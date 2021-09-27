Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу

Юрий Вишневский / Деловая столица

Кремль в России и "слуги народа" в Украине одновременно заговорили о новом способе информационной диктатуры. Масс-медиа будут обязаны тиражировать позитив о власти.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко синхронно с Владимиром Путиным начал новую кампанию по дискредитации независимых медиа. Похоже, команда Владимира Зеленского думает в одном направлении с Кремлем: как заставить журналистов озвучивать пресс-релизы, рассылаемые властью. Корниенко уже предупредил, что любые непослушные СМИ будут обвинены в работе на российскую пропаганду.





У Путина и Корниенко - общая методичка?

Бывают такие совпадения, что в их случайность поверить очень трудно. Но именно такое совпадение произошло у хозяина Кремля и главы правящей партии в Украине.

"Что касается СМИ, я с вами согласен, нужно больше информации о реальной жизни страны. Не ковыряние в "грязном белье" каких-то элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов. Таких примеров очень много. Но это касается так называемой информационной политики. Тоже нельзя здесь перебарщивать с руководящими указаниями. Но то, что называется госзаказом, точно по-современному тоже можно и нужно обеспечивать", - заявил Путин в своем бункере в Ново-Огарево, общаясь по видеосвязи с Жириновским.

О том же печалится народный депутат Украины, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. В интервью изданию "Телеграф" он заявил, что СМИ должны давать "фактаж каждый день, какие есть успехи у страны, не у нашей власти, а у страны. Например, написали бы про открытое государственное отделение компьютерной томографии в Жмеринке, которого не было никогда в жизни - ни при советской власти, ни при украинской, ни при какой. Но этого не было. Зато написали про сумочку депутата из Винницкой области..."

Конечно, хотя глава партии "Слуга народа" озабочен тем же, что и хозяин Кремля, это не означает, что они в одной команде. Просто они думают в одном направлении - как заставить СМИ молчать о негативе. А поскольку способ мышления у них одинаковый, то они и предлагают один и тот же способ: нужно вменить журналистам в обязанность рассказывать о позитиве. Ну а кто откажется - тех будут наказывать.

Наказание за негатив - ликвидация?

Можно было бы посмеяться над тем, что у "слуг народа" путинский способ мышления. Но проблема в том, что для украинских СМИ это означает совсем не смешные последствия.

Совсем недавно оказалось, что Путин с Януковичем помогли Зеленскому написать Стратегию информационной безопасности. Этот документ уже одобрен Кабмином и ждет утверждения решением СНБО и указом Зеленского.

Согласно этой стратегии, в случае внутриполитического кризиса планируются "кризисные коммуникации - комплекс скоординированных коммуникационных мер, которые осуществляются государственными органами Украины в кризисной ситуации с целью обеспечения доступа украинских граждан, международных партнеров и общественности к достоверной информации для формирования их благоприятного отношения и поведения ради преодоления негативных последствий, вызванных кризисом, и защиты репутации Украины и ее интересов".

По сути, это именно тот самый "госзаказ" на позитив, о котором говорит Путин. Или, как называет это Корниенко, "фактаж об успехах".

В той же стратегии рассказывается о наказаниях для непослушных СМИ. В частности, "одним из действенных механизмов ответа на российскую дезинформационную активность" называются "ограничительные меры (санкции) и отлаженный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение". Также ставится задача "сделать невозможным проведение представителями страны-агрессора мероприятий, направленных на распространение деструктивной пропаганды и подрыва имиджа украинского государства".

На первый взгляд, эти меры касаются исключительно пророссийских СМИ. Но Корниенко в своем интервью разложил все по полочкам: российскими пропагандистами будут считаться все, кто сообщает о негативе.

"Понятно, что в рамках современной пропаганды, информационной войны никто не будет говорить: "голосуйте за Путина!", "Путин наш президент!", "давайте откроем двери в Киев!". Все намного тоньше происходит. Я бы относил к основным нарративам пророссийской пропаганды в Украине, в первую очередь, заявления в духе: "у Украины ничего не получится", "опять украли все деньги", "опять ничего не построили", "опять эти депутаты", "посмотрите на их сумочки", "они приходят в Раду, ничего не голосуют, они заказывают проституток, обсуждают женщин, сосны, все остальное". Это все есть, никто же не отрицает этого, и мы делаем выводы из всех произошедших ситуаций, но СМИ должны показывать общую картинку. Мы понимаем, что есть определенные СМИ, повестка которых состоит только из того, что все плохо, и это не зависит от власти, то это точно пропаганда", - рассказал Корниенко.

Услышав это, журналист "Телеграфа" попытался вежливо возразить: "Позволю себе здесь одну ремарку. Все-таки новости и фотографии, посты про сумки, про то, кто с кем общается, в телефоне переписывается, и пропаганда, направленная на подрыв безопасности Украины - это все-таки разные вещи".

Но Корниенко был неумолим. "Я считаю, что акцентирование внимания на сумочках, не давая информации про открытые больницы в тот же день - это пропаганда", - ответил он.

Подчеркнем, что обвинение в пропаганде - это не пустой звук, не сотрясание воздуха. За ним, согласно Стратегии информационной безопасности, последуют "ограничительные меры (санкции)" от СНБО, которые будут вводиться указом Зеленского.

И вот что интересно. Даже откровенно прокремлевское издание будет спокойно жить и распространять путинские нарративы, если оно при этом будет послушно пересказывать темники с Банковой и цитировать пресс-релизы "слуг народа" о позитиве. А вот если журналисты критикуют Зеленского и расследуют негативные стороны деятельности власти - такие журналисты, будь они хоть трижды патриотичными, будут объявлены российскими дезинформаторами.

И это не прогноз. Это констатация того, что уже происходит. Например, журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, рассказал о заседании 24 сентября временной следственной комиссии парламента и, в частности, о показаниях по "Вагнергейту", которые дал бывший начальник ГУР МО Василий Бурба. В ответ на это глава комиссии Марьяна Безуглая заявила, что она вызывает Бутусова "на заслушивание". "Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться", - объявила Безуглая.

Цивилизационный выбор "слуг народа"

В этой связи приведем еще одну угрозу из интервью Корниенко - о том, что будет дальше. "Нам нужно вернуться к закону про медиа и серьезно с ним поработать", - заявил он.

Напомним, что законопроект "О медиа" был внесен "слугами народа" еще в декабре 2019 г. Он вызвал очень сильную критику как внутри Украины, так и со стороны европейских институций. В июле прошлого года он был доработан, а три недели назад включен в повестку дня нынешней сессии парламента. И "слуги народа", судя по всему, намерены его принять.

"Есть необходимость регулировать какие-то части медиарынка, потому что в стране существует проблема с этим. Эти части или нерегулируемы, или функционируют совершенно непонятным образом, - поясняет глава партии "Слуга народа". - Государство должно в этом плане устанавливать какие-то правила, которые будут помогать людям разбираться - кто перед тобой, стоит ли верить информации или не стоит".

Одним из таких правил, по его словам, будет государственная регистрация интернет-медиа. "Нам нужно перейти к тому, чтобы некоторые вещи были законны, в том числе касательно регистрации интернет-СМИ. Я не поклонник того, чтобы она обязательно была, но их регистрация точно повысит уровень информированности граждан о том, кто перед ними в данный момент - пропагандист, журналист или просто какой-то коммерсант. Люди должны знать, что перед ними - СМИ или агитка".

Ну да, а главным критерием, судя по словам Корниенко, станет "фактаж". Если СМИ пересказывает позитивы из пресс-релизов "слуг народа", такое интернет-издание можно регистрировать. Если же оно расследует негативы Зе-власти - это, конечно, путинская агитка.

Самая большая опасность - в том, что это делается специально. Потому что это цивилизационный выбор. Если в Украине будет придушена любая критика власти, а СМИ будут вынуждены работать по "госзаказу", то в глазах НАТО и ЕС мы будем в одном лагере с Россией, Беларусью и, нелишне добавить, Китаем. Это то, что тихо реализуют "слуги народа", громко говоря о борьбе с российской пропагандой.