Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер

Юрий Васильченко / Depo.ua

После покушения на Сергея Шефира президент Владимир Зеленский усилил охрану и увеличил свой кортеж. Есть чего бояться, или окружение президента намеренно нагоняет страх?

По сообщениям СМИ, кортеж Зеленского теперь ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также в нем увеличилось количество машин. Это связывают с недавним покушением на Сергея Шефира. Напомним, 22 сентября стало известно, что в селе Лесники в Киевской области было совершено покушение на первого помощника президента и генерального продюсера студии "Квартал 95" Сергея Шефира. В машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Водитель Шефира Александр Иванько в результате нападения получил пулевые ранения в ногу. Сам же помощник Зеленского не пострадал. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предположила, что намерения у нападавших были серьезные, поскольку автоматная очередь прошила авто. По факту происшествия начали производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Правоохранители чуть ли не ежедневно рассказывают о каких-то подробностях совершенного преступления, а в пятницу в эфире одного из политических ток-шоу обнародовали видеоролик, который наглядно демонстрирует основную версию событий до и после обстрела автомобиля Шефира. Кроме этой версии существуют и другие, среди них - инсценировка. Общественность ожидает от правоохранительных органов результативного расследования, которое бы убедительно опровергло такую версию. Пока же создается впечатление, что поиски преступников затянулись.

От Голобородько на велосипеде до усиленного кортежа

Телегерой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько ездил на велосипеде. Фигура, напоминающая Голобородько в этом образе, ранее была эмблемой президентской политической партии. Однако уже в начале каденции Зеленский дал понять, что он, как его экранный персонаж, ездить на работу на двухколесном транспорте не будет. На собственную инаугурацию Владимир Александрович пришел пешком, чем приятно удивил не только своих избирателей (вот он, настоящий народный президент!), но и неравнодушных к Украине зарубежных граждан. А уже на следующий день после инаугурации журналисты заметили, что Зеленский в первый рабочий день воспользовался кортежем из пяти автомобилей. Столько же автомобилей сопровождения насчитали и 11 июня 2019 года, когда новоизбранный глава государства посетил заседание Конституционного Суда по делу о роспуске Верховной Рады. Через месяц спустя произошла первое ДТП с участием президентского кортежа: его автомобили под Мелитополем столкнулись с автобусами, перевозившими детей. Водителей-нарушителей обещали наказать, а сам президент тогда заявил, что в его кортеже только два автомобиля, иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. "Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает мигалок и т. д. Видимо, поэтому в "Фейсбук"-сообществе так трудно изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все", - заявлял он.

Через год после тех событий в сети появилось видео, снятое во время посещения президентом Черниговщины, где насчитали 15 машин. Впрочем, в скольких ехала охрана главы государства, а сколько перевозили других высокопоставленных чиновников, сказать сложно. В июле 2020 года программа "Схемы" показала, как автомобили из кортежа Зеленского (их насчитали около шести) систематически нарушают ПДД. В президентском офисе журналистам на это ответили, что у них отсутствует информация о систематическом нарушении правил дорожного движения при передвижении президента, мол, имела место "исключительно спекулятивная трактовка событий".

В мае же этого года стало известно, что кортеж есть не только у президента, но и у первой леди: якобы Елена Зеленская ездит на бронированном Mercedes S класса, как прикрытие использует внедорожник Toyota Prado, а также джип Mercedes.

Будет ли покушение на Шефира способствовать культивированию страха

Безусловно, президент воюющего государства должен заботиться о своей безопасности, поэтому без кортежа сопровождения никак. Но даже упомянутые эпизоды убедительно свидетельствуют об эволюции от Зеленского-кандидата в президенты до Зеленского нынешнего образца. Который переехал на государственную дачу в Конча-Заспе, которому увеличивают кортеж и которого все реже можно увидеть в старом образе демократического народного любимца, который не боится общаться с теми, кто "каждый из нас президент". Зеленский еще не строит своего Межигорья, его кортеж не создает гигантские пробки на дорогах, как это было во времена Виктора Януковича, однако очевидными уже являются три вещи, способные превратить его в ухудшенную копию предшественников. Ухудшенную потому, что он обещал новое качество политики.

Первая вещь - Владимиру Александровичу нравится быть президентом, иначе бы сейчас не возникали разговоры о его баллотировании на второй срок. Как и было обещано кандидатом в президенты Зеленским. Ничего плохого в том, что он пойдет на следующий срок нет, рейтинг дает хорошие шансы, вопрос в другом: второй будет последним или крайним, как у руководителей некоторых постсоветских стран?

Вторая вещь - окружение создает вокруг фигуры президента культ личности. И делает это потому, что быть у власти нравится и соратникам Зеленского. Без него они преимущественно немного будут значить в отечественной политике.

Третья вещь - культивирование страха перед насильственными действиями в отношении первого лица (условно: народ президента любит, но олигархи, предшественники, старые элиты могут желать смерти народного кумира). Очень часто это сопутствующий элемент культа личности. Недавно в СБУ заявили, что зафиксировали 22 угрозы в адрес президента. Насколько они были реальными или большинство - заявления психически больных людей, не уточняется. И, похоже, покушение на Шефира, близкого друга главы государства, будет только способствовать культивированию страха. Остается надеяться, что он не завладеет Владимиром Александровичем настолько, что для президента построят секретный схрон. Напомним, в СМИ сообщали о бункерах Путина и Лукашенко, а в Межигорье после побега Януковича искали бункер с сокровищами "легитимного".

Тем же, кто планирует злоупотреблять на культивировании страха, следует помнить: если президент заметно усиливает меры безопасности вокруг себя, у народа это может вызвать ощущение, что в качестве потенциальной угрозы он видит свой народ.