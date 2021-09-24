НАПК как у Разумкова или СНБО как у Зеленского: Что теперь будет с законом об олигархах

Ігор Петренко / Depo.ua

"Слуги народа" так спешили принять закон об олигархах, что проголосовали несколько поправок, которые противоречат друг другу. В том числе и к статье, которая определяет, какой государственный орган признает лицо олигархом: НАПК или СНБО. По иронии судьбы, эта поправка была внесена Разумковым, с которым у Зеленского и продолжается бой за закон об олигархах. Спикер из дома уже успел потролить власть. Во власти же думают, как все теперь выкрутить так, чтобы не выглядело якобы они по глупости подставили президента.

Любителей телешоу и трагифарсов продолжает радовать президентский закон об олигархах, с таким шумом принятый вчера Верховной Радой. Утром, когда прекратились салюты и крики "ура", сразу несколько народных депутатов написали о несовместимых поправках, которые монобольшинство и его сателлиты включили в закон №5599. Среди таких депутатов и председатель парламента Дмитрий Разумков, которого уже второй раз отправил на больничный коронавирус. Не имея возможности руководить голосованием, он, как оказалось, внимательно следит за коллегами дистанционно.

Ошибки в принятом наспех законе заметил и Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос". Напомним, часть коллег по фракции его лидерство не признает, обвиняя в сотрудничестве с властью. Зато 11 внутренних "оппозиционеров" - группа "Справедливость" - проголосовали вчера с монобольшинством за антиолигархический закон. Сегодня утром Железняк написал в своем Telegram-канале, что 5 статью законопроекта 5599 будут переголосовывать из-за юридической ошибки - учтены поправки, противоречащие друг другу, о том, как олигарха признавать олигархом. Впоследствии он дописал, что ошибок на самом деле еще больше.

Прежде чем будет идти речь о способах исправления этих недостатков, напомним, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, а специалисты там работают квалифицированные, вдребезги разгромили весь президентский проект закона 5599. Общий вывод таков:

Далее на 13 страницах перечисляются замечания, которые при рассмотрении проекта монобольшинством учтены не были.

Переголосовать только одну статью: как исправлять закон об олигархах

Теперь - к попыткам исправить то, что наделали "слуги". Сегодня главный для "антиолигархического" закона комитет ВР по вопросам национальной безопасности обратился к спикеру парламента с предложением устранить несогласованности в "законе о олигархов".

Откорректировать закон после голосования можно, руководствуясь статьей 131 Регламента Верховной Рады. Она предусматривает, что "в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями Председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по устранению таких неточностей или несогласованностей". Этот вопрос Рада рассматривает без предварительного включения в повестку дня в день внесения спикером при условии предварительного получения депутатами документов, необходимых для рассмотрения вопроса. Обсуждение вопроса не проводится. Важный момент этой статьи Регламента: после рассмотрения предложений председателя Рады новое голосование о принятии закона в целом не проводится.

Об этом сегодня сообщил СМИ Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном Суде, который возглавлял группу по написанию проекта закона об олигархах.

Закон в целом Рада не переголосует, заверил он, а только исправит одну ошибку - ту, которую высмеял Разумков. Для этого достаточно будет переголосовать статью, в которой нашли противоречие: учтены сразу три поправки различного содержания по определению органа, который будет устанавливать принадлежность к олигархам.

Ошибка имеет технический характер, отмечает Вениславский: перед рассмотрением закона в зале комитет ВР по нацбезопасности отклонил поправку №398. Ее вносил Разумков, и предусматривала она создание специальной комиссии при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), которое должно вести реестр олигархов. Принятый же закон, напомним, возложил администрирование такого реестра на совещательный орган при президенте - Совет национальной безопасности и обороны Украины. Но "в результате человеческого фактора" сотрудники секретариата внесли как учтенную отклоненную правку и заодно две другие.

Почему все теперь уперлось в Разумкова

Кстати, человеческий фактор тоже имеет имена. И это не какие-то стрелочники - технический персонал, а члены профильного комитета, где председательствует Александр Завитневич (фракция "Слуга народа"), руководитель комитетского секретариата, а также первый вице-спикер Рады и по совместительству представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который спешил поставить вопрос на голосование. Ну и, конечно, депутаты, которые просто нажимали на "зеленые" кнопки, не вникая в содержание документа.

Но вернемся к обходным путям, по которым движется "антиолигархический" закон. На пути к его подписания сначала спикером Рады, а в дальнейшем президентом еще одна преграда: именно Дмитрий Разумков, который должен назначить голосование для исправления ошибочно принятой статьи. Когда он это сделает - вопрос, учитывая его нынешний статус внутреннего оппозиционера в состоянии действующей власти. Со дня на день монобольшиснство может рассмотреть вопрос замены Разумкова на его первого заместителя, значительно более сговорчивого Руслана Стефанчука. Для чего Разумкову спешить с доведением до ума этого противоречивого закона, относительно конституционности которого он сам ранее высказывал сомнения и по требованию трех фракций и омбудсмена направил его в Венецианскую комиссию?

Есть еще один интересный (хотя и почти нереальный) вариант: Разумков вносит на рассмотрение депутатов предложение исправить допущенные ошибки, но при этом предлагает учесть именно его правку, сделав главным по олигархам НАПК вместо СНБО. Оппозиция в Раде неожиданно мобилизуется, монобольшинство не напрягается при отсутствии надлежащих триггеров - и парламент голосует за предложение спикера. Что тогда? "В случае принятия Верховной Радой хотя бы одного из предложений, внесенных Председателем Верховной Рады Украины, главный комитет в течение трех дней готовит и подает на подпись уточненный текст закона" (п.3 ст. 131 Регламента). То есть существует теоретическая возможность, что закон 5599 могут изменить, зацепившись за технические ошибки. Впрочем, такой вариант не слишком реалистичный из-за слабости оппозиционных сил.

Чтобы обезопасить себя от капризов коварного спикера, "слуги" размышляют над "планом Б", который раскрыл председатель комитета Рады по вопросам финансов, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. Если у монобольшевиков не получится исправить ошибку с помощью алгоритма, выписанного в упомянутой ст.131 Регламента ВР, тогда "на стол президенту ляжет тот вариант, который есть, а потом мы внесем изменения", - говорит депутат, излучая спокойствие: "Закон через пол года вступит в силу, поэтому никаких проблем с этим нет". Иными словами, Зеленскому предложат подписать "испорченную" версию закона, которую "слуги" будут править в течение шести месяцев до его вступления в силу.

Подобное уже случалось, но схема была несколько иной. Монобольшинство принимало законы, где были допущены взаимоисключающие правки или ошибки. Зеленский их ветировал и отправлял обратно в Раду. Тогда депутаты принимали законы уже с президентскими правками. Так произошло, например, в феврале 2021 года с законом о конкурсах на госслужбе, летом с законом об ответственности за недостоверное декларирование или с двумя законами, которые предусматривали продолжение судебной реформы.

Но, как следует из содержания статей главы 22 Регламента Верховной Рады, перед направлением к президенту законы подписывает (и снова здравствуйте, я ваша внутренняя оппозиция) председатель парламента Разумков. А он может и не спешить ставить автограф, ссылаясь на нарушение процедуры принятия. На этом, в частности, настаивают оппозиционеры. Были нарушения или не были, должен решать регламентный комитет. То есть, все это займет кучу драгоценного времени, которое Зе-команда скорее всего планировала использовать для пиара на антиолигархическом законе.

Или наоборот: Разумков может быстро подписать закон и отправить Зеленскому. Упомянутая статья 131 Регламента не заставляет председателя ВР вносить в сессионный зал вопрос об исправлении ошибок. И не определен временной срок для этого. Он может внести. А, следовательно, может и не внести. Президенту придется ветировать присланный ему закон из-за ошибок в нем и отправлять обратно депутатам. А это еще займет определенный период времени. И что хуже всего - здесь вынуждены будут объяснять народу, почему глава государства ветирует свой же закон и почему его команда в этой ситуации имеет такой беспомощный вид.