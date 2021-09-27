Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки

Денис Сарбей / Деловая столица

Кто из олигархов может заинтересоваться Разумковым как политической инвестицией, "ДС" поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.

"ДС" Спикер Дмитрий Разумков сейчас находится на больничном, и это пока спасает его от предполагаемой отставки. Учитывая последние события в Раде, остается вероятность того, что глава парламента удержится в кресле?

Е.М. Это зависит от того, насколько хватит воли команде Зеленского, потому что они пока напоминают энтузиастов, которые хотят чего-то добиться, но не всегда знают, как это сделать. Поэтому здесь есть определенные проблемы. Думаю, что решение по отставке есть, но воплотить его в жизнь будет не совсем просто. Потому что есть определенная процедура, сначала отстранение, потом он должен отчитаться - есть определенные аспекты, которые не позволяют это сделать по принципу политической катапульты.

Но есть проблема еще и в другом, что Разумков, учитывая его опыт предыдущей деятельности, - один из самых опытных членов партии "Слуга народа". Если Банковой удалось продавить законопроект об олигархах, это вовсе не означает, что таким же успешным будет голосование по Разумкову.

"ДС" Поведение Разумкова в последнее время можно назвать вызовом для Офиса президента: он дает интервью каналу главного оппонента Зеленского, троллит народных депутатов, которые ошибочно проголосовали за его поправку в "антиолигархический" закон. Выглядит так, что он не держится за свою должность?

Е.М. На самом деле, с должности спикера только Леонид Кравчук стал президентом. За последующие почти 30 лет никто такого успеха больше не имел. Разумкову надо добиться, чтобы он попадал во все рейтинги популярности. В последнем исследовании КМИС, например, Кира Рудик есть, а Разумкова нет, что очень странно.

Кроме того, ему наверняка придется делать более резкие заявления. Вспомним опыт Арсения Яценюка, который при завершении каденции на посту спикера шел на президентские выборы и действовал именно так.

Разумкову в этой ситуации надо как можно активнее себя проявлять, также нужны действенные союзники. Кто-то уже говорит в данном контексте о Кличко или о Авакове и тому подобное. Это, на самом деле, непросто, потому что командная игра не относится к преимуществам украинского политикума.

"ДС" Представим, что Разумкова сняли. Что ему делать дальше? Вступить во фракцию "слуг народа" или остаться внефракционным? Начать обходить потенциальных спонсоров или ждать интересных предложений?..

Е.М. Думаю, что у него не будет проблем со спонсорами, скорее с нехваткой публичных фигур в команде. Разумков сам по себе человек правильный, его даже в шутку называли "региональным комсомольцем". Поэтому пока спикеру следовало бы к своему поведению добавить немного политической хулиганистости. Это для него сложно, поэтому должен больше расширять круг своих контактов и показывать, кто еще с ним может пойти не только на президентские, но и на парламентские выборы. Мы понимаем, что он уже не будет баллотироваться от "Слуги народа". Посмотрим, для кого он может стать локомотивом с его высоким уровнем доверия, потому что немало политиков просто "сгорели", имея высокий уровень доверия и многое другое, но не сумев использовать свой потенциал. Политический аванс можно приобрести только за счет активных действий. Думаю, что поездки Разумкова как председателя Верховной Рады Украины и в зону ООС - это тоже элементы поиска себя и своих людей.

После отставки он, скорее всего, будет внефракционным, вряд ли войдет в какую-то фракцию или группу, потому что это ему ни к чему. Он может войти только в свою депутатскую группу.

"ДС" Кто может заинтересоваться Разумковым как политической инвестицией - Ахметов, Пинчук, еще кто-то из представителей крупного бизнеса?

Е.М. В нашей стране Разумковым может заинтересоваться любой фигурант будущего списка олигархов, учитывая то, что он противился этому контраверсионному закону. За исключением разве что Петра Порошенко, потому что это слишком разные "политические песочницы". А так могут быть различные варианты.

"ДС" Действительно, в Разумкова высокий рейтинг доверия, но он далеко не всегда может быть конвертирован в рейтинг поддержки политика избирателями. При каких условиях политический проект во главе с Разумковым имеет шансы взлететь?

Е.М. Скорее всего, он пойдет в нишу русскоязычного электората, ему там довольно уютно, и, думаю, там он будет действовать достаточно активно. Но, заметьте, он не делает каких-то резких движений, которые отвлекли бы от него патриотов. У него было несколько реверансов в тему русского языка, но говорить, что он стопроцентный "регионал", который не перевоспитался, я бы не стал. Определенная политическая аморфность может помочь на выборах, но ему надо сохранить свои добродетели до старта кампании и приобрести стратегических союзников и новых членов своей команды.