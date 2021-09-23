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АНАЛИТИКА

Закон об олигархах. Зачем Зеленский показательно прогнул парламент под себя

18:36 23.09.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая внедрила в парламентскую практику новую процедуру принятия законов, которая превращает процесс голосования в пустую и быструю формальность.

Итак, Владимир Зеленский получил, что хотел. Его законопроект №5599 об олигархах принят Верховной Радой во втором чтении и в целом. И конечно, теперь он сам, его офис и все «слуги народа» будут хвастаться этой победой и рассказывать, какой это решительный шаг в борьбе с олигархами.

Однако парадокс в том, что на самом деле никакой шаг еще не сделан. Закон будет введен в действие лишь весной, через полгода после его опубликования. А значит, все эти заседания СНБО, на которых будет решаться, кого вносить в реестр олигархов, а кого - помиловать, начнутся не раньше апреля. И лишь после этого можно будет говорить о каких-то последствиях для фигурантов реестра.

На данный момент главное последствие - совсем в другом. Зеленский полностью прогнул Верховную Раду под себя. Речь идет не только о том, что он получил нужный результат по проекту №5599. Благодаря этому голосованию Банковая внедрила в парламентскую практику новую процедуру второго чтения законов, которая превращает депутатов оппозиционных фракций в статистов, а сам процесс голосования - в пустую и быструю формальность.

Победа Зеленского и Коломойского

Принятие проекта №5599 стало совместной победой Зеленского и Игоря Коломойского. Этот закон - обманка для американцев, которая не представляет для Коломойского никакой угрозы, зато отводит от него угрозу более серьезных мер. Поэтому практически все депутаты, ориентирующиеся на Коломойского, из числа членов фракции «слуг народа» и группы «За майбутнє», дружно проголосовали за проект №5599 и в первом, и во втором чтении.

Истерия вокруг покушения на первого помощника Зеленского Сергея Шефира была использована Банковой для давления на всех членов фракции «слуг народа». Говорят, вопрос ставился так, что кто не поддержит этот закон, тот автоматически станет личным врагом президента.

Категорически отказались поддержать инициативу Зеленского фракции ОПЗЖ, «Батьківшини» и «Европейской солидарности». Тем не менее и без этих фракций проект №5599 набрал 279 голосов. Это обеспечили 229 «слуг народа», 18 членов группы «За майбутнє», 15 членов группы «Доверие», 11 представителей партии «Голос» и шесть внефракционных, включая первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который вел заседание.

Стремление Зеленского прогнуть под себя парламент было столь сильным, что в результате сломалась фракция партии «Голос». Из 20 ее членов 11 поддержали проект Зеленского и объявили, что глава фракции Ярослав Железняк не может выступать от имени фракции, а только от себя лично. А себя эти 11 именуют не «Голосом», а «Справедливостью».

Звездный час Стефанчука

Заседание парламента 23 сентября стало фактически проверкой способности Стефанчука обеспечить нужный для Банковой результат. В общем, все получилось удачно для первого вице-спикера, он прошел испытание. И можно ожидать, что совсем скоро он пересядет в кресло спикера, из которого будет изгнан Дмитрий Разумков.

Понятно, что перед Стефанчуком не стояла задача выдавить из парламента 279 голосов - этим занималась Банковая с помощью Коломойского и, как видим, успешно. Задача Стефанчука была другая, не менее важная - опробовать новую процедуру второго чтения законов.

Речь идет об очень вольном толковании пункта 3 статьи 119 Регламента Верховной Рады. Этот пункт говорит: «В начале или в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении может быть внесено предложение об обсуждении и голосовании сначала тех структурных частей законопроекта, которые содержат основные, решающие или обусловливающие положения относительно его других соответствующих структурных частей. Такое предложение обсуждается по сокращенной процедуре, после чего принимается процедурное решение».

Нетрудно убедиться, что в этом пункте (как и во всей статье 119) вообще не говорится о депутатских предложениях и поправках к законопроекту. Говорится только о том, что можно голосовать структурные части проекта не одну за другой, а сначала самые важные.

Однако профильный комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки) под руководством «слуги народа» Александра Завитневича посмотрел на эту статью с точки зрения пожеланий Банковой - и, о чудо, увидел там разрешение вынести на голосование зала только «основные, решающие или обусловливающие» поправки. Если зал их принимает, то остальные поправки считаются автоматически отклоненными.

Докладчиком по проекту №5599 был член этого комитета, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Он сообщил, что у комитета есть 13 «основных, решающих или обусловливающих» поправок.

И вот тут наступил звездный час Стефанчука. Конечно же, он не стал скромничать и делать вид, что хотел бы отказаться участвовать в этой авантюре. Нет, он с радостью в это ввязался. Ибо именно это прокладывает ему дорогу к должности спикера.

В самом деле, до сих пор вопрос о замене спикера был для Банковой второстепенным. Кто бы ни сидел в кресле главы парламента, решение принимает все то же монобольшинство, а ему указывает Банковая. Но теперь Вениславский и Стефанчук изобрели новую процедуру, которую они назвали «процедурой ad hoc» (латинская фраза ad hoc означает что-то вроде «специально для этого», «по особому случаю», в общем, ее можно смело переводить «когда требует Банковая»). Поскольку Разумков пользоваться ею отказывается, а она очень нравится Зеленскому, то вопрос о замене спикера переходит для Банковой в разряд неотложных. И после этого процедура ad hoc может стать для парламента стандартной.

Полгода для избавления от медиаактивов

Нет смысла пересказывать все 13 «основных, решающих или обусловливающих» поправок, которые были проголосованы монобольшинством. Они в своей массе технические. Отметим только уточнение понятия «олигарх».

В названии закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» слово «или» заменено на слово «и».

Такая же замена произведена в названии статьи 2 «Лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигарх)».

Однако суть от этого не меняется. Согласно этой статье (после всех правок) олигархом считается физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих четырех признаков: 1) участвует в политической жизни; 2) имеет значительное влияние на средства массовой информации; 3) является конечным бенефициарным владельцем предприятия, которое после дня вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; 4) подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является) превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

С 1 декабря 2021 г. прожиточный минимум будет 2481 грн, значит, под четвертый критерий подпадет любой, чьи активы превышают 2 млрд 481 млн грн. Определять соответствие критериям будет СНБО. Введение закона в действие отложено на полгода, как поясняют «слуги», чтобы владельцы медиаактивов успели передать их в руки «лицам, имеющим безупречную деловую репутацию» (то есть фактически людям Зеленского).

Полный контроль над парламентом и полный контроль над СМИ - это то, что должно серьезно помочь Зеленскому победить на следующих президентских выборах. По крайней мере, так надеются авторы этой задумки.

 

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