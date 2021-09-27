Убийства на экспорт. Что общего у стрельбы в Перми и Алматы

Олег Полищук / Деловая столица

Гавные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Всю прошлую неделю подводились итоги выборов в Госдуму РФ, которые для оккупированных районов Донетчины и Луганщины стали особенно знаковыми тем, что Кремль впервые привлек для думского "голосования" жителей ОРДЛО, имеющих паспорта России. В стране-агрессоре официально объявили, что таковых с 17 по 19 сентября проголосовало больше 150 тыс. человек.

Правда, сразу же уточнили, что "эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс". А в отношении массового завоза людей на избирательные участки в соседнюю российскую Ростовскую область ограничились лишь таким комментарием: "Поток огромный. Больше 1,4 тыс. рейсов - примерно 800 из ДНР и 600 из ЛНР - было организовано в течение трех дней, чтобы люди могли приехать и лично проголосовать".

Что касается числа участников "дистанционного голосования", которое на поверку оказалось системной схемой фальсификации думских выборов в интересах путинской партии "Единая Россия" с использованием аккаунтов жителей ОРДЛО, то ее подтвердила и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "150 тыс. работников бюджетной сферы и студентов при обязательной регистрации на портале "Госуслуги" голосовали в 255 "Инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 - на Луганщине", - сообщила украинский омбудсмен. Но добавила, что еще 230 тыс. жителей ОРДЛО принудительно паспортизировали и вывезли для голосования на территорию России.

В качестве реакции на все это украинский парламент конституционным большинством принял постановление №6078 "О Заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации", а не голосовала за этот документ только одна фракция ОПЗЖ. Вместо этого партия путинского кума Виктора Медведчука стала единственной из украинских политических сил, кто официально поздравил "Единую Россию" с "убедительной победой на выборах".

Какими будут коронавирусные последствия "волеизъявления"

Тем временем живущие в ОРДЛО еще прочувствуют на себе последствия принудительного "волеизъявления" тамошних обладателей российских паспортов. И дело вовсе не в том, что при транспортировке в Ростовскую область из оккупации донецких и луганских "избирателей" им выдавались "роскошные" продпайки в виде влажных салфеток, одного яблока, сникерса, пачки печенья да бутылки минералки, хотя фото такого "подарка от России" насмешили даже рунет. Кстати, многие из тех, кто согласился бесплатно ехать на избирательные участки в Россию, использовали эту возможность для посещения там магазинов, поскольку в Ростовской области товары и дешевле, чем в псевдореспубликах, и их ассортимент шире.

Главный вопрос в другом - как изменится динамика заболеваемости коронавирусом после массового перемещения жителей ОРДЛО на российские просторы и обратно. Это произойдет через считанные недели, после окончания инкубационного периода среди самих "голосовавших" пары сотен тысяч человек.

Между тем на уходящей неделе статистика заболеваемости и без того ухудшилась. Так, за понедельник, 20 сентября, только один "минздрав ДНР" отрапортовал о выявлении 609 новых случаев заболевания COVID-19 и 47 смертях от коронавируса, а уже на следующий день количество заразившихся во всех ОРДЛО приблизилось к тысяче (в ОРЛО эпидемиологическая ситуация, по свидетельствам очевидцев, явно жестче, чем в ОРДО, но данные по коронавирусу занижаются в оккупированном Луганске и окрестностях по максимуму). А еще неделей ранее в том же "минздраве ДНР" признались: загруженность госпитальных баз по оказанию помощи пациентам с COVID-19 достигла 100%, то есть свободных койко-мест нет, но "вы держитесь". Поэтому "властями" ОРДО решено от греха подальше принять хотя бы минимальные меры - отправить местные школы на каникулы. Изначально планировалось, что в этом году осенний перерыв в обучении для тамошних школьников продлится с 30 октября по 7 ноября. Однако теперь школьные каникулы растянутся как минимум на три недели - они начнутся уже с завтрашнего дня, 27 сентября, и по плану продлятся до 17 октября. Так сказать, по оптимистическому сценарию.

Убийства на экспорт

Пока 20 сентября ЦИК РФ накручивал путинским "единороссам" голоса аж до конституционного большинства, на всю России прогремело ЧП совсем не районного масштаба - в Пермском государственном университете некто открыл стрельбу, а студенты и преподаватели, чтобы спасти свою жизнь, выпрыгивали из окон учебного корпуса. Нападавшим оказался студент первого курса вуза Тимур Бекмансуров - он был ранен российским спецназом, но перед этим в результате его стрельбы погибли минимум восемь людей и еще 19 получили огнестрельные ранения. Как оказалось, отец Бекмансурова является вернувшимся из ОРДЛО ихтамнетом, в доме "пермского стрелка" хранятся несколько стволов, а 38 тыс. руб. на ружье, с которым тот пришел в университет, дали ему летом родители.

В тот же день, 20 сентября, весь Казахстан буквально шокировала стрельба, учиненная в микрорайоне Акбулак крупнейшего города страны Алматы. Там при попытке выселить одного жильца из частного дома за долги этот должник застрелил пятерых - троих судебных приставов и двоих участковых. После обезвреживания убийцы, которому теперь грозит пожизненное заключение, выяснилось, что и "акбулакский стрелок" Игорь Дужнов имеет самое непосредственное отношение к российско-украинской войне на Донбассе - он там воевал в частях одного из российских оккупационных корпусов, набравшись опыта решать любые вопросы выстрелом в голову.

Наконец, в российских СМИ промелькнул еще один характерный эпизод с красочными подробностями. В Курганской области в тамошней колонии строгого режима №2 бывший боевик Литвинов по кличке Балтика, воевавший в 1-м армейском корпусе ВС РФ, был ликвидирован при попытке побега с боем. Он очень профессионально убил начальника караула, тяжело ранил другого тюремщика, а потом, вооружившись самодельными гранатами, четыре часа держал оборону против тюремного спецназа. Между прочим, сел Литвинов вскорости после своего приезда в 2016-м в деревню Красный Уралец Курганской области - за убийство местной старушки с целью мелкого грабежа.