоставление копии Плана трансформации Украины и перечня структурных подразделений, которые участвовали в его разработке, перенаправил запрос в Министерство экономики. В свою очередь Минэкономики сообщило, что не владеет указанным планом и информацией об участии в его подготовке.
"...обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины [...] и перечня структурных подразделений Кабинета Министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.
Напомним, 1 сентября Зеленский во время визита в США презентовал План трансформации Украины.
"В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации плана трансформации Украины. Мероприятие состоялось в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона", - указано на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.
Зеленский тогда рассказал, что документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "безопасностного форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".
"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сообщил он.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский просил Всемирный банк принять участие в реализации Плана трансформации Украины.
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