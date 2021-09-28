Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги

Денис Стаджи / Деловая столица

В проект внесено свыше 11 тыс. поправок, то есть его рассмотрение во втором чтении может стать не менее скандальным, чем т.н. «антиолигархического» закона.

23 сентября Верховная Рада не стала рассматривать включенный в повестку дня законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений. Причем первыми об этом сообщили главные его защитники и инициаторы - члены фракции "Слуга народа". В том числе лично глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Другой нардеп от "слуг" Александр Качура объяснил, что проект снимают с повестки для запуска спецпроцедуры из-за так называемого поправочного антиспама. "Вы знаете, что к этому законопроекту подали более 11 тыс. поправок. У нас нет в бюджете столько средств, чтобы парламент рассматривал законопроект месяцами. Будем собирать подписи", - пояснил он.

В свою очередь глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что некоторые фракции, в том числе и "Голос", могут отказаться от своих правок, если будет соблюдена процедура и сохранен парламентаризм при рассмотрении законопроектов.

Напомним, что т.н. "ресурсный законопроект", который критики называют законопроектом о ФОПах, а сторонники - "антиахметовским", был принят в первом чтении 1 июля. Разработчики документа говорили про выравнивание налогов, про возможность закрыть лазейки для олигархов и получать больше рентных платежей в бюджет. Противники доказывали, что следствием принятия документа станет удар по бюджетам местных громад и мелкому бизнесу, в особенности по фермерам.

Также категорически против высказывались (и по-прежнему не поменяли своего мнения) все бизнес-ассоциации Украины, включая такие крупные объединения предпринимателей, как Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей. Все они заявляли, что глубоко обеспокоены данным законопроектом, так как даже само его появление означает, что власть абсолютно не слышит бизнес и не хочет обращать внимание на его позицию.

В Раде против проекта выступила часть представителей "Слуги народа", а также фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина". Все они указывали на усиление полномочий налоговой и ущемление малого бизнеса, а вовсе не олигархов. Даже спикер Дмитрий Разумков перед голосованием в первом чтении летом назвал законопроект сырым и призвал доработать его с учетом мнений громад, бизнес-ассоциаций и других заинтересованных сторон. Однако документ был все же принят 264 голосами в первом чтении.

Но это ему особо не помогло. Как сообщил Гетманцев уже через две недели, к законопроекту №5600 было подано более 10 тыс. поправок. "Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам процедуры. Это возможно нас несколько задержит, но точно не остановит на пути к ликвидации милых сердцу разного уровня олигархов льгот, пробелов и уклонистских схем", - сообщил он.

К 13 сентября, когда начались обсуждения документа в профильном комитете, всего к законопроекту подали 11 319 поправок.

Еще не приняли, но уже заложили в бюджет

Мы в свое время писали, что законопроект №5600 затрагивает очень многие отрасли и направления бизнеса. Однако по дороге от первого чтения ко второму документ сильно изменился. Многие заинтересованные стороны смогли отвоевать свои льготы или хотя бы избежать ужесточения налоговых условий. Так что если весной объем возможных поступлений в бюджет оценивался в 60 млрд грн, то уже к первому чтению эта сумма сократилась до 50 млрд грн.

А ко второму - буквально накануне снятия с повестки дня Рады, - потенциальные дивиденды "ужались", согласно информации министра финансов Сергея Марченко, и вовсе до 25-35 млрд грн поступлений в бюджет-2022. Вот только правительство применило "запрещенный прием": оно разослало депутатам Верховной Рады презентацию, в которой прямо указаны те статьи, которые как бы будут профинансированы именно за счет этого законопроекта.

И дело стало сразу выглядеть так, словно депутаты, если откажутся голосовать за законопроект, оставят без денег принципиально важные для страны направления:

* на модернизацию "Укрзализныци" - 5,1 млрд грн

* на "Большое строительство" - 4 млрд грн

* на ремонт стадионов - 4,65 млрд грн

* на авиационную отрасль - 2 млрд грн

* на космическую отрасль - 1,9 млрд грн

* на "Большую реставрацию" - 1,7 млрд грн

* на украинское кино - 1,3 млрд грн

* на всеукраинскую перепись населения - 1,3 млрд грн

* на создание биокластера "Биологическая безопасность и развитие технологий" - 735 млн грн

* на национальную программу информатизации - 700 млн грн

* на ремонт судостроительных шлюзов - 561 млн грн.

Ближе ко второму чтению стало понятно, что изменений в документ внесено действительно очень много. Рассмотрим самые важные.

Не трогать "зеленку"

Одно из ключевых - то, что оставили в покое зеленый тариф. 20 сентября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики исключил из законопроекта №5600 норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию. Ранее, напомним, документ предусматривал исключение электроэнергии, сгенерированной квалифицированными когенерационными установками и/или из возобновляемых источников энергии, из группы товаров, не облагаемых акцизным налогом. Это на руку бизнесам Рината Ахметова, который в последние годы вкладывал немалые деньги в развитие ВИЭ в Украине.

Отказаться от НДС на перепродажу недвижимости

В числе других важных изменений - отказ от нормы по обложению операций по жилью на вторичном рынке НДС в размере 20% (точнее, отменялась действующая сейчас льгота относительно неуплаты налога, заложенная в п. 197.1.14 Налогового кодекса).

Это требование вызвало возмущение застройщиков, которые угрожали поднять цены на квартиры в случае принятия законопроекта. Об этом 14 сентября сообщила народный депутат, заместитель главы градостроительного комитета Рады Елена Шуляк на своей странице в Facebook. "Налоговый комитет ВР удалил скандальный вопрос об НДС на квартиры из законопроекта №5600. Наши рекомендации и просьбы услышаны", - написала она.

Но при этом осталась норма 18%-ного налогообложения третьей за год продажи недвижимости. Здесь все очевидно: ее задача не допустить работы теневых риэлтеров, а также практики продажи девелоперами квартир через подставных частных лиц.

Ренту на руду поменять, но не поднять

Сейчас компании, которые добывают железную руду, с каждой тонны платят 11-12% от себестоимости продукта. База налогообложения формируется из непосредственных затрат на добычу руды и оплаты труда. Законопроект еще в первом чтении предусматривал коренные изменения: основные поступления в бюджет предполагались за счет дифференциации ставок ренты на добычу железных руд в зависимости от средней фактической цены реализации: если менее $100/т - ставка 3,5%, $100-200/т - 5%, более $200/т - 10%. На фоне резкого роста мировых цен на железорудное сырье в начале года это могло значительно увеличить поступления в бюджет.

Однако в процессе обсуждения было решено отминусовать от биржевых цен на руду расходы на транспортировку. Но пока шли споры вокруг законопроекта, цена руды упала ниже $100 за тонну. "Пересмотрели ставки рентной платы на железную, марганцевую руду по шкале, которая была предусмотрена в законопроекте. Они такими же и останутся за минусом расходов на логистику (доставку, перевозку, транспортировку). По факту уменьшили - потери бюджета составят более 2 млрд грн от сегодняшних доходов (планировалось +4 млрд грн). Так законопроект стал не деолигархическим, как анонсировалось", - пояснила у себя в Facebook народный депутат от "ЕС" Нина Южанина.

Увеличить ренту на частоты

Увеличена рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом на 5%. В Министерстве финансов отмечают, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между ведущими операторами мобильной связи и Кабинетом Министров, не означал моратория на повышение ставок, которые не увеличивались с 2017 г. Это даст 100 млн грн дополнительных поступлений в бюджет.

Не вводить "налог на огород"

Также депутаты предлагали изменить налогообложение дохода от продажи сельхозпродукции. Основные споры - вокруг нормы о продукции, выращенной на крупных участках (более 0,5 га). Критики законопроекта указывали, что введение налога ударит по очень многим пожилым украинцам, буквально живущим со своих огородов. В итоге был достигнут компромисс: устанавливать налог не по размеру участков, а по объему продаж собственной сельхозпродукции (более чем на 12 минималок в год, то есть 72 тыс. грн).

Не увеличивать фермерам налог на землю

В первой версии законопроекта законодатели также хотели ввести минимальные налоговые обязательства (МНО) и в 4-5 раз увеличить минимальный налог на землю, что сильно бы ударило по фермерам. Профильный комитет снизил размер начисляемого на участок земли МНО с 5% от показателя ее нормативно-денежной оценки до 4%. А окончательное решение по увеличению налога на землю пока отложили до 2023 г. Налог на землю будет собираться в 2023 г. по итогам 2022-го, и к тому времени определится судьба изменений.

Другие поправки

Среди других принятых поправок - продление до 1 января 2027 г. действия освобождения от НДС металлолома и макулатуры. (Это очень важная норма для металлургов.) Предоставили право плательщику осуществлять пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту в случае образования при его деятельности отходов лома черных и цветных металлов.

Также планируется повысить стоимость лицензий на право осуществления оптовой торговли табачными изделиями и введено налогообложение земельных участков, в том числе и выделенных в 1990-х паев с неоформленным правом собственности.

Кроме того, была повышена ставка экологического налога на выбросы CO2 - с нынешних 10 до 30 грн за тонну. Предлагается повысить и ставку экологического налога на 10% за размещение отходов независимо от класса опасности и уровня опасности отходов.

Еще один важный момент: депутаты на заседании профильного комитета проголосовали за поправку, согласно которой упрощенная система налогообложения аграрных товаропроизводителей будет действовать до тех пор, пока украинское законодательство в части господдержки не будет гармонизировано с законодательством ЕС.

Производителей птицы все же исключили из упрощенной системы налогообложения (эта норма вызывала очень большое возмущение у аграриев). Но для птицеводов (за исключением производителей курятины) будет предусмотрена льгота по уплате налога на прибыль сроком на 5 лет.

Дольше всего обсуждали вопрос ограничения видов деятельности, для которых могут запретить уплату предпринимателями единого налога. В итоге убрали из второй группы услуги по предоставлению доступа к сети интернет. Их смогут предоставлять плательщики единого налога на третьей группе.

Предварительно учли поправку о праве на налоговую скидку по НДФЛ по результатам 2021 г. и 2022 г. для граждан, которые понесли расходы на лечение от COVID-19, приобретение лекарственных средств и/или изделий медицинского назначения, необходимых для такого лечения, а также уплату страховых взносов по договорам страхования. Право на уменьшение годовых доходов на сумму таких расходов и возврата налога из бюджета (18% от таких расходов) будут иметь как граждане, которые непосредственно столкнулись с пандемией коронавируса, так и члены их семей первой степени родства.

Таким образом, можно сделать вывод, что законопроект №5600 не вынесли на обсуждение в зал парламента в прошлый четверг не только из-за огромного числа поправок, а еще и потому, что до сих пор продолжаются переговоры про балансировку интересов различных групп влияния, которых может коснуться эта законодательная инициатива.