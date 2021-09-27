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АНАЛИТИКА

Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь

09:01 27.09.2021 |

Политика

Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь

Государственное предприятие "Спецоборонмаш" внедрило новую прогрессивную технологию снаряжения боевых частей Б-360 берегового ракетного комплекса "Нептун" методом вакуумно-кускового заливки. Как сообщают в "Укроборонпроме", технология обеспечивает максимально плотное наполнение изделия взрывчатым веществом согласно заявленным характеристикам и конструкторской документации. Благодаря вакуумно-кусковой заливке поражающее действие боеприпасов значительно усиливается.

Метод подходит для снаряжения различных видов изделий, предоставляет предприятию технические возможности наладить серийный выпуск боевых частей для ракет "Ольха" и "Нептун", авиационных бомб и т.д., а также создать замкнутый цикл производства боеприпасов и их элементов в рамках производственной кооперации предприятий боеприпасной отрасли.

По словам директора "Спецоборонмаша" Никиты Самокиша, одним из ключевых условий успешного создания в Украине производства боеприпасов является серийное изготовление отдельных компонентов и качественное снаряжение боевых частей взрывчатыми веществами.

Новый украинский миномет успешно прошел серию испытаний

На одном из общевойсковых полигонов Вооруженных Сил завершились государственные испытания нового тяжелого миномета МП-120, они продолжались почти полтора года. В течение этого времени миномет тщательно тестировали в различных условиях эксплуатации, осуществив полный настрел ресурса ствола - более 5000 выстрелов. Производитель упомянутого образца минометной артиллерии - частное предприятие ООО "Украинская бронетехника".

Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь

 

Как рассказал ИА АрмияInform инженер-испытатель этой компании Владимир Ковтун, от нынешних аналогов этот миномет отличает ряд конструктивно-технических особенностей. В частности, разработчики усовершенствовали форму опорной плиты, оснастив ее тремя сошниками и V-образными вставками. Эти элементы окучивают под себя почву, не давая опорной плите глубоко погрязать при ведении интенсивной стрельбы из миномета. Соответственно это позволяет, в случае необходимости, быстро изменить позицию. На приведение миномета в боевое положение и подготовку к стрельбе уходит от двух до трех минут. Тогда как раньше, только на то, чтобы выкопать в мерзлой почве лунку под опорную плиту миномета советского образца, уходило не менее получаса.

У миномета есть и другие новшества. Например, баллистические характеристики ствола остались те же, в частности, максимальная дальность стрельбы составляет 7100 метров, но увеличилась живучесть ствола за счет новой технологии изготовления: его проковывают изнутри и уплотняют. За счет этого на гарантированном ресурсе в 5000 выстрелов получили износ ствола не более 0,2 мм. Это является очень хорошим показателем, так как максимальный, по действующим нормативам, составляет 0,4 мм.

"Ураганы" возле Крыма тренировались поражать цели в тылу врага с помощью БПЛА

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск, которое выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым, провели условные стрельбы по координатам, предоставляемых операторами беспилотных летательных аппаратов.

Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь

 

По словам, командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, огневое поражение наносилось по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии тридцати километров.

Украинский "Меридиан" участвует в совместной с британцами миссии на Луну

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева присоединилось к отечественной части космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира. Старт запланирован на весну 2022 года. Как сообщают в "Укроборонпроме", этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины.

По словам директора по развитию "Меридиана" Ольги Руденко, в испытательной лаборатории предприятия будут проверять оборудование, использующееся на Луне, климатические и механические стрессы. Также ОАО приступает к изготовлению сверхлегких и сверхпрочных механических конструкций для оборудования лунохода.

На Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное. Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера - транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные станут доступны отечественным ученым. Символической станет доставка флага Украины, напечатанного на 3D-принтере с украинского титана.

ВСУ провели стрельбы ЗРК "Оса-АКМ" и учения с использованием "Гиацинтов"

На полигоне Ягорлык подразделения противовоздушной обороны Сухопутные войска ВС Украины, вооруженные зенитными ракетными комплексами "Оса-АКМ", провели боевые стрельбы по воздушным мишеням. В рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" расчеты отработали выдвижения с защищенных позиций в заданный район, развертывание и уничтожения малоразмерных летательных аппаратов. Имитировали враждебные беспилотники осветительные артиллерийские снаряды. Как сообщают в Генштабе ВСУ, наряду с ЗРК "Оса-АКМ" боевые стрельбы по электронным целям выполняли расчеты С-125М1.

Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь

 

Кроме того, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) прошли учения подразделений резерва, входящих в состав оперативно-тактической группировки "Север". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Для проведения учений были привлечены артиллерийские подразделения, вооруженные пушками 2А36 "Гиацинт-Б" и танковые подразделения на Т-64, действовавшие в условиях, максимально приближенных к боевым.
 

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