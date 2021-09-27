Финансовые новости
- |
- 27.09.21
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
09:01 27.09.2021 |
Государственное предприятие "Спецоборонмаш" внедрило новую прогрессивную технологию снаряжения боевых частей Б-360 берегового ракетного комплекса "Нептун" методом вакуумно-кускового заливки. Как сообщают в "Укроборонпроме", технология обеспечивает максимально плотное наполнение изделия взрывчатым веществом согласно заявленным характеристикам и конструкторской документации. Благодаря вакуумно-кусковой заливке поражающее действие боеприпасов значительно усиливается.
Метод подходит для снаряжения различных видов изделий, предоставляет предприятию технические возможности наладить серийный выпуск боевых частей для ракет "Ольха" и "Нептун", авиационных бомб и т.д., а также создать замкнутый цикл производства боеприпасов и их элементов в рамках производственной кооперации предприятий боеприпасной отрасли.
По словам директора "Спецоборонмаша" Никиты Самокиша, одним из ключевых условий успешного создания в Украине производства боеприпасов является серийное изготовление отдельных компонентов и качественное снаряжение боевых частей взрывчатыми веществами.
Новый украинский миномет успешно прошел серию испытаний
На одном из общевойсковых полигонов Вооруженных Сил завершились государственные испытания нового тяжелого миномета МП-120, они продолжались почти полтора года. В течение этого времени миномет тщательно тестировали в различных условиях эксплуатации, осуществив полный настрел ресурса ствола - более 5000 выстрелов. Производитель упомянутого образца минометной артиллерии - частное предприятие ООО "Украинская бронетехника".
Как рассказал ИА АрмияInform инженер-испытатель этой компании Владимир Ковтун, от нынешних аналогов этот миномет отличает ряд конструктивно-технических особенностей. В частности, разработчики усовершенствовали форму опорной плиты, оснастив ее тремя сошниками и V-образными вставками. Эти элементы окучивают под себя почву, не давая опорной плите глубоко погрязать при ведении интенсивной стрельбы из миномета. Соответственно это позволяет, в случае необходимости, быстро изменить позицию. На приведение миномета в боевое положение и подготовку к стрельбе уходит от двух до трех минут. Тогда как раньше, только на то, чтобы выкопать в мерзлой почве лунку под опорную плиту миномета советского образца, уходило не менее получаса.
У миномета есть и другие новшества. Например, баллистические характеристики ствола остались те же, в частности, максимальная дальность стрельбы составляет 7100 метров, но увеличилась живучесть ствола за счет новой технологии изготовления: его проковывают изнутри и уплотняют. За счет этого на гарантированном ресурсе в 5000 выстрелов получили износ ствола не более 0,2 мм. Это является очень хорошим показателем, так как максимальный, по действующим нормативам, составляет 0,4 мм.
"Ураганы" возле Крыма тренировались поражать цели в тылу врага с помощью БПЛА
Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск, которое выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым, провели условные стрельбы по координатам, предоставляемых операторами беспилотных летательных аппаратов.
По словам, командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии тридцати километров.
Украинский "Меридиан" участвует в совместной с британцами миссии на Луну
ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева присоединилось к отечественной части космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира. Старт запланирован на весну 2022 года. Как сообщают в "Укроборонпроме", этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины.
По словам директора по развитию "Меридиана" Ольги Руденко, в испытательной лаборатории предприятия будут проверять оборудование, использующееся на Луне, климатические и механические стрессы. Также ОАО приступает к изготовлению сверхлегких и сверхпрочных механических конструкций для оборудования лунохода.
На Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное. Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера - транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные станут доступны отечественным ученым. Символической станет доставка флага Украины, напечатанного на 3D-принтере с украинского титана.
ВСУ провели стрельбы ЗРК "Оса-АКМ" и учения с использованием "Гиацинтов"
На полигоне Ягорлык подразделения противовоздушной обороны Сухопутные войска ВС Украины, вооруженные зенитными ракетными комплексами "Оса-АКМ", провели боевые стрельбы по воздушным мишеням. В рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" расчеты отработали выдвижения с защищенных позиций в заданный район, развертывание и уничтожения малоразмерных летательных аппаратов. Имитировали враждебные беспилотники осветительные артиллерийские снаряды. Как сообщают в Генштабе ВСУ, наряду с ЗРК "Оса-АКМ" боевые стрельбы по электронным целям выполняли расчеты С-125М1.
Кроме того, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) прошли учения подразделений резерва, входящих в состав оперативно-тактической группировки "Север". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Для проведения учений были привлечены артиллерийские подразделения, вооруженные пушками 2А36 "Гиацинт-Б" и танковые подразделения на Т-64, действовавшие в условиях, максимально приближенных к боевым.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
ТОП-НОВОСТИ
|Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер
|Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
|Убийства на экспорт. Что общего у стрельбы в Перми и Алматы
|НАПК как у Разумкова или СНБО как у Зеленского: Что теперь будет с законом об олигархах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Проект Притула: На какие планы Банковой намекает поддержка «Голосом» закона об олигархах
|Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет
|Закон об олигархах. Зачем Зеленский показательно прогнул парламент под себя
|Что осталось от «антиахметовского» закона после 11 тысяч правок
|Письмо из МИДа с отказом от суверенитета: почему Суркис проиграл в суде Лондона Порошенко
|Покушение на Шефира. Почему у Зеленского знают о мотивах преступников больше и раньше следствия
|Запуск БЭБ отложили на фоне скандала с выборами главы совета общественного контроля
Это интересно
|Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
|Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями
|Twitter позволил авторам контента принимать биткоин-донаты
|Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника
|Европа официально готовится сделать USB-C единым разъёмом для смартфонов, планшетов, колонок и других устройств
|16-ядерный Intel i9-12900K опередил в популярном бенчмарке 16-ядерный Ryzen 9 5950X и 32-ядерный Threadripper 2990WX
|BMW запатентовала очень странные двери. Они и подъёмные, и раздвижные одновременно