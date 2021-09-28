Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Путин рисует «красные линии», чтобы сорвать реализацию стратегического оборонного соглашения Украины и США.

Процесс подготовки встречи лидеров стран "Нормандской четверки" ускорился. В связи с этим заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приблизила сроки своего визита в Москву. В этой спешке могут вообще потеряться интересы Украины.

Подтверждение от Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что продолжаются консультации о проведении встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в ближайшее время. Украина выступает за то, чтобы эта встреча состоялась до того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, заявил Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

О том, что такой саммит готовится, мы писали еще две недели назад. При этом мы предупредили, что если Владимир Зеленский спешит и саммит нужен ему, а не Путину, то Кремль получает двойное преимущество и может требовать от Банковой двойных уступок.

Ермак фактически подтвердил эти опасения. Обосновывая спешку с подготовкой саммита, он ни слова не сказал о содержании итогового документа, который должен быть подписан. Вместо этого он стал доказывать важность того, "чтобы встреча лидеров государств "Нормандского формата" состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель". По мнению Ермака, это было бы справедливо, дескать, Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Но это еще не все признания Ермака. Он рассказал также и о том, что Зеленский очень хочет личной встречи с Путиным. Ермак напомнил, что Зеленский сам обратился к Путину с призывом о проведении такой встречи. "Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись", - подчеркнул Ермак.

Что Путин может вытребовать от Зеленского

Тут нужно понимать, что Путин согласится вылезти из своего бункера и слетать куда-то в Европу лишь в том случае, если это будет для него действительно важно. Две отдельных поездки - сначала на саммит "Нормандской четверки", а затем на личную встречу с Зеленским - это вообще фантастика. А вот провести две встречи подряд - вчетвером и сразу после этого вдвоем - это вполне возможный сценарий. Особенно если и за одну, и за вторую встречу заплатит Зеленский уступками по вопросам, важным для Кремля.

Напомним, что за свою первую встречу в Нормандском формате, которая состоялась 9 декабря 2019 г., Зеленский заплатил обязательством, зафиксированным в итоговом документе, "инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство". Сейчас Кремль добивается от Банковой согласия на "план действий", предложенный фейковыми "республиками", то есть фактическим самим Кремлем.

Берлин и Париж сейчас, судя по всему, подыгрывают Москве и уговаривают Киев капитулировать, ну то есть согласиться на российские условия. И если Киев согласен, то в таком случае действительно нужно спешить. Ибо 26 сентября в Германии состоялись выборы и уже в конце октября может быть сформировано новое правительство. А новому канцлеру может понадобиться много времени, чтобы войти в курс дела, вникнуть во все детали длительного (более семи лет) переговорного процесса и выработать собственную позицию. Да и не факт, что участие в "Нормандской четверке" будет для него внешнеполитическим приоритетом.

Если новый канцлер Германии замешкается, то подоспеют президентские выборы во Франции, которые должны пройти в апреле следующего года. Есть вероятность, что нынешний президент Эммануэль Макрон проиграет (или вообще не будет в них участвовать). И тогда произойдет новая задержка. Чтобы новый президент Франции выработал собственную позицию и согласовал ее с новым канцлером Германии, может понадобиться еще полгода. В общем, если не провести саммит "Нормандской четверки" сейчас, пока Меркель еще не ушла с поста канцлера, то встреча может быть отложена на год - до следующей осени.

Но Зеленский не может ждать год. Ему нужно похвастаться хоть какими-то результатами прямо сейчас. Ведь он уже подошел к экватору своего президентства, а никаких подвижек на пути к миру на Донбассе до сих пор нет.

Кроме того, Зеленский хочет обсуждать на саммите еще и газопровод "Северный поток-2". Об этом рассказал Ермак на форуме YES в Киеве 11 сентября. Он отметил, что вопрос "Северного потока-2" уже обсуждался во время видеоконференций советников лидеров стран "Нормандской четверки". По словам Ермака, Украина настаивает на продолжении транзита газа через территорию Украины, ибо это является очень серьезным предохранителем от масштабной агрессии России против Украины.

Вероятно, Путин может пообещать Зеленскому какие-то объемы поставок российского газа в Европу по украинской ГТС взамен на отказ Украины от противодействия запуску "Северного потока-2". А Меркель и Макрон выступят в роли свидетелей и гарантов этих договоренностей. Но Путин, наверное, потребует за эту сделку какой-то дополнительной платы.

Интерес России заключается, помимо запуска "Северного потока-2", также и в подаче днепровской воды в Крым. Еще в июне появилась информация о том, что это тоже может стать частью пакета договоренностей "Нормандской четверки". Формулировка придумана такая: ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства принять со стороны Украины обусловленные объемы воды, оплата которых, по обусловленным ценам, гарантирована Германией и Францией, и поставить эти объемы на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу.

В этой связи особенно подозрительно выглядят планы двусторонних переговоров Зеленского с Путиным, без участия Меркель и Макрона. Такие переговоры могут быть нужны для обсуждения некоторых тем, к которым Германия и Франция не имеют никакого отношения и в которые они категорически не хотят влезать. Это могут быть, в частности, вопросы, которые напрямую касаются интересов США.

Почему Нуланд торопится в Москву

Хотя в последнее время в медиа активно обсуждаются перспективы присоединения США к "Нормандскому формату", но это не более чем гипотетическая возможность. И она точно не будет реализована в ближайшие месяцы. В самом деле, сейчас идет речь о том, чтобы организовать встречу Зеленского, Путина, Макрона и Меркель, пока Меркель еще не ушла с поста канцлера. Совершенно нереально в последний момент сделать участником этой встречи еще и президента США Джо Байдена. А главное, зачем это Банковой, Кремлю, Парижу и Берлину, если они уже обо всем предварительно договорились?

Конечно, это не означает, что Вашингтон не имеет влияния на переговорный процесс. В начале июля советник Ермака Алексей Арестович рассказал, что Ермак ведет "интенсивные консультации" с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая также "очень интенсивно общается" с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком.

17 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, ссылаясь на "информированные источники в Вашингтоне и Москве", что Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию для переговоров с Козаком по вопросам Украины. "Точная дата визита не назначена - в переговорах фигурирует ноябрь", - рассказала газета.

Уже 25 сентября тот же "Коммерсант" сообщил, что визит Нуланд "вступил в финальную фазу подготовки" и, более того, если раньше источники газеты сообщали, что Нуланд может прилететь в ноябре, то теперь в переговорах фигурирует октябрь.

Совершенно не случайно после этого появилось странное заявление самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко о том, что он договорился с Путиным предпринимать в отношении Киева "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание в Украине американских военных баз.

"Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать, - процитировала Лукашенко его пресс-служба. - Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем".

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко обсуждали данный вопрос. "Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным... Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее". На вопрос, какие могут быть ответные меры России и Беларуси, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Это фактически требования к Вашингтону и Киеву, озвученные как раз перед визитом Нуланд в Москву и перед ожидаемым саммитом "Нормандской четверки". Кремлю очень хочется сорвать реализацию планов, о которых договорились Зеленский и Байден в начале сентября. Тогда министры обороны двух стран подписали Стратегическое оборонное рамочное соглашение. На его основе, как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, будет подготовлено много соглашений - "по каждому направлению оборонного партнерства, которое было согласовано рамочным соглашением".

Путин и Лукашенко увидели в этих планах намерение Пентагона основательно закрепиться в Украине. От себя добавим, что есть некоторая надежда, что эти страхи Путина и Лукашенко небезосновательны.

Так что Нуланд будет обсуждать с Козаком в Москве не только войну на Донбассе, но и более широкий круг вопросов. В том числе - те "красные линии", которые сейчас рисует Путин и которые он, возможно, собрался показывать Зеленскому на личной встрече, если она и вправду состоится.

Вряд ли сейчас имеет смысл делать какие-то прогнозы. Но в любом случае важно подчеркнуть, что ближайшие месяцы будут очень напряженными, и это повышает вероятность попыток Путина прибегнуть к вооруженным провокациям. Не зря он поручил озвучить эту угрозу Лукашенко.