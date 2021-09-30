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Кабмин предлагает перейти от квартальной к ежемесячной отчетности по ЕСВ и НДФЛ
Кабинет Министров одобрил законпроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предлагает установить месячную отчетность по уплате единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Как передает Укринформ, соответствующее решение правительство приняло на своем заседании в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в Фейсбуке.
Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц» предлагает установить месячную отчетность по уплате единого взноса и налога на доходы физических лиц. Проект закона направлен на решение проблемы своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию, рассказывают в Минсоцполитики.
Как поясняют в министерстве, с 1 января 2021 года, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс Украины и закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», для плательщиков единого взноса введено представление отчетности о начислении единого взноса в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц, которая в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины подается в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала. До 2021 года отчетным периодом для плательщиков единого взноса был календарный месяц.
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