Закон об олигархах: Что будет после того как Разумков отдаст его Зеленскому

Юрий Васильченко / Depo.ua

Председатель парламента Дмитрий Разумков рассказал, что будет делать с законом об олигархах, принятым в четверг со значительными нарушениями. Он говорит о двух вариантах. А на самом деле их может быть больше.

По словам спикера, существуют два варианта выхода из правовой коллизии, которую создали "слуги" и их сателлиты во время принятия закона об олигархах. Он считает, что переголосовывать этот документ не нужно, также как и отдельные правки, ведь, по его мнению, во время голосования нарушался регламент. Поэтому, говорит Разумков, либо президент ветирует закон и вернет его в Верховную Раду со своими предложениями, либо закон может быть подписан и после этого уже будут вноситься изменения. "Во вторник будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют (подпись законопроекта, - ред.). Я надеюсь, что к этому времени комитет выдаст корректный текст, за который голосовала ВР, без манипуляций. Если это произойдет, в тот же день подпишу закон и направлю на подпись президенту", - заявил он.

Такие варианты Depo.ua рассматривал. Оба плохие для Зеленского, ведь лишают его важного козыря - он не сможет пиариться на этом законе. А победные реляции после его принятия должны быть важным элементом этого спектакля. Теперь Зеленскому придется либо ветировать закон, объясняя, что депутаты его же фракции наделали глупостей, либо подписывать, и дальше будет целая история с внесением поправок в только что принятый документ. И не факт, что эти поправки будут проходить как по маслу.

Есть, правда, еще вариант, о котором Разумков не упомянул: Зеленский прислушивается к своим парламентским нардепам-юристам Федору Вениславскому и Руслану Стефанчуку, которые утверждают, что нарушений не было, и подписывает закон. После чего оппозиция оспаривает всю это красоту в Конституционном Суде, ссылаясь на нарушение регламента. О таких рисках заявлял Разумков. Он разъяснил, к чему придерутся противники закона: авторы поправок, которые не были поддержаны, имели возможность выступить, но им не дали. Чем нарушили конституционное право народных депутатов. "Мне кажется, что это было сделано специально для того, чтобы создать условия для дальнейшего блокирования процесса деолигархизации. Зачем - это другой вопрос", - сказал спикер. То есть, по его предположению, процедуру могли нарушить специально, чтобы заблокировать процесс или дать возможность успешно обжаловать закон в КСУ.

Впрочем, судя по объяснениям того же Стефанчука, произошла эта коллизия не из-за специального вредительства. Просто не хотели затягивания с принятием закона. Были и другие объяснения - забавные, как то от господина Вениславского: депутатов в заблуждение ввели работники аппарата. Но "Оскар" за остроумие все же, пожалуй, завоевал другой "слуга", Даниил Гетманцев. По его версии, в ошибках при принятии закона об олигархах виновата оппозиция. Это сразу напомнило пословицу о невестке. Кстати, оппозиционная "Европейская солидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора заявление о преступлении, которое было совершено в Верховной Раде во время голосования за законопроект №5599 об олигархах. Вряд ли этому заявлению перечисленные органы дадут ход, однако сам факт его подачи еще долго будет у оппозиционеров на устах.

Так как президентскому офису достойно выйти из ситуации, в которую президента загнала его родная фракция? После того как Разумков подпишет антиолигархический закон и отправит его главе государства, у того есть несколько месяцев для решения. Нельзя спешить, как сделали "слуги", а можно выдержать паузу до вывода Венецианской комиссии. Он ожидается в середине декабря. Напомним, на днях Зеленский разговаривал с главой этого европейского правового института Джанни Букиккио, и тот попросил президента предоставить проголосованный текст закона об олигархах. Законопроект, поддержанный в первом чтении, в Венецию ранее отправил Разумков. Поэтому Зеленский, как только получит из парламента текст с подписью председателя ВР, может предоставить его сеньору Букиккио. Тем самым отведя от себя обвинения оппозиции в затягивании с подписанием горемычного антиолигархического закона.

Не трудно догадаться, что вывод европейских юристов будет критическим. Поэтому после него Зеленский может ветировать документ и вернуть его обратно в парламент со своими предложениями, в которых частично будут учитываться выводы венецианских юристов. Так удастся решить коллизию с процедурой и не вызвать раздражения у западных партнеров. Но это идеальный вариант, поэтому он, скорее всего, не будет воплощен. Ведь если верить противникам этого документа, его цель - не борьба с олигархами общепринятыми в мире методами, а цензура информационного пространства и зачистка тех олигархов, которые не пойдут на сотрудничество с властью. То есть повторение российского опыта начала 2000-х. А если учесть даже часть предложений европейских юристов, тогда этот закон потеряет свой смысл для власти.