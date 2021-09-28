Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского

23:32 28.09.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Путин рисует «красные линии», чтобы сорвать реализацию стратегического оборонного соглашения Украины и США.

Процесс подготовки встречи лидеров стран "Нормандской четверки" ускорился. В связи с этим заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приблизила сроки своего визита в Москву. В этой спешке могут вообще потеряться интересы Украины.

Подтверждение от Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что продолжаются консультации о проведении встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в ближайшее время. Украина выступает за то, чтобы эта встреча состоялась до того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, заявил Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

О том, что такой саммит готовится, мы писали еще две недели назад. При этом мы предупредили, что если Владимир Зеленский спешит и саммит нужен ему, а не Путину, то Кремль получает двойное преимущество и может требовать от Банковой двойных уступок.

Ермак фактически подтвердил эти опасения. Обосновывая спешку с подготовкой саммита, он ни слова не сказал о содержании итогового документа, который должен быть подписан. Вместо этого он стал доказывать важность того, "чтобы встреча лидеров государств "Нормандского формата" состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель". По мнению Ермака, это было бы справедливо, дескать, Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Но это еще не все признания Ермака. Он рассказал также и о том, что Зеленский очень хочет личной встречи с Путиным. Ермак напомнил, что Зеленский сам обратился к Путину с призывом о проведении такой встречи. "Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись", - подчеркнул Ермак.

Что Путин может вытребовать от Зеленского

Тут нужно понимать, что Путин согласится вылезти из своего бункера и слетать куда-то в Европу лишь в том случае, если это будет для него действительно важно. Две отдельных поездки - сначала на саммит "Нормандской четверки", а затем на личную встречу с Зеленским - это вообще фантастика. А вот провести две встречи подряд - вчетвером и сразу после этого вдвоем - это вполне возможный сценарий. Особенно если и за одну, и за вторую встречу заплатит Зеленский уступками по вопросам, важным для Кремля.

Напомним, что за свою первую встречу в Нормандском формате, которая состоялась 9 декабря 2019 г., Зеленский заплатил обязательством, зафиксированным в итоговом документе, "инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство". Сейчас Кремль добивается от Банковой согласия на "план действий", предложенный фейковыми "республиками", то есть фактическим самим Кремлем.

Берлин и Париж сейчас, судя по всему, подыгрывают Москве и уговаривают Киев капитулировать, ну то есть согласиться на российские условия. И если Киев согласен, то в таком случае действительно нужно спешить. Ибо 26 сентября в Германии состоялись выборы и уже в конце октября может быть сформировано новое правительство. А новому канцлеру может понадобиться много времени, чтобы войти в курс дела, вникнуть во все детали длительного (более семи лет) переговорного процесса и выработать собственную позицию. Да и не факт, что участие в "Нормандской четверке" будет для него внешнеполитическим приоритетом.

Если новый канцлер Германии замешкается, то подоспеют президентские выборы во Франции, которые должны пройти в апреле следующего года. Есть вероятность, что нынешний президент Эммануэль Макрон проиграет (или вообще не будет в них участвовать). И тогда произойдет новая задержка. Чтобы новый президент Франции выработал собственную позицию и согласовал ее с новым канцлером Германии, может понадобиться еще полгода. В общем, если не провести саммит "Нормандской четверки" сейчас, пока Меркель еще не ушла с поста канцлера, то встреча может быть отложена на год - до следующей осени.

Но Зеленский не может ждать год. Ему нужно похвастаться хоть какими-то результатами прямо сейчас. Ведь он уже подошел к экватору своего президентства, а никаких подвижек на пути к миру на Донбассе до сих пор нет.

Кроме того, Зеленский хочет обсуждать на саммите еще и газопровод "Северный поток-2". Об этом рассказал Ермак на форуме YES в Киеве 11 сентября. Он отметил, что вопрос "Северного потока-2" уже обсуждался во время видеоконференций советников лидеров стран "Нормандской четверки". По словам Ермака, Украина настаивает на продолжении транзита газа через территорию Украины, ибо это является очень серьезным предохранителем от масштабной агрессии России против Украины.

Вероятно, Путин может пообещать Зеленскому какие-то объемы поставок российского газа в Европу по украинской ГТС взамен на отказ Украины от противодействия запуску "Северного потока-2". А Меркель и Макрон выступят в роли свидетелей и гарантов этих договоренностей. Но Путин, наверное, потребует за эту сделку какой-то дополнительной платы.

Интерес России заключается, помимо запуска "Северного потока-2", также и в подаче днепровской воды в Крым. Еще в июне появилась информация о том, что это тоже может стать частью пакета договоренностей "Нормандской четверки". Формулировка придумана такая: ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства принять со стороны Украины обусловленные объемы воды, оплата которых, по обусловленным ценам, гарантирована Германией и Францией, и поставить эти объемы на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу.

В этой связи особенно подозрительно выглядят планы двусторонних переговоров Зеленского с Путиным, без участия Меркель и Макрона. Такие переговоры могут быть нужны для обсуждения некоторых тем, к которым Германия и Франция не имеют никакого отношения и в которые они категорически не хотят влезать. Это могут быть, в частности, вопросы, которые напрямую касаются интересов США.

Почему Нуланд торопится в Москву

Хотя в последнее время в медиа активно обсуждаются перспективы присоединения США к "Нормандскому формату", но это не более чем гипотетическая возможность. И она точно не будет реализована в ближайшие месяцы. В самом деле, сейчас идет речь о том, чтобы организовать встречу Зеленского, Путина, Макрона и Меркель, пока Меркель еще не ушла с поста канцлера. Совершенно нереально в последний момент сделать участником этой встречи еще и президента США Джо Байдена. А главное, зачем это Банковой, Кремлю, Парижу и Берлину, если они уже обо всем предварительно договорились?

Конечно, это не означает, что Вашингтон не имеет влияния на переговорный процесс. В начале июля советник Ермака Алексей Арестович рассказал, что Ермак ведет "интенсивные консультации" с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая также "очень интенсивно общается" с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком.

17 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, ссылаясь на "информированные источники в Вашингтоне и Москве", что Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию для переговоров с Козаком по вопросам Украины. "Точная дата визита не назначена - в переговорах фигурирует ноябрь", - рассказала газета.

Уже 25 сентября тот же "Коммерсант" сообщил, что визит Нуланд "вступил в финальную фазу подготовки" и, более того, если раньше источники газеты сообщали, что Нуланд может прилететь в ноябре, то теперь в переговорах фигурирует октябрь.

Совершенно не случайно после этого появилось странное заявление самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко о том, что он договорился с Путиным предпринимать в отношении Киева "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание в Украине американских военных баз.

"Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать, - процитировала Лукашенко его пресс-служба. - Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем".

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко обсуждали данный вопрос. "Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным... Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее". На вопрос, какие могут быть ответные меры России и Беларуси, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Это фактически требования к Вашингтону и Киеву, озвученные как раз перед визитом Нуланд в Москву и перед ожидаемым саммитом "Нормандской четверки". Кремлю очень хочется сорвать реализацию планов, о которых договорились Зеленский и Байден в начале сентября. Тогда министры обороны двух стран подписали Стратегическое оборонное рамочное соглашение. На его основе, как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, будет подготовлено много соглашений - "по каждому направлению оборонного партнерства, которое было согласовано рамочным соглашением".

Путин и Лукашенко увидели в этих планах намерение Пентагона основательно закрепиться в Украине. От себя добавим, что есть некоторая надежда, что эти страхи Путина и Лукашенко небезосновательны.

Так что Нуланд будет обсуждать с Козаком в Москве не только войну на Донбассе, но и более широкий круг вопросов. В том числе - те "красные линии", которые сейчас рисует Путин и которые он, возможно, собрался показывать Зеленскому на личной встрече, если она и вправду состоится.

Вряд ли сейчас имеет смысл делать какие-то прогнозы. Но в любом случае важно подчеркнуть, что ближайшие месяцы будут очень напряженными, и это повышает вероятность попыток Путина прибегнуть к вооруженным провокациям. Не зря он поручил озвучить эту угрозу Лукашенко.
 

ПО РУБРИКАМ

23:45 На межбанке 28 сентября преобладал тренд на укрепление гривны

22:58 Объем сделок M&A банков США в 2021 году достиг максимума за 13 лет

19:19 Минфин увеличил продажи ОВГЗ в 2,6 раза при небольшом повышении ставок

17:24 Депозитные ставки для физлиц 28.09.21

14:16 Доллар 28 сентября перешел к укреплению к евро на росте доходности гособлигаций США

12:55 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.09.21

12:43 Alibaba добавила платёжную систему конкурента в свои приложения

12:32 Фондовые биржи АТР 28 сентября закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

12:28 Справочный курс гривны 28 сентября повышен на 13,23 коп до 26,5495 грн/$1

10:48 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.09.21

10:01 Остаток средств на корсчетах банков 28.09.21

09:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.09.2021

08:33 Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров

07:41 Биржи США 27 сентября закрылись разнонаправленно на сохранении негатива

27.09 Предложение валюты на межбанке доминировало над спросом в течение всей торговой сессии 27 сентября

• дальше…

23:15 Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии

22:54 Средний размер субсидии в новом отопительном сезоне составит 2 тысячи гривен, – Минсоцполитики

22:37 Получение субсидии: автоматическую верификацию не прошли 200 тысяч домохозяйств

22:32 Из Украины в Китай отправился первый контейнерный поезд

19:19 Минфин увеличил продажи ОВГЗ в 2,6 раза при небольшом повышении ставок

17:38 Задолженность по зарплате в Украине в августе 2021г сократилась на 0,8% - Госстат

17:21 Реальная зарплата в Украине в августе 2021г возросла на 10,9% - Госстат

16:59 Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022г будет 3 тыс. грн - Лазебная

16:05 Кадровые ротации в правительстве запланированы на первую декаду октября - Арахамия

15:53 Почти 100% прямых инвестиций в Украину за последний квартал поступило из стран ЕС

• дальше…

23:15 Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии

19:16 Плацдарм Украина. Зачем Лукашенко заговорил о базах НАТО и для кого Путин проводил свои красные линии

14:20 Goldman ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2021г на фоне ограничений энергопотребления

12:43 Alibaba добавила платёжную систему конкурента в свои приложения

12:37 Европа решила сохранить АЭС и атомную энергетику — её будут считать «зелёной»

11:35 В Китае масштабные отключения электричества

08:59 Белорусы предпочитают нейтралитет. Лукашенко противоречит соцопросам?

08:41 ЕС изучает возможность применения третьей дозы вакцины Moderna

08:16 ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

27.09 В Германии будут формировать правительство из трех партий. На это уйдут месяцы, а пока останется Меркель

27.09 Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе

27.09 Паника на АЗС в Британии: для урегулирования кризиса привлекут армию

27.09 Берлинцы на референдуме поддержали экспроприацию квартир у крупных жилых концернов

27.09 Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде

27.09 Подсчет голосов в Германии подтверждает поражение блока Меркель

• дальше…

15:59 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

21.09 Украина переходит на «желтый» уровень по COVID-19 с 23 сентября - премьер

20.09 Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

20.09 Кабмин продлил карантин до конца года

16.09 Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»

15.09 Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета

14.09 Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

14.09 В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ

13.09 Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав

13.09 Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»

09.09 Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос

08.09 Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

• дальше…

23:32 Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского

19:26 «Евросолидарность» обратилась в правоохранительные органы из-за нарушения при голосовании за закон об олигархах

16:05 Кадровые ротации в правительстве запланированы на первую декаду октября - Арахамия

13:07 Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос Социс

11:57 Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги

09:37 Владимир Фесенко: Если в Харькове победит Добкин, на Банковой решать проблемы будут через Ахметова

08:16 ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

27.09 Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу

27.09 Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

27.09 Рейтинг партий: «СН» - 26,4%, «ЕС» - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, «Батькивщина» - 10,3%, «Сила и честь» - 7,7%, - опрос «СОЦИСа»

27.09 Более половины украинцев поддерживают идею рынка земли

27.09 Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки

27.09 Шуфрич стал владельцем 60% связанного с Медведчуком канала «Первого независимого»

27.09 Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

27.09 Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер

• дальше…

16:15 Игры в Google Stadia на телевизоре теперь доступны через любой контроллер или смартфон

12:47 Менее чем через год ситуация на рынке видеокарт и процессоров может улучшиться. Глава AMD высказалась о дефиците чипов

11:24 Глава Microsoft назвал сорвавшуюся сделку по покупке TikTok «самой странной вещью, над которой он работал»

08:48 Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу

08:33 Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров

27.09 General Motors перестал выпускать самый мощный двигатель в истории концерна

27.09 Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год

27.09 Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде

27.09 Volkswagen построит в Китае завод по выпуску тяговых аккумуляторов

27.09 Илон Маск выразил готовность расширять бизнес в Китае и вкладывать деньги в экономику страны

27.09 BMW считает, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров

24.09 Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности

24.09 Volvo откажется от натуральной кожи в салонах электромобилей

24.09 Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций

24.09 Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно